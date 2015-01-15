Додано: Чет 23 чер, 2022 07:08

Ринок нерухомості Туреччини: що на нього тисне?



Автор рядків ЩОДЕННО спілкується з багатьма українцями, які в ці буремні часи переїхали в Анталію - в основному розмови йдуть в офісі Митниці Туреччини, де автор буває щодня у справах.

Всі, з ким я спілкуюсь: і Харків, і Київ, і Дніпро, і Херсон - всі як один говорять одне і ти ж: "І як ми могли так лоханутися, що не купили собі за смішні 50 000 доларів трохи "запасного аеродрому"???.

Я дивлюся на їх дуже дорогі автівки - "бехи" довжиною в 10 м і "тойоти" висотою в 10 м і говорю: "Дійсно, лоханулися..."



Ну що вже жаліти: час прогавили, гроші з попід груші НЕ викопали, гроші НЕ вклали та вони НЕ працюють.

А могли б принести шалену вигоду...



Що буде тиснути на ринок нерухомості одного за найвідоміших курортів світу - від інвестицій в який вас вдало відмовляла юрба безробітно-безхатньо-безсімейних - у найближчий рік:



- для громадян ЄС, які збільшують та збільшують кількість квартир, які вони купують на Середземному узбережжі моря, головним чинником буде смішна ціна на нерухомість: 1 кв. м житла в Анталії навіть на ПЕРШІЙ (Першій, Карл!) лінії не перевищує 4000 євро. Це в 2,5 рази нижче, ніж в країнах ЄС.

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, як говорять німці.

(Навіть сліпа курка може знайти зерно)



- Туреччина зробила черговий "крок назустріч" громадянам ЄС: дозволила в"їзд на свою територію громадянам цих країн БЕЗ закордонного паспорта: просто по внутрішній ІД-картці.



- просто шаленими темпами розвивається авіаміст в Європу - не де це видано, щоби продавалися квитки в Німеччину по 39,99 євро в один бік, в Польщу, в Прагу - по 56 доларів, у Відень по 40 євро, в Бухарест, в Молдову. В Париж хоч самому їдь - по 77 доларів... Смішні ціни - по 40 євро - у міста Швейцарії... Німеччина вийшла не перше місце по потоку туристів, а на друге - тримайтеся за щось - Болгарія!!!!

Який там "Слънчев Бряг"? Ви про що????? Друге місце по туристичному потоку в Туреччину - Бол-га-рі-я!



- введено безвізовий режим з багатьма країнами, в цьому році - для громадян Rzeczpospolita Polska.

Поосто шалений потік туристів з цієї країни. Будьте впевнені: з усіма ними в ці дні, в ці години та в ці хвилини ретельно працюють хлопці, які обіймають посаду "Зустрічаючий гід". Його задача: зустріти іноземців в аеропорту, посадити в автобуси та розвозити по готелям. З ними всіма проведена нарада та дано завдання: розказувати про новобудови по дорозі ліворуч та праворуч. При цьому ключовою фразою є фраза про те, що Забудовник є його рідним братом і може продати квартиру ДЕШЕВШЕ.

- Pan zdecydowanie chce kupić za 400 000 zł niedokończone we wsi - na stepie - pod Wrocławiem i tam zamarznąć zimą, czy może za te same pieniądze kupić coś gotowego i ciepłego?

...Насправді продажу дешевше не буде (ніхто нікого не обманює), а буде інше: якщо такий "Зустірчаючий гід" приведе клієнта до Забудовника або власника рієлторської контори, то він отримає премію в розмірі до 10% від ціни купівлі. Погодьтеся, для хлопця років 25 бонус зверху роботи - непоганий заробіток. Класний працівник реклами? Вмотивований!

Це тільки я такий телепень, що безкоштовно вам всім розказував, якою іржавою лопатою треба викопувати гроші з попід груші, в який зім"ятий кульок з АТБ треба їх складувати та яким літаком всього за 29 (були такі ціни) доларів іх везти.





- Громадяни ЄС не такі дурні, як вам здається, і не такі сміливі, як вам здається: над Європою блукає примара холодної зими без газу, пального та електрики. І ця примара цілком реальна.

Ви думаєте, що вони не бачуть, що президент Туреччини веде незалежну політику регіонального лідера і особисто - як український "човник" зразка 1995 року - ОСОБИСТО, Карл! - мандрує - але не в Польщу з торбами, а то в африканську Нігерію (місце 5 серед країн ОПЕК!), то в Індію, то в Європу, то в Азербайджан - на днях відбувся просто шалений прорив у відносинах з Саудівською Аравією: після багатьох років крижаних (!!!) відносин в Туреччину прибув на перемовии та підписання угод сам особисто (!!!) спадковий принц (фактичний правитель) Саудівської Аравії... А там і нафта, і нафтопродукти...



- Туреччина в ці дні стала "Меккою" та притулком для сотен та тисяч українських моряків з Одеси та з Херсона.

Раніше ж як було: рейс на 4-6 місяців - зміна екіпажу десь в Африці, чи в Норвегії, чи десь в Південній Америці (як в ці дні у мого приятеля)- літаком куди - в СТАМБУЛ (!) - а далі куди: в Одесу або в Херсон.

Зараз всі старші механіки суден, або капітни суден дещо змінили маршрут на останньому сегменті - після Стамбулу - ТІЛЬКИ В АНТАЛІЮ (!). В мене вже стільки знайомих моряків, що можу вже вас навчати, чим відрізняється бакштов від бушприта. Родини моряків вже всі тут: жінки, дочки, синочки...



- Туреччина - як і раніше - не задає дурних питань про походження грошей. Форумчани, сидячі в своїх офісах по торгівлі міжкімнатними дверима, або в ОП КРЖН і не знають, але на всіх суднах світу змінився порядок виплати зарплатні морякам: в основному заплатню видають прямо на судні готівкою. Раніше перераховували на картку банку, зараз видають готівкою. Яка зарплатня у капітана судна? 15 000 доларів (хто на що вчився, вірно ж?) Не просто стати капітаном - мій новий приятель в Анталії з гордістю сказав: "Я п"ять років йшов до цієї посади!") але дуже просто отримати готівкою 6х15000=90 000 доларів від судновасника та ще пригадати, що в шухляді тумбочки з ромом та віскі каюти капітана ще лежать тисяч 10 за продану в Африці "зайву" солярку...



- В ці дні Туреччина - одна з країн, де можуть осісти та осідають наші українці - з числа біженців з Маріуполя та Херсона. Існує маршрут - і про це офіційно оголосила один з посадовців Украіни - виїзду з окупованих територій в Крим. Далі нашим людям суттєво допомагають кримські татари: відразу після в"їзду в Крим саме кримські татари забезпечують трансфер наших людей хоч у Варшаву, хоч у Тбілісі (автобусами). А ось з Тбілісі куди їдуть автобусами - а там цілі низки !!! автобусів - в Анталію!

Саме так: прямі автобусні рейси з Тбілісі - в Анталію!