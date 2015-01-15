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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:48

Мабуть так, але як говорять мої респонденти в Німеччині (Дюссельдорф) та в Австрії (Відень) - 1 кв. м житла = 10 000 євро.
Ще точні цифри "з перших рук" від наших українців:
- Ірландія - мій колишній підлеглий купував будинок за 74 000 євро (далеко від столиці) приблизно 4-5 років тому - зараз сусіди продають за 240 000 євро;
- Бельгія - квітень 2021 року - будинок взяли за 245 000 євро - зараз вже ринкова ціна на 30 000...40 000 євро вища.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 07:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- Бельгія - квітень 2021 року - будинок взяли за 245 000 євро - зараз вже ринкова ціна на 30 000...40 000 євро вища.
то було вчора.Сьогодні на 50 000. Ось пруф (видалено)©какакурт.
Байкарям на слово вірять
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:08

  Мизантрóп написав:то було вчора.Сьогодні на 50 000

Брось ты этого убогого. Лучше расскажи че как у тебя? Не эвакуировался на наш континент? Если будешь в Мексике или Канаде - пингуй. Кофе выпьем. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:12

Понаехал нас и здесь не плохо кормят :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:19

  BIGor написав:Хто збирав в доларах США - зараз дуже крутий момент купити нерухомість в ЄС.
1 Євро дорівнює 1,03 Долар США

Если верить нашим новостям, то пока рано. Такер давеча нам говорил что там будет плохо в ближайшие пол года. Я прислушиваюсь к нему.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:23

  Мизантрóп написав:Понаехал нас и здесь не плохо кормят :lol:

Это хорошо. Главное что б не прилетало в ваших реалиях.
Я немного пропустил последние новости ветки.... Обсуждали близкий дефолт Турции https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-13/turkey-credit-default-swaps-jump-to-19-year-high-amid-lira-woes?
Понимаю, что не йогурты, но немного интересно.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:Главное что б не прилетало в ваших реалиях.
Козин под куполом)) Киевские объекты целы.Ушел в ЛС
Мизантрóп
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