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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48

Мабуть так, але як говорять мої респонденти в Німеччині (Дюссельдорф) та в Австрії (Відень) - 1 кв. м житла = 10 000 євро.
Ще точні цифри "з перших рук" від наших українців:
- Ірландія - мій колишній підлеглий купував будинок за 74 000 євро (далеко від столиці) приблизно 4-5 років тому - зараз сусіди продають за 240 000 євро;
- Бельгія - квітень 2021 року - будинок взяли за 245 000 євро - зараз вже ринкова ціна на 30 000...40 000 євро вища.

Варто врахувати ще такі факти, про які пише сьогоднішня преса - в тому числі Украіни:
- ціна на газ в Німеччині досягла 1800 доларів за 1000 куб. м.
- ціна на електричну енергію в Європі б"є всі рекорди. Німецькі контракти на електроенергію з поставкою наступного року, яка вважається ринковим еталоном, досягли найвищих в історії котирувань на торгах у понеділок – ціна зросла на 13% до 325 євро за МВт-год. Такі позначки перевершили попередній рекорд, встановлений у грудні. Від початку року аналогічний контракт у Франції подвоївся до 366 євро за МВт-год.

Спеціально подивився:
- рахунки на газ - 1 куб. м газу в Анталії - 5 лір або приблизно 0,29 євро за 1 куб. м;
- 1 кВт.год електричної енергії - 0,10 євро;
- 1 куб. м водопостачання та водовідведення - 10 лір або 0,57 євро.
Гадаю це, та ціни на житло будуть стимулювати громадян ЄС - як і раніше - інвестувати в нерухомість саме Туреччини.
Щойно побачив рекламу того ЖК (назву видалено, мене звинуватять у рекламі), про який я розказував ще в 2020 та навесні 2021 року - зовсім новий мікрорайон поблизу хвойних лісів та Зоопарку Анталії, 8 000 м від Середземного моря, швидкісний трамвай прямо на пляж:
- квартира 1+1 - 1 100 000 лір або 1 100 000/17,5= 63 000 євро.
- квартира 2+1 - 1 900 000 лір або 1 900 000/17,5= 108 570 євро.
І це - нове готове з ремонтом та підземним паркінгом (входить в ціну).
Те, що 63000 євро, в грудні 2020 та в січні-лютому 2021 продавалося (там дуже великий зовсім новий мікрорайон) по 33 000 доларів або 30 000 євро.
Можете мене топтати ногами, але я нік не розумію, як можна було слухати любителів кільки в томатому соусі та поросятини, і не купити за 30 000 євро нову готову під ключ частково з меблями квартиру напряму у Забудовника.
НЕ_РО_ЗУ_МІ_Ю...
akurt
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