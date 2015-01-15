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Мабуть так, але як говорять мої респонденти в Німеччині (Дюссельдорф) та в Австрії (Відень) - 1 кв. м житла = 10 000 євро. Ще точні цифри "з перших рук" від наших українців: - Ірландія - мій колишній підлеглий купував будинок за 74 000 євро (далеко від столиці) приблизно 4-5 років тому - зараз сусіди продають за 240 000 євро; - Бельгія - квітень 2021 року - будинок взяли за 245 000 євро - зараз вже ринкова ціна на 30 000...40 000 євро вища.