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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 22 чер, 2022 17:49
Дуже цікаве питання від пана Faceless:
Як вважаєте, чи надовго такий дисбаланс? Бо дохід з оренди навіть невеликої квартири, не якоїсь там елітки чи бізнес-класу, на рівні десь двох(!) середніх зарплат місцевих - це явно неприродньо
Я щоденно переглядаю опозиційну до Уряду газету і вони там топчуть ногами Уряд дуже жорстко і частина матеріалів саме на цю тему: ДИСБАЛАНС.
З одного боку топчуть ногами уряд за шалену інфляцію - дійсно таке є.
Так якщо подивитися на ціни, то ціни точно зросли в 2 рази за рік (пальне більше), але якщо порахувати в доларах - то навіть зменшилися.
Це про дисбаланс - тому сподівалися на чергове підвищення мінімалки - з Нового року підвищили майже в 2 рази -до 4300 лір чистими на місяць. Але цього мало, опозиція сподівалася на +30% з 1 липня, але не буде.
Тому іноземцям в Туреччині як був Рай на землі так і є.
Так ось про житло та ціни:
- преса пише про те, що в Стамбулі орендарі почали приходити до "старости" (тут є така посада, як раніше в Украні були "квартальні") - і жалітися на орендарів, Староста уважно слухав...
- Уряд прийняв рішення про заборону підвищення ціни оренди квартир більше ніж на 25% - до середини липня 2023 року. Але незрозуміло, який там механізм - гадаю, що орендар може поскаржитися на орендодавця. Є підстави: "рішення Уряду". Але якось воно "не ринкове" рішення і тому не буде і виконуватися... хіба що в окремих випадках...
- "Голь на выдумки богата" - риєлтори придумали таку "фішку": укладається 2 Договора оренди: 1 - фіктивний з ціною - скажімо, в 2000 лір (при здачі в оренду за такою ціною немає податків), а 2 -ий - інший не фіктивний - там ціна, скажімо, 12 000 лір. Фіктивний завіряють нотаріально і він іде в Міграційну службу як підстава для отримання орендарем ВНП.
Фактично можна рахувати все навпаки - перший нефіктивний, бо завірений нотаріально, а другий фіктивний, бо просто папірець.
Але воно все виконується.
В пресі була цікава стаття із розрахунком про те, що при таких високих цінах на житло (а вони виросли реально в турецьких лірах десь в 10 (!!!) разів за останні 4 роки) - навіть пільговий іпотечний кредит в 0,99% в місяць призводить до необхідності щомісячної виплати в 21 000 лір, що є нереальними для більшості громадян.
А громадяни плюють на ті цифри і купують, купують і купують...
За даними Інституту статистики Туреччини куплено іноземцяими не більше 5% квартир, а всього куплено:
- в квітні 133 058 квартир;
- в травні 122 768 квартир.
Це при тому, що це значно більше, ніж в такому ж травні попередніх років.
Мій висновок:
- ціни на квартири зростають і зростають - і це економічно обгрунтвано, тому що збільшується складова будівельна та складова на оплату праці;
- кількість бажаючих купити квартири зростає місяць від місяця, і хоч іноземці купують не більше 5% від загального обсягу, але купують і купують. Тобто тиснуть на ринок нерухомості...
- кількість бажаючих взяти в оренду квартири СТАБІЛІЗУВАЛАСЯ після "буму" березня-квітня, і є тенденція зменшення і кількості бажаючих, і відповідно ЗНИЖЕННЯ цін.
- орендар став більш вимогливим до якості та обладнання квартир.
На сьогодні за результатами бесіди з рієлторами є десятки (!!!) пропозицій нехай і не на першій лінії, нехай в спальних районах, нехай і не "Преміум класу", але пристойного житла в діапазоні 5000... 7000 лір або від 290 до 400 доларів на місяць.
P.S. Може кому буде буде в нагоді: вводиться прямий автобусний рейс "Запоріжжя - Дніпро - Кривий ріг - Анталія".
Перший рейс 09 липня - в Анталію прибуває 11 липня. З Анталії вирушає назад 20 липня.
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akurt
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Додано: Чет 23 чер, 2022 07:08
Ринок нерухомості Туреччини: що на нього тисне?
Автор рядків ЩОДЕННО спілкується з багатьма українцями, які в ці буремні часи переїхали в Анталію - в основному розмови йдуть в офісі Митниці Туреччини, де автор буває щодня у справах.
Всі, з ким я спілкуюсь: і Харків, і Київ, і Дніпро, і Херсон - всі як один говорять одне і ти ж: "І як ми могли так лоханутися, що не купили собі за смішні 50 000 доларів трохи "запасного аеродрому"???.
Я дивлюся на їх дуже дорогі автівки - "бехи" довжиною в 10 м і "тойоти" висотою в 10 м і говорю: "Дійсно, лоханулися..."
Ну що вже жаліти: час прогавили, гроші з попід груші НЕ викопали, гроші НЕ вклали та вони НЕ працюють.
А могли б принести шалену вигоду...
Що буде тиснути на ринок нерухомості одного за найвідоміших курортів світу - від інвестицій в який вас вдало відмовляла юрба безробітно-безхатньо-безсімейних - у найближчий рік:
- для громадян ЄС, які збільшують та збільшують кількість квартир, які вони купують на Середземному узбережжі моря, головним чинником буде смішна ціна на нерухомість: 1 кв. м житла в Анталії навіть на ПЕРШІЙ (Першій, Карл!) лінії не перевищує 4000 євро. Це в 2,5 рази нижче, ніж в країнах ЄС.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, як говорять німці.
(Навіть сліпа курка може знайти зерно)
- Туреччина зробила черговий "крок назустріч" громадянам ЄС: дозволила в"їзд на свою територію громадянам цих країн БЕЗ закордонного паспорта: просто по внутрішній ІД-картці.
- просто шаленими темпами розвивається авіаміст в Європу - не де це видано, щоби продавалися квитки в Німеччину по 39,99 євро в один бік, в Польщу, в Прагу - по 56 доларів, у Відень по 40 євро, в Бухарест, в Молдову. В Париж хоч самому їдь - по 77 доларів... Смішні ціни - по 40 євро - у міста Швейцарії... Німеччина вийшла не перше місце по потоку туристів, а на друге - тримайтеся за щось - Болгарія!!!!
Який там "Слънчев Бряг"? Ви про що????? Друге місце по туристичному потоку в Туреччину - Бол-га-рі-я!
- введено безвізовий режим з багатьма країнами, в цьому році - для громадян Rzeczpospolita Polska.
Поосто шалений потік туристів з цієї країни. Будьте впевнені: з усіма ними в ці дні, в ці години та в ці хвилини ретельно працюють хлопці, які обіймають посаду "Зустрічаючий гід". Його задача: зустріти іноземців в аеропорту, посадити в автобуси та розвозити по готелям. З ними всіма проведена нарада та дано завдання: розказувати про новобудови по дорозі ліворуч та праворуч. При цьому ключовою фразою є фраза про те, що Забудовник є його рідним братом і може продати квартиру ДЕШЕВШЕ.
- Pan zdecydowanie chce kupić za 400 000 zł niedokończone we wsi - na stepie - pod Wrocławiem i tam zamarznąć zimą, czy może za te same pieniądze kupić coś gotowego i ciepłego?
...Насправді продажу дешевше не буде (ніхто нікого не обманює), а буде інше: якщо такий "Зустірчаючий гід" приведе клієнта до Забудовника або власника рієлторської контори, то він отримає премію в розмірі до 10% від ціни купівлі. Погодьтеся, для хлопця років 25 бонус зверху роботи - непоганий заробіток. Класний працівник реклами? Вмотивований!
Це тільки я такий телепень, що безкоштовно вам всім розказував, якою іржавою лопатою треба викопувати гроші з попід груші, в який зім"ятий кульок з АТБ треба їх складувати та яким літаком всього за 29 (були такі ціни) доларів іх везти.
- Громадяни ЄС не такі дурні, як вам здається, і не такі сміливі, як вам здається: над Європою блукає примара холодної зими без газу, пального та електрики. І ця примара цілком реальна.
Ви думаєте, що вони не бачуть, що президент Туреччини веде незалежну політику регіонального лідера і особисто - як український "човник" зразка 1995 року - ОСОБИСТО, Карл! - мандрує - але не в Польщу з торбами, а то в африканську Нігерію (місце 5 серед країн ОПЕК!), то в Індію, то в Європу, то в Азербайджан - на днях відбувся просто шалений прорив у відносинах з Саудівською Аравією: після багатьох років крижаних (!!!) відносин в Туреччину прибув на перемовии та підписання угод сам особисто (!!!) спадковий принц (фактичний правитель) Саудівської Аравії... А там і нафта, і нафтопродукти...
- Туреччина в ці дні стала "Меккою" та притулком для сотен та тисяч українських моряків з Одеси та з Херсона.
Раніше ж як було: рейс на 4-6 місяців - зміна екіпажу десь в Африці, чи в Норвегії, чи десь в Південній Америці (як в ці дні у мого приятеля)- літаком куди - в СТАМБУЛ (!) - а далі куди: в Одесу або в Херсон.
Зараз всі старші механіки суден, або капітни суден дещо змінили маршрут на останньому сегменті - після Стамбулу - ТІЛЬКИ В АНТАЛІЮ (!). В мене вже стільки знайомих моряків, що можу вже вас навчати, чим відрізняється бакштов від бушприта. Родини моряків вже всі тут: жінки, дочки, синочки...
- Туреччина - як і раніше - не задає дурних питань про походження грошей. Форумчани, сидячі в своїх офісах по торгівлі міжкімнатними дверима, або в ОП КРЖН і не знають, але на всіх суднах світу змінився порядок виплати зарплатні морякам: в основному заплатню видають прямо на судні готівкою. Раніше перераховували на картку банку, зараз видають готівкою. Яка зарплатня у капітана судна? 15 000 доларів (хто на що вчився, вірно ж?) Не просто стати капітаном - мій новий приятель в Анталії з гордістю сказав: "Я п"ять років йшов до цієї посади!") але дуже просто отримати готівкою 6х15000=90 000 доларів від судновасника та ще пригадати, що в шухляді тумбочки з ромом та віскі каюти капітана ще лежать тисяч 10 за продану в Африці "зайву" солярку...
- В ці дні Туреччина - одна з країн, де можуть осісти та осідають наші українці - з числа біженців з Маріуполя та Херсона. Існує маршрут - і про це офіційно оголосила один з посадовців Украіни - виїзду з окупованих територій в Крим. Далі нашим людям суттєво допомагають кримські татари: відразу після в"їзду в Крим саме кримські татари забезпечують трансфер наших людей хоч у Варшаву, хоч у Тбілісі (автобусами). А ось з Тбілісі куди їдуть автобусами - а там цілі низки !!! автобусів - в Анталію!
Саме так: прямі автобусні рейси з Тбілісі - в Анталію!
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akurt
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Додано: Пон 27 чер, 2022 11:26
за кордоном сейчас актуально покупать жилье, потому что в Украине война и недвижемость обесценилась
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nikolajberezovic
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:13
nikolajberezovic написав:
за кордоном сейчас актуально покупать жилье, потому что в Украине война и недвижемость обесценилась
Це лайфхак для дівчат?
Бо юридично спроможні хлоп'ята не можуть виїхати.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:09
рубрика "вести с полей" :
Россияне больше всех покупают недвижимость в Анталье, сообщает турецкий застройщик Helmann. Они купили 7978 объектов за последние 5 лет — это в два раза больше, чем ближайший преследователь в лице Ирана. На третьем месте Германия, дальше идут Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания.
Креститься в анталии или плакать решать инвештырям
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Мизантрóп
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Додано: Вів 28 чер, 2022 11:45
Мизантрóп написав:
рубрика "вести с полей" :
Россияне больше всех покупают недвижимость в Анталье, сообщает турецкий застройщик Helmann. Они купили 7978 объектов за последние 5 лет — это в два раза больше, чем ближайший преследователь в лице Ирана. На третьем месте Германия, дальше идут Казахстан, Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Великобритания и Дания.
Креститься в анталии или плакать решать инвештырям
Встречать хлебом-солью. Турция ещё и зерно украденное поможет продать
но за байрактары Притуле, когда не взяли денег частный бизнес между прочим - респект. Но за двойственность натуры политиков - жирный минус ) на 500млн. помогли нам, на пару млрд.$ помогут РФ. Так и живём...
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Додано: Сер 29 чер, 2022 10:40
nikolajberezovic написав:
за кордоном сейчас актуально покупать жилье, потому что в Украине война и недвижемость обесценилась
не, нормально в Украине продается, даже лучше чем до войны, цены правда остались на том же уровне. Но есть небольшая проблема, квартира должна быть готова к продаже, то есть не должно быть зарегистрированных (прописанных) т.к. сейчас регистрация/снятие не производится. Ну и, естественно, квартира должна быть не в зоне БД или куда периодически прилетает.
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ol_zy
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Додано: Сер 29 чер, 2022 14:36
akurt Доброго дня!
Потрібна порада щодо наступного:
1) Є в планах придбати не дорогу квартиру (до 50 тис.$), бажано не дуже далеко до моря. Але не можу визначитися щодо локації. Що порадите ? Розглядаю наразі місто Мерсін.
2) При відкритті рахунку в банку потрібен зак.паспорт, податковий номер ( потрібно отримати в Турції - Ви писали можна онлайн ), турецька адреса (residens adress). Щодо адреси , чи можна вказати адресу готелю в якому залишуся ?
При внесенні валюти на рахунок , чи потрібно одразу її конвертувати у ліри ? чи краще зробити це потім ( безпосередньо при купівлі, оскільки потрібна довідка про продаж валюти) ?
3) які є оптимальні варіанти "заведення" коштів на рахунок . Ну щоб не перевозити з України "по пару разів кошти через кордон".
4) якщо продавець фізична особа - резидент Туреччини , договір купівлі укладається у нотаріуса, який перевіряє нерухомість щодо застав та прописаних осіб ? Можливо дасте поради на що звернути увагу при оформленні купівлі .
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Oksana77
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Додано: Вів 05 лип, 2022 09:55
Інвестуємо в нерухомість за кордоном
Відповіді на запитання форумчанки.
1) Є в планах придбати не дорогу квартиру (до 50 тис.$), бажано не дуже далеко до моря. Але не можу визначитися щодо локації. Що порадите ? Розглядаю наразі місто Мерсін.
На цьому форумі багато років люди рекомендували нашим українцям інвестувати, де та як купувати житло - просто дешево ефективно - на жаль частина не слухали, а інша частина творили зло іншим.
За 33 000 - 50 000 доларів ЛЕГКО та без проблем можна було купити квартиру на березі Середземного моря в Анталії або Аланії.
Про Мерсін: я там буду особисто в середині липня - цікаво подивитися – справа в тому, що внаслідок значного та суттєвого підвищення цін саме на житло в Анталії та в Аланії капітал в силу економічних законів, які так не люблять на цьому Фінансовому форумі, почав перетікати саме в Мерсін. Ще місяць-три тому там були смішні ціни на житло.
Ціни виросли. Здається - за даними Інституту статистики Туреччини за травень - Мерсін вийшов на місце 3 (!!!) здорожчання житла (місце 1 - Стамбул, місце 2 - Анталія).
Звертаю увагу, що там будують третій за величною в світі аеропорт – на другому місці новий аеропорт Стамбула, на першому один з аеропортів в Китаї.
Мабуть, це про щось говорить.
Крім того: від кородонів з Грецією та Болгарією, від Стамбула в Мерсін прокладені супершвидкісні автотраси та встановлена дозволена швидкість руху до 152 (!!!) км на годину.
Гадаю, все це про щось говорить…
Ну а так – буду в Мерсіні та в Адані в після 15 липня, то все подивлюсь на власні очі. Можливо, напишу.
2) При відкритті рахунку в банку потрібен зак.паспорт, податковий номер ( потрібно отримати в Турції - Ви писали можна онлайн ), турецька адреса (residens adress). Щодо адреси , чи можна вказати адресу готелю в якому залишуся ?
При внесенні валюти на рахунок , чи потрібно одразу її конвертувати у ліри ? чи краще зробити це потім ( безпосередньо при купівлі, оскільки потрібна довідка про продаж валюти) ?
Турецький податковий номер дійсно можна оформити в он-лайн режимі. Або особисто в податковій – то 5 хвилин справи. Я прибічник останнього варіанта.
На практиці відкрити рахунок в турецькому банку дуже важко з 2016 року. Українцям відкривають: або якщо отримав ВНП (і то не завжди!!!!), або якщо хоче на рахунок в банк внести валюту для того, щоби її конвертувати в турецьку ліру для сплати за нерухомість. Довідка про такий обмін є обов’язковою для укладання угоди купівлі квартири з 15 січня 2022 року. Сума обміну повинна відповідати оцінці нерухомості за Актом експертизи квартири (тут його називають «Рапорт»). Таку операцію роблять безпосередньо перед укладанням угоди, наприклад, сьогодні – а на укладання угоди взяли «рандеву» на завтра.
Взагалі для купівлі квартири ніяка адреса не потрібна, а ось для відкриття рахунка – потрібна. Здається, можете вказати в такому випадку адресу готеля.
А взагалі більшість банків відразу перевіряють, чи зареєстрованою є в Міграційній службі адреса іноземця.
3) які є оптимальні варіанти "заведення" коштів на рахунок . Ну щоб не перевозити з України "по пару разів кошти через кордон".
На скільки мені відомо, зараз з України можна вивозити будь яку суму валюти – з декларуванням, але без підтвердження джерела доходів. Тому варіантів два:
А) везти готівку; зараз є прямі автобуси в Анталію з Києва, Львова, Дніпра.
Б) мати заздалегідь відкриті рахунки в закордонних банках – ми багато разів обговорювали це питання – наприклад, можна було легко відкривати рахунки в польских банках та поступово – під час відвідин, наприклад, Закопанє поповнювати їх валютою – а зараз пересилати SWIFT-переказом.
Але хто ж слухав…
4) якщо продавець фізична особа - резидент Туреччини , договір купівлі укладається у нотаріуса, який перевіряє нерухомість щодо застав та прописаних осіб ? Можливо дасте поради на що звернути увагу при оформленні купівлі
На відміну від інших країн при купівлі нерухомості в Туречичні НЕ потрібні ніякі нотаруси, адвокати, юристи, а часто і рієлтори, яких можна "обійти" при деякому вмінні.
Оформлення Угоди купівлі житла – виключна прерогатива держави і все перевіряється чиновниками Державного кадастрового центра в присутності вас та ліцензованого перекладача.
Тобто покупцеві НЕ треба перевірти прописаних, дітей, інвалідів, учасників Куліковської битви, заборгованності по комуналці та такого іншого. Ніякі прописані/зареєстровані ні на що не впливають. Цим займається держава і бере за свої послуги гроші - свіжу цифру не знаю - останній раз був в Державному кадастровому центрі в кінці липня 2021 року - орієнтир в 100 доларів за всі послуги.
Вдалих інвестицій... Правда, запізнилися років на 2-3-4-5...
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akurt
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