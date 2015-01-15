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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Огляд ринку нерухомості Анталії

А можна огляд про 1+1 до 60Куе?
Отам на вторинці (до 2х років) десь у СурЯппи за 8км від пляжу повно до 1млн лир.
Amethyst
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  #<1 ... 568569570571
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