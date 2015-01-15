Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мабуть так, але як говорять мої респонденти в Німеччині (Дюссельдорф) та в Австрії (Відень) - 1 кв. м житла = 10 000 євро. Ще точні цифри "з перших рук" від наших українців: - Ірландія - мій колишній підлеглий купував будинок за 74 000 євро (далеко від столиці) приблизно 4-5 років тому - зараз сусіди продають за 240 000 євро; - Бельгія - квітень 2021 року - будинок взяли за 245 000 євро - зараз вже ринкова ціна на 30 000...40 000 євро вища.
Судячи з дописів на "київській гілці", ціни на нрухомість в Києві та Дніпрі зростають та зростають. Куди Продавці можуть прилаштувати нахом"ячене на продажі?
З"явилася довгоочікувана інформація про новий об"єкт для інвестицій в Анталії. ДОРОГО. Передмова: - один з найбльш потужних Забудовників Анталії, а - можливо - і Туреччини. - будує та здає об"єкти за об"єктами. - прибутковість інвесторів сягає 100-150% по валюті.
Трохи сухих цифр: - об"єкт, який було здано в 2018 році - ціна для інвестора була 1 400 000 лір (долар 3,80) - ціна 2+1 орієнтовно 370 000 доларів США. Безпосредньо після здачі ціна виросла відразу на 400 000 лір або приблизно на 100 000 доларів. http://casabaantalya.com
- об"єкт поруч такого ж класу - від AKG group - часто згадувався на цьому форумі - старт продажу 4 000 000 лір (тоді близько 270 000 доларів), потім 6 000 000 лір (СТАНОМ НА ЛЮТИЙ 2022), останню квартиру 3+1 було продано в червнІ 2022 за 8 000 000 лір (приблизно 470 000 доларів). https://www.alikemalgurdal.com Цікавий факт: в комплексі 44 квартири, з них в продажу у Забудовника було тільки 20 (!!!). 24 квартири отримав власник земельної ділянки. Це про вартість землі...
- об"єкт, який здано перед Новим 2022 роком, а фактично заселявся в березні 2022: ціна за прайс- листом для інвестора в серпні 2020 року - 1 300 000 лір або 178 000 доларів. Безпосередньо після здачі ціна у інвесторів була 290 000 доларів, потім 330 000 доларів, на сьогодні бачу на сайті оголошень одну квратиру в продажі за 6 500 000 лір або приблизно за 380 000 доларів. Ціна нехай вас не лякає: саме за таку ціну або дорожче хоче продати в ці дні свою квартиру один київський прогнозист ціни на нерухомість в Туреччині, якій з два роки тому на цьому форумі авторитетно написав (цитата): "Ціни на нерухомість в Туреччині впадуть на 50%". http://casamax.com.tr/en/homepage/
- довгоочікуваний проєкт - зараз на стадії фундменту. CASATRIO. Я був в офісі Забудовника з місяць тому - не було зовсім ніякої інформації, ми з інвесторами з України позаглядували в дірки в паркані та дивилися на підземні поверхи фундамента. Стоїть баштовий кран та багато вагончиків будівельників. 48 квартир в трьох корпусах - всі 3+1. https://ozpinarlar.com.tr/en/portfolio/casatrio-2/ Цін не знаю, але за досвідом аналогічних об"єктів старт цін з 7 500 000 лір або з 440 000 доларів США. Там звичайна арифметика ще діє: при нівестиціях в сумі, більшій за 400 000 доларів - отримання громадянства на всю родину. Розташування - супер-пупер суперове. Цікавий факт: за моєю інсайдерською інформацією ділянка під цю забудову продавалася на аукціоні в Стамбулі - їздили деякі Забудовники приймали участь, але виграв аукціон тільки найкрутіший... За моїми непідтвердженими офіційно даними до цього об"єкта та до попереднього має безпосреднє відношення мер міста.
Вдалих інвестицій.
P.S. Про дешеве не пишу - там все прозоро: 1+1 в більш-менш пристойних мікрорайнах 150 000 доларів. Це таке, як я рекомендував всім інвестувати в 2017-2021 роках тільки за 50 000, продавши гаражі, Запорожці, дачі та "шевченкові хати"...
P.P.S. Коригування даних пізніше: на сайті оголошень квартиру 3+1 в комплексі CasaMax виставлено за ціною в 9 500 000 лір або в 550 000 доларів. Тому цифру вище в 7 500 000 лір мабуть треба вважати занадто оптимістичною.
Раніше - за моєю статистикою - інвесторами в нерухомість Туреччини і конкретно на березі Середземного моря - були ІТ-ники - непогані розумні хлопці у віці 30-35 років із зарплатнею близько 3000 доларів на місяць. З такою зарплатнею в Туреччині для українського ІТ-ника був і є просто рай на Земній кулі: гарний клімат, дешеві витрати на проживання, помірні до смішного ціни на житло, на утримання житла (квартплата 8-20$, ціна 1 кВтгод енергії - 0,10 євро, 1 куб. м газу - 0,28 євро, 1 куб м води - 0,7 євро), безпечне соціальне оточення. У них в ці дні не все просто: гроші від закордонних роботодавців з США та Канади заходять на рахунки в українських банках в доларах, але вони конвертуються примусово в гривню по курсу НБУ. Як вони порахували, в ці дні вони втрачають на тому, ховаючись від оподаткування як ФОПи, близько 20% свого заробітку: на картках українських банків гривня...
В той же ряд інвесторів можна було додати українських рієлторів: ті торгували квартирами в Харкові, Дніпрі та в Києві, а реально жили самі або іх родини в Анталії. Смак солодкого життя вони почули ще десь в 2010-2012 роках - як правило, купували квартири 2+1 - тоді за ціною близько 100 000 євро. Продав людям в Дніпрі, Харкові, Києві десяток квартир - купив собі прєлєсть на Середземному морі. Реальна справжня інвестиція. З профітом в 100-200% по валюті.
Раптом все суттєво змінилося: всі вулиці Анталії, всі перехрестя та всі подвір"я будинків заставлені такими дорогими авто української реєстрації, що є враження, що всі учасники Automobilmesse Erfurt виїхали саме сюди, я - і не тільки я - дивуються такій кількості найдорожчих та найновших авто марок Мазератті, Брабус, Мерседес, Тойота та БМВ. Порш виглядає сільським Запорожцем.
Meet Joe Black... Частина з власників найдорожчих автівок, які реально вже дратують громадян країни - українські моряки. Звісно, не матроси 1-класу та не кадети. Капітани суден, старші помічники капітанів та старші механіки. Все просто: раніше після зміни плавскладу судна вони на літаку прибували хоч з Габону, хоч з Нігерії, хоч з Антверпена у найбільший за кількістю прийнятих/відправлених авіарейсів в Європі - аеропорт Стамбула - а далі прямували в Одесу, Херсон та Миколаїв. Тепер маршрут трохи змінився: після Стамбула - рейси за ціною в 35 доларів - 50 хвилин польоту - Анталія. Тут всі родини, включаючи батьків. Жінки та діти. Для довідки: зарплатня цих чоловіків у віці 35-45 років від 10 000 до 15 000 доларів на місяць.
P.S. Звіт Інституту статистики Турецької республіки про купівлю квартир іноземцями буде оприлюднено не як завжди - 15 числа кожного місяця, а 19 липня - в Туреччині з 8 по 18 липня безкінечні свята, не працюють банки, нотаріуси, перекладачі, страхові фірми і Державні кадастрові центри, які оформлюють Угоди купівлі-продажу квартир.
Bolt написав:Вполне реальные ЗП для старшего офицерского состава торгового флота. Кум помощник стармеха под 7 куе в месяц(причем даже когда не в рейсе)
Ну зато Вы, Bolt, узнали качество знаний горе-специалиста выше. Мой приятель старший механик - на балкере - должен завтра приехать в Анталию. Ключи от его квартиры 2+1 нужно вручить... Передавал ключи на хранение - ушел в поход кажется в ноябре.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 лип, 2022 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Вполне реальные ЗП для старшего офицерского состава торгового флота. Кум помощник стармеха под 7 куе в месяц(причем даже когда не в рейсе)
Ну зато Вы, Bolt, узнали качество знаний горе-специалиста выше. Мой приятель старший механик - на балкере - должен завтра приехать в Анталию. Ключи от его квартиры 2+1 нужно вручить... Проведывал на днях квартиру - подключил ему интернет от Турктелеком - приятно было узнать, что оптический кабель заведен Застройщиком не только в квартиру, но даже в спецрозетку в его главной комнате.
Кум из Измаила, должен уже два месяца как идти в плаванье, но... Но поскольку плавает на голландцев, там какие-то деньги подкидуют.
Да, у меня тоже приятель один их Херсона попал в засаду. Но потом вырвался через Крым - с Крыма - на Тбилиси - с Тбилиси автобусом на Анталию. Сейчас ждет новый рейс. Жена и дочка с марта тут. У них квартира 2+1 тут. Покупали 10 лет назад. Сказал, что тогда с балкона видел только поля и сады. Все поменялось...
Огляд ринку нерухомості Анталії Липень 2022 року. Попередні огляди були на гілці раніше.
Пошук виконано по доступному для всіх форумчан сайту оголошень - аналогу нашого ОЛХ (назву видалено, щоби не було реклами).
Критерії пошуку: - середній за якістю та співвідношенням ціна/якість/інфраструктура мікрорайоні міста на березі Середземного моря, яке за площею в 1,4 рази є більшим за Київ, і за населенням за офіційними даними на 01.01.2021 року налічує більше 2 500 000 постійних (зареєстрованих) мешканців. - квартири в нових або в майже нових будинках, обов’язково: поверх не "0" (по-нашому "перший"). - ціни у віддалених спальних районах ділити на 1,5 (раніше було на "2"), на першій лінії - множити на "5" (раніше було на "3"). - курс ліра/долар: 17,6 ліри за долар, в п’ятницю банки купували долар по 16,95-17,05. - курс гривня/ліра 2,04 - по такому курсу списує гривню Приватбанк по операціям з картками.
Квартири 1+1.Нові. Всього пропозицій: 30. Мінімальна ціна: 1 900 000 лір (112 000 доларів). Максимальна ціна: 4 050 000 лір (238 000 доларів). Найчастіше зустрічається ціна в 2 700 000 лір (158 800 доларів США). Раніше зустрічалася ціна в 150 000 доларів США, зростання за місяць +5,3% по валюті.
Найдешевший варіант: фотошоп від рієлторської контори. Відкидаємо як замануху. Найдорожчий варіант - неодноразово тут згадувався - будинок здано в квітні 2021, цілий рік квартири були в оренді, квартирантів виселили, дочекавшись зростання ці ни в 238000/80000=2,975 рази (!!!). Непогана інвестиція... Прикольний варіант за 2 587 000 лір - 152 000 доларів. Реально новий будинок на дуже шумному перехресті. Побудовано "стахановськими" методами. Я би не брав...
Цікавим є варіант за 2 550 000 лір або за 150 000 доларів: квартира на 3 поверсі, вид на гори та власний плавальний басейн, до моря близько 2000 м, повністю обладнана: кондиціонери і меблі. Лот номер 1026519743. Ось це я би помацав.
Квартири 1+1.Вторинний ринок, але будинку не більше 4 років. Всього пропозицій: 15. Мінімальна ціна: 1 850 000 лір (110 000 доларів). Максимальна ціна: 2 690 000 лір (158 000 доларів).
Найдешевший варіант може бути непоганим: зручне розташування, повністю закритий склом балкон, з меблями та побутовою технікою. Можна мацати. Найдорожчий варіант: виглядає досить непогано, і більш "свіжим". Газове опалення, сауна. Теж можна мацати. Цікаво, що квартир 1+1 в комплексі Casa grande (тут часто згадувався і 2 форумчан там купили квартири, прочитавши "наводку" на цьому форумі по 60 000 євро) в продажу немає. Ну що ж реально гарна інвестиція з профітом гадаю +200% по валюті (купили по 60 000 євро - гадаю зараз ціна могла би бути 180 000 євро).
Квартири 2+1.Нові. Всього пропозицій: 31. Мінімальна ціна: 1 900 000 лір (112 000 доларів). Максимальна ціна: 5 275 000 лір (310 000 доларів). Найчастіше зустрічається ціна в 3 300 000 лір (200 000 доларів США). За мінімальну ціну пропонують Фотошоп. Відкидаємо.
Найдорожчий варіант за 310 000 доларів - реально нова квартира і дуже непоганий будинок. Все "під ключ": меблі в кухні та в кімнатах, побутова техніка, газ. Сауна, зал для більярду та тенісу, тренажернй зал, плавальний басейн. Виглядає привабливо. Правда в 2020/2021 року за ціну майже в 2 рази нижчу можа було взяти Преміум класс в найкрутішому комплексі Анталії CasaMax. Часто там буваю у справах, бо в комплексі мають квартири наші українці - вирішую деякі питання, пов’язані із митницею та авто. Оренда квартир 2+1 там приблизно по 30 000 лір або майже по 2000 доларів. Орендарі: Київ, Харків. При інвестиціях в 170 000 доларів та реальному прибутку від оренди в 3000/17=1764 долари маємо профіт: 170 000 - 100% 12х1764 - х% х=12х1764х100/170000=12,45% по валюті. Непогана інвестиція. Як варіант: в продажу ще тиждень тому була квартира 2+1 за ціною в 6 500 000 лір або 382 200 доларів. Я би взяв профіт в сумі 382000-170000=212 000 доларів. Погодьтесь, прочитати "наводку" на цьому форумі в вересні 2020 року та отримати в якості подарунку з неба 212 000 доларів приємно. Що і зробив хтось: квартира 2+1 за такою ціною в 6 500 000 лір ще тиждень тому була в продажу. Вже немає. Хто не встиг - той запізнився. Точніше не так: хто читав на цьому форумі численні дописи псевдофахівців в нерухомості - той сильно - сильно - дуже сильно - помилився.
Зараз на сайті оголошень виставили "лакмусовий папірець" - квартира 2+1 за 10 500 000 лір. Але це - чисто "лакмусовий папірець", бо в продажу є квартира 3+1 (таку орендують наші українці) за 9 500 000 лір (559 000 доларів). Тиждень тому вона була в продажу за 7 700 000 лір (453 000 доларів). Зростання ціни на 20%. Такі справи, панове інвестори...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 лип, 2022 09:07, всього редагувалось 1 раз.