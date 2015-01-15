Додано: Сер 13 лип, 2022 08:22

Огляд ринку нерухомості Анталії

Липень 2022 року.

Попередні огляди були на гілці раніше.



Пошук виконано по доступному для всіх форумчан сайту оголошень - аналогу нашого ОЛХ (назву видалено, щоби не було реклами).



Критерії пошуку:

- середній за якістю та співвідношенням ціна/якість/інфраструктура мікрорайоні міста на березі Середземного моря, яке за площею в 1,4 рази є більшим за Київ, і за населенням за офіційними даними на 01.01.2021 року налічує більше 2 500 000 постійних (зареєстрованих) мешканців.

- квартири в нових або в майже нових будинках, обов’язково: поверх не "0" (по-нашому "перший").

- ціни у віддалених спальних районах ділити на 1,5 (раніше було на "2"), на першій лінії - множити на "5" (раніше було на "3").

- курс ліра/долар: 17,6 ліри за долар, в п’ятницю банки купували долар по 16,95-17,05.

- курс гривня/ліра 2,04 - по такому курсу списує гривню Приватбанк по операціям з картками.



Квартири 1+1. Нові.

Всього пропозицій: 30.

Мінімальна ціна: 1 900 000 лір (112 000 доларів).

Максимальна ціна: 4 050 000 лір (238 000 доларів).

Найчастіше зустрічається ціна в 2 700 000 лір (158 800 доларів США).

Раніше зустрічалася ціна в 150 000 доларів США, зростання за місяць +5,3% по валюті.



Найдешевший варіант: фотошоп від рієлторської контори. Відкидаємо як замануху.

Найдорожчий варіант - неодноразово тут згадувався - будинок здано в квітні 2021, цілий рік квартири були в оренді, квартирантів виселили, дочекавшись зростання ці ни в 238000/80000=2,975 рази (!!!).

Непогана інвестиція...

Прикольний варіант за 2 587 000 лір - 152 000 доларів. Реально новий будинок на дуже шумному перехресті. Побудовано "стахановськими" методами. Я би не брав...



Цікавим є варіант за 2 550 000 лір або за 150 000 доларів: квартира на 3 поверсі, вид на гори та власний плавальний басейн, до моря близько 2000 м, повністю обладнана: кондиціонери і меблі.

Лот номер 1026519743.

Ось це я би помацав.



Квартири 1+1. Вторинний ринок, але будинку не більше 4 років.

Всього пропозицій: 15.

Мінімальна ціна: 1 850 000 лір (110 000 доларів).

Максимальна ціна: 2 690 000 лір (158 000 доларів).



Найдешевший варіант може бути непоганим: зручне розташування, повністю закритий склом балкон, з меблями та побутовою технікою.

Можна мацати.

Найдорожчий варіант: виглядає досить непогано, і більш "свіжим". Газове опалення, сауна. Теж можна мацати.

Цікаво, що квартир 1+1 в комплексі Casa grande (тут часто згадувався і 2 форумчан там купили квартири, прочитавши "наводку" на цьому форумі по 60 000 євро) в продажу немає.

Ну що ж реально гарна інвестиція з профітом гадаю +200% по валюті (купили по 60 000 євро - гадаю зараз ціна могла би бути 180 000 євро).



Квартири 2+1. Нові.

Всього пропозицій: 31.

Мінімальна ціна: 1 900 000 лір (112 000 доларів).

Максимальна ціна: 5 275 000 лір (310 000 доларів).

Найчастіше зустрічається ціна в 3 300 000 лір (200 000 доларів США).

За мінімальну ціну пропонують Фотошоп. Відкидаємо.



Найдорожчий варіант за 310 000 доларів - реально нова квартира і дуже непоганий будинок. Все "під ключ": меблі в кухні та в кімнатах, побутова техніка, газ. Сауна, зал для більярду та тенісу, тренажернй зал, плавальний басейн. Виглядає привабливо.

Правда в 2020/2021 року за ціну майже в 2 рази нижчу можа було взяти Преміум класс в найкрутішому комплексі Анталії CasaMax.

Часто там буваю у справах, бо в комплексі мають квартири наші українці - вирішую деякі питання, пов’язані із митницею та авто. Оренда квартир 2+1 там приблизно по 30 000 лір або майже по 2000 доларів. Орендарі: Київ, Харків.

При інвестиціях в 170 000 доларів та реальному прибутку від оренди в 3000/17=1764 долари маємо профіт:

170 000 - 100%

12х1764 - х%

х=12х1764х100/170000=12,45% по валюті.

Непогана інвестиція.

Як варіант: в продажу ще тиждень тому була квартира 2+1 за ціною в 6 500 000 лір або 382 200 доларів.

Я би взяв профіт в сумі 382000-170000=212 000 доларів.

Погодьтесь, прочитати "наводку" на цьому форумі в вересні 2020 року та отримати в якості подарунку з неба 212 000 доларів приємно.

Що і зробив хтось: квартира 2+1 за такою ціною в 6 500 000 лір ще тиждень тому була в продажу.

Вже немає.

Хто не встиг - той запізнився. Точніше не так: хто читав на цьому форумі численні дописи псевдофахівців в нерухомості - той сильно - сильно - дуже сильно - помилився.



Зараз на сайті оголошень виставили "лакмусовий папірець" - квартира 2+1 за 10 500 000 лір.

Але це - чисто "лакмусовий папірець", бо в продажу є квартира 3+1 (таку орендують наші українці) за 9 500 000 лір (559 000 доларів).

Тиждень тому вона була в продажу за 7 700 000 лір (453 000 доларів).

Зростання ціни на 20%.

Такі справи, панове інвестори...