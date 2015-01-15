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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 568569570571 Додано: Сер 13 лип, 2022 09:18 На житловий масив SurYapi дивилися з оглядової площадки з гостями з тиждень тому - мікрорайон (а там все побудовано з "нуля") активно розбудовується.

Зараз висить на вулицях реклама про ціни:

- квартира 1+1 - 1 100 000 лір або приблизно 64 700 доларів США.

- квартира 2+1 - 1 900 000 лір або приблизно 112 000 доларів США.

Це квартири бюджетного варіанту але "під ключ", частково з меблями та з підземним паркінгом.

Там є недолік - 8 000 м від пляжу, але цей недолік миттєво виправляється:

а) відбувся пуск в експлуатацію швидкісного трамваю прямо на пляж - Beach Park - кінцева зупинка біля Археологічного музея Анталії і там відразу спуск на пляж. Я дивився трамвай рухається 12 хвилин.

б) на кінцевій зупинці біля Археологічного музея вивісили плакат про роботу над третьою чергою швидкісного трамваю - в центр міста (зараз там треба робити пересадку на "Ретро-трамвай").

в) відSurYapi в бік моря та центра є швидкісна автомагістраль - там по 3 (!!!) полоси в кожному напрямку.

Так що певна віддаленість від моря є, але вона не суттєва.

А якщо врахувати, що наші люди зараз активно завозять свої авто з України (в п"ятницю пригнав приятель чергове - в понеділок 26 липня під"їдемо разом в митницю), то зовсім немає проблем.



Свіже відео про SurYapi.

akurt

Повідомлень: 6799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2666 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:35 Amethyst написав: А можна огляд про 1+1 до 60Куе?

А можна огляд про 1+1 доуе?



Поставив фільтр 55 000 - 65 000 доларів - жодного варіанту в пристойному районі Konyyalti, аж не віриться.

Спробую ще по всій Анталії. Почекайте, самому цікаво. Чув з місяць тому що у Кепезі було продано зовсім убиту квартиру за 975 000 лір це десь 60 000 як раз і було, але приятелі сказали, що реальний бабушатник був.

Для довідки: найдешевші квартири на моїй пам"яті нашими було куплено:

- в 2019 році непогану 1+1 плошею 60 кв. м за 36 000 доларів (з них 2000 отримала рієлторша, але там її обійти на поворті було неможливо - власник був іноземець).

- в 2020 році за 34 000 доларів було куплено 3+1 площею в 150 кв метрів у дуже дуже віддаленому районі. Будинку 20 років. Але стан непоганий. Там наш українець "чудить" так, що мешканці в шоці: Кархером помив всю територію навколо будинка, відремонтував дах над своєю квартирою (в нього останній поверх) та влаштував там зону відпочинку з квітами.

- в 2020 році купили в SurYapi квартири 1+1 по 34 000 здається доларів. Це на сьоголнішній день 578 000 лір, так що вірю, що продають сьогодні інвестори по 1 000 000 лір - профіт в 1 000 000-578000= 422 000 лір або легковик із салона. Дрібничка, а інвестору приємно. Поставив фільтр 55 000 - 65 000 доларів - жодного варіанту в пристойному районі Konyyalti, аж не віриться.Почекайте, самому цікаво. Чув з місяць тому що у Кепезі було продано зовсім убиту квартиру за 975 000 лір це десь 60 000 як раз і було, але приятелі сказали, що реальний бабушатник був.Для довідки: найдешевші квартири на моїй пам"яті нашими було куплено:- в 2019 році непогану 1+1 плошею 60 кв. м за 36 000 доларів (з них 2000 отримала рієлторша, але там її обійти на поворті було неможливо - власник був іноземець).- в 2020 році за 34 000 доларів було куплено 3+1 площею в 150 кв метрів у дуже дуже віддаленому районі. Будинку 20 років. Але стан непоганий. Там наш українець "чудить" так, що мешканці в шоці: Кархером помив всю територію навколо будинка, відремонтував дах над своєю квартирою (в нього останній поверх) та влаштував там зону відпочинку з квітами.- в 2020 році купили в SurYapi квартири 1+1 по 34 000 здається доларів. Це на сьоголнішній день 578 000 лір, так що вірю, що продають сьогодні інвестори по 1 000 000 лір - профіт в 1 000 000-578000= 422 000 лір або легковик із салона. Дрібничка, а інвестору приємно. Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 лип, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 6799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2666 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:45 Amethyst написав: А можна огляд про 1+1 до 60Куе?

А можна огляд про 1+1 доуе?



Поставив фільтр 55 000 - 65 000 доларів - і пошук по всій Анталії - то видало аж 117 варіантів.

Але далі ритися не буду - там все сильно залежить від конкретних мікрорайонів - можна попасти на якесь гетто. Мені ритися не цікаво. Там потрібний фахівець у віддалених мікрорайонах.

А для мене це просто хоббі.

Такий метод пошуку - тільки за ціною - в 2020 році був вдало реалізований нашим хлопцем з Одеси.

В нього на кармані було 30 000 доларів, то він сам вибрав на сайт оголошень 30 варіантів з верхнею межею в 30 000 доларів. Виписав телефони та адреси.

Я йому дав місцевого турка - він з авто возив та вів перемовини (за гроші) - так спрацював варіант номер 29 чи 30 - вийшли на РЕАЛЬНОГО продавця з ціною в 29 000 доларів.

Там в квартирі жила мама Продавця - вони забрали маму до себе, бо вже старенька і було важко ходити на поверх 4. Ось ту квартиру і забрали... Поставив фільтр 55 000 - 65 000 доларів - і пошук по всій Анталії - то видало аж 117 варіантів.Але далі ритися не буду - там все сильно залежить від конкретних мікрорайонів - можна попасти на якесь гетто. Мені ритися не цікаво. Там потрібний фахівець у віддалених мікрорайонах.А для мене це просто хоббі.Такий метод пошуку - тільки за ціною - в 2020 році був вдало реалізований нашим хлопцем з Одеси.В нього на кармані було 30 000 доларів, то він сам вибрав на сайт оголошень 30 варіантів з верхнею межею в 30 000 доларів. Виписав телефони та адреси.Я йому дав місцевого турка - він з авто возив та вів перемовини (за гроші) - так спрацював варіант номер 29 чи 30 - вийшли на РЕАЛЬНОГО продавця з ціною в 29 000 доларів.Там в квартирі жила мама Продавця - вони забрали маму до себе, бо вже старенька і було важко ходити на поверх 4. Ось ту квартиру і забрали... akurt

Повідомлень: 6799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2666 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 09:53 akurt написав: Amethyst написав: А можна огляд про 1+1 до 60Куе?

А можна огляд про 1+1 доуе?



Поставив фільтр 55 000 - 65 000 доларів - жодного варіанту в пристойному районі Konyyalti, аж не віриться.

Спробую ще по всій Анталії. Почекайте, самому цікаво. Поставив фільтр 55 000 - 65 000 доларів - жодного варіанту в пристойному районі Konyyalti, аж не віриться.Почекайте, самому цікаво.

https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 426/detay/

І це вже у перекупа І це вже у перекупа Amethyst

Повідомлень: 2680 З нами з: 05.05.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 492 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:33 akurt написав: Якою буде межа зростанню цін на нерухомість за кордоном?

(за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)



На цьому форумі та на цій гілці обговорювалися інвестиції в нерухомість: Великої Британії, Потугалії, Філіппін, Польщі, Нікарагуа, Грузії, Єгипту, Туреччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, США, Франції, Монголії, Іспанії, В"єтнаму та ще декількох країн.

З цифрами та фактами я особисто відстоював позицію оптимального та раціонального інвестування в нерухомість Туреччини: просто, ніяких юридичних та фінасових проблем, ніяких посередників у вигляді адвокатів, нотаріусів, юристів, довідок/досліджень/аналізів Фінмоніторінгу та в більшості випадків - без годування рієлторів. Бонус: отримання ВНП - майже миттєве з витратами в сумі в 150 доларів США, які легко «відбиваються» за рахунок безкоштовних «плюшок» в разі наявності картки ВНП.



Розглянемо свіжі та конкретні дані та будемо разом думати далі.



Туреччина. На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати:

- 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів.

- 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири, Карл!) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі).

- 2019-2020 роки (до липня 2020) нові під ключ квартири - орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна. В той період люди купували квартири за ціною 33 000 - 36 000 доларів США.



- рік 2020 - серпень - найкращий час для сміливих інвестицій.



Повна (!!!) інформація майже щотижнево (!!!) на цьому форумі про як найдешевші, так і ненайдешевші, але найцікавіші вкладення.

Останнє і розглянемо ретроспективно.

Попередній зданий комплекс відомого потужного Забудовника (2018 рік):

http://casabaantalya.com

- комплекс від того ж - найпотужнішого Забудовника в Анталії (2021/2022 рік):

http://casamax.com.tr/en/homepage/

- ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 250 000... 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=178 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).

- ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=200 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).

- фіксація інвесторами серпня 2020 року профіту від вкладень в сумі 200000-178000=22 000$.

- дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року з урахуванням зміни курсу ліра/долар приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни суми власних інвестицій (Забудовник міг оголосити про форс-мажор внаслідок суттевої зміни курсу долара) для тих, хто інвестував в березні 2021 року.

- станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - ціна 290 000 доларів.

- станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць.

- станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір.

- станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір.

- станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30= 331 300 доларів США.



Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=1,95 або +95% по валюті.



Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м.

Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=3 300$ за 1 кв. м.

Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м.

Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=3,25 рази.



Погодьтеся: Фінансовий форум України - корисний, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.



P.S.

Вище наведено абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях. Всі дані отримані від інвесторів з України. Більшу частина з них було розміщено на цьому форумі в період з серпня 2020 по червень 2021 року.

Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса.

І це не громадяни України, на жаль. (за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)На цьому форумі та на цій гілці обговорювалися інвестиції в нерухомість: Великої Британії, Потугалії, Філіппін, Польщі, Нікарагуа, Грузії, Єгипту, Туреччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, США, Франції, Монголії, Іспанії, В"єтнаму та ще декількох країн.З цифрами та фактами я особисто відстоював позицію оптимального та раціонального інвестування в нерухомість Туреччини: просто, ніяких юридичних та фінасових проблем, ніяких посередників у вигляді адвокатів, нотаріусів, юристів, довідок/досліджень/аналізів Фінмоніторінгу та в більшості випадків - без годування рієлторів. Бонус: отримання ВНП - майже миттєве з витратами в сумі в 150 доларів США, які легко «відбиваються» за рахунок безкоштовних «плюшок» в разі наявності картки ВНП.Розглянемо свіжі та конкретні дані та будемо разом думати далі.На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати:- 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів.- 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири, Карл!) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі).- 2019-2020 роки (до липня 2020)- орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна. В той період люди купували квартири за ціною 33 000 - 36 000 доларів США.Повна (!!!) інформація майже щотижнево (!!!) на цьому форумі про як найдешевші, так і ненайдешевші, але найцікавіші вкладення.Останнє і розглянемо ретроспективно.Попередній зданий комплекс відомого потужного Забудовника (2018 рік):- комплекс від того ж - найпотужнішого Забудовника в Анталії (2021/2022 рік):- ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 250 000... 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).- ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).- фіксація інвесторами серпня 2020 року профіту від вкладень в сумі 200000-178000=22 000$.- дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року з урахуванням зміни курсу ліра/долар приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни суми власних інвестицій (Забудовник міг оголосити про форс-мажор внаслідок суттевої зміни курсу долара) для тих, хто інвестував в березні 2021 року.- станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - цінадоларів.- станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць.- станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір.- станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір.- станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30=доларів США.Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м.Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=за 1 кв. м.Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м.Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=рази.Погодьтеся:, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.Вище наведеноВсі дані отримані від інвесторів з України. Більшу частина з них було розміщено на цьому форумі в період з серпня 2020 по червень 2021 року.Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса.І це не громадяни України, на жаль.



Слідкую за Вашими дописами з самого початку, і влітку 2019 р. вже серйозно почав задумуватися про інвестицію в Анталії. Але було стійке розуміння, що у Львові потужна "рокета", і треба встигнути застрибнути в останній вагон. А до Анталії далекувато трохи.. Тому нахом'ячені та викопані з-під грушки зелені президенти були занесені до знайомого валютчика і конвертовані по курсу 24,05 у рідненькі, свіжонадруковані гривні. А ті, в свою чергу, віддані за мрію мати апартамент біля озера (не Середземного моря, нажаль..). І це все за 3 місяці до ковіду.

А потім забудовник із поетичною назвою "Львівська мрія" всім "подякував", і мрія так і залишилася мрією..

А можна було за ті самі гроші вже жити на Середземноморському курорті у квартирі, що подорожчала в рази.



Слухайте п. Акурта, панове! Слідкую за Вашими дописами з самого початку, і влітку 2019 р. вже серйозно почав задумуватися про інвестицію в Анталії. Але було стійке розуміння, що у Львові потужна "рокета", і треба встигнути застрибнути в останній вагон. А до Анталії далекувато трохи.. Тому нахом'ячені та викопані з-під грушки зелені президенти були занесені до знайомого валютчика і конвертовані по курсу 24,05 у рідненькі, свіжонадруковані гривні. А ті, в свою чергу, віддані за мрію мати апартамент біля озера (не Середземного моря, нажаль..). І це все за 3 місяці до ковіду.А потім забудовник із поетичною назвою "Львівська мрія" всім "подякував", і мрія так і залишилася мрією..А можна було за ті самі гроші вже жити на Середземноморському курорті у квартирі, що подорожчала в рази.Слухайте п. Акурта, панове! mulax Повідомлень: 10 З нами з: 06.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 10:47 Amethyst написав: https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 426/detay/

І це вже у перекупа І це вже у перекупа

Мабуть саме так - там були ціни в грудні 2020 року по 34 000 доларів.

Профіт майже вдвічі. Мабуть саме так - там були ціни в грудні 2020 року по 34 000 доларів.Профіт майже вдвічі. akurt

Повідомлень: 6799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2666 раз. Подякували: 925 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 06:31 Погляд інвестора в нерухомості: на Стамбул...



Події в Європі та ситуація на ринку газу та пального змушують європейських інвесторів дивитися в бік Туреччини.

Традиційно перше місце івестицій серед закордонних інвесторів займає найбільше місто Європи - Стамбул.

Анталія тільки на другому місці.

Станом на 1 січня 2022 року населення Стамбулу (зареєстровані офіційно мешканці) складає 15 840 900 (!!!) людей - зростання за рік на 2,45%. З них 50,08% - чоловіки і 49,92% - жінки.



Найбільший в Європі мегаполіс розвивається шаленими і іноді дивними темпами:

- Майже непоміченим пройшла здача в 2021 році унікальної обхідної траси Стамбула - автотраси "О-7", яка дозволяє суттєво розвантажити місто від транзитного транспорту - дозволена швидкість в 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку - купа тунелів та віадуків, які спрямили дорогу. В серпні 2021 року було поставлено світовий рекорд - італійський льотчик пролетів на літаку підряд 2 тунелі з каскаду тунелів (в кожному тунелі - 4 (!!) полоси в кожному напрямку).

На днях приятель пригнав авто, куплене у Львові - якось так вибрав маршрут, шо гнав через Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію - то був у захваті від автотраси від кордону з Болгарією до Анталії.

Вчора консультував двох наших українців про проїзд маршрутом Київ-Чернівці-Сучава-Фокшани-Русе-Єлхово-Corlu-Sapanca-Kütahya-Antalya. Автівки будуть переганяти батьки. По приїзду: перевірка оплати проїзду платними дорогами Туреччини, контроль штрафів дорожньої поліції, постановка на облік авта в митниці Туреччини (це зараз моя основна робота - о 9-00 сьогодні я вже буду в митниці).



- Майже пішли з перших шпальт новин повідомлення про введення в роботу унікальної споруди - вантового мосту з найдовшою в світі підвісною частиною в 2,1 км та двома баштами - кожна висотою в башту Ейфеля (!!!) - через протоку Дарданелли - міст скорочує маршрут з Європи на курорти Середземного моря та є обхідним маршрутом повз Стамбул.



- Зараз в Стамбулі активно йде робота по завершенню будівництва найвищого в Європі (!!!) хмарочоса - буде працювати новий бізнес-центр...



Так ось про бізнес. І про інвестиції.

Бізнес вкладає гроші в нерухомість Стамбула - і тут найцікавішим є новий унікальний житловий мікрорайон Стамбула - реально унікальний проєкт, який вже починають втілювати в реальність:

- лісова зона Бейкоз, Стамбул (ліси Кіразлі);

- вирішено побудувати 657 будинків у 153 кварталах;

- площа забудови становить 357 тисяч квадратних метрів;

- споруди охоплять площу 68 тисяч квадратних метрів;

- під ландшафтну територію буде використано 39 761 кв.м;

- очікується, що вартість проєкту становитиме 667 мільйонів лір (близько 40 000 000 доларів);

- роботи, які розпочалися в серпні 2021 року, планується завершити в березні 2023 року та відкрити для заселення в грудні 2024 року;

- всі будинки матимуть «максимум 3 поверхи», включаючи підвальні поверхи; будуть 6+1 вілли і квартири типів 3+1, 4+1 і 4+2;

- планується зберегти 14 916 дерев на місті забудови; компанія зобов’язалася перенести здорові дерева у відповідну зону, не пошкоджуючи дерева, відповідно до співвідношення віку та стану, які можна транспортувати з місця забудови;

- компанія - Забудовник: Özyazıcı İnşaat. Компанія має 12 реалізованих проєктів, всього побудовано 5 440 квартир. Цікаво, що компанія належить родині Мертер і це НЕ нікому невідомі люди, а дуже поважна родина: сім'я Мертер є однією з шанованих сімей у стамбульському районі Ускюдар.

http://www.ozyazici.com.tr/tr



Інформацію про ціну та величину конкретної інвестиції я не маю.

З цієї цифри загальних витрат Забудовника в 40 000 000 доларів можна вирахувати, що середня собівартість одного будинка/квартири буде складати 40000000/657=60 882 долари США.

За українськими нормами Забудовник продавав би такі об"єкти із 100% профітом, тобто за роздрібну ціну в 121 765 доларів США.

Мені здається, що більшість форумчан купили б собі трохи такої "прєлєсті" - за мірками Дніпра, Львова або Києва це ринкова ціна квартири-"двушки".

Правда і інша: гадаю, що реальна ціна квартири в такому комплексі сформується ринком на рівні в 500 000 доларів США: якщо іноземний інвестор купує нерухомість на суму в 400 000 доларів США - вся його родина отримує громадянство в прискореному режимі.

Крім того, ціна в 500 000 доларів іноземного інвестора не дуже лякає:

- ще в минулому році наші українці шукали в купівлю квартиру на "першій лінії" Анталії і називали мені ціну на квартири в 650 000 доларів США. Зараз в комплексі SunIsBlue на першій лінії квартири за ціною від 882 000 доларів США (на старті продажу були по 350 000).

- в ЖК преміум-класу в мікрорайнах Uncali, Gursu, Akkuyu вже по 9 500 000 лір або по 560 000 доларів США (ціни на старті продажу по 170 000...220 000 доларів США). Події в Європі та ситуація на ринку газу та пального змушують європейських інвесторів дивитися в бік Туреччини.Традиційно перше місце івестицій серед закордонних інвесторів займає найбільше місто Європи - Стамбул.Анталія тільки на другому місці.Станом на 1 січня 2022 року населення Стамбулу (зареєстровані офіційно мешканці) складає 15 840 900 (!!!) людей - зростання за рік на 2,45%. З них 50,08% - чоловіки і 49,92% - жінки.Найбільший в Європі мегаполіс розвивається шаленими і іноді дивними темпами:- Майже непоміченим пройшла здача в 2021 році унікальної обхідної траси Стамбула - автотраси "О-7", яка дозволяє суттєво розвантажити місто від транзитного транспорту - дозволена швидкість в 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку - купа тунелів та віадуків, які спрямили дорогу. В серпні 2021 року було поставлено світовий рекорд - італійський льотчик пролетів на літаку підряд 2 тунелі з каскаду тунелів (в кожному тунелі - 4 (!!) полоси в кожному напрямку).На днях приятель пригнав авто, куплене у Львові - якось так вибрав маршрут, шо гнав через Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію - то був у захваті від автотраси від кордону з Болгарією до Анталії.Вчора консультував двох наших українців про проїзд маршрутом Київ-Чернівці-Сучава-Фокшани-Русе-Єлхово-Corlu-Sapanca-Kütahya-Antalya. Автівки будуть переганяти батьки. По приїзду: перевірка оплати проїзду платними дорогами Туреччини, контроль штрафів дорожньої поліції, постановка на облік авта в митниці Туреччини (це зараз моя основна робота - о 9-00 сьогодні я вже буду в митниці).- Майже пішли з перших шпальт новин повідомлення про введення в роботу унікальної споруди - вантового мосту з найдовшою в світі підвісною частиною в 2,1 км та двома баштами - кожна висотою в башту Ейфеля (!!!) - через протоку Дарданелли - міст скорочує маршрут з Європи на курорти Середземного моря та є обхідним маршрутом повз Стамбул.- Зараз в Стамбулі активно йде робота по завершенню будівництва найвищого в Європі (!!!) хмарочоса - буде працювати новий бізнес-центр...І про інвестиції.Бізнес вкладає гроші в нерухомість Стамбула - і тут найцікавішим є новий унікальний житловий мікрорайон Стамбула - реально унікальний проєкт, який вже починають втілювати в реальність:- лісова зона Бейкоз, Стамбул (ліси Кіразлі);- вирішено побудувати 657 будинків у 153 кварталах;- площа забудови становить 357 тисяч квадратних метрів;- споруди охоплять площу 68 тисяч квадратних метрів;- під ландшафтну територію буде використано 39 761 кв.м;- очікується, що вартість проєкту становитиме 667 мільйонів лір (близько 40 000 000 доларів);- роботи, які розпочалися в серпні 2021 року, планується завершити в березні 2023 року та відкрити для заселення в грудні 2024 року;- всі будинки матимуть «максимум 3 поверхи», включаючи підвальні поверхи; будуть 6+1 вілли і квартири типів 3+1, 4+1 і 4+2;- планується зберегти 14 916 дерев на місті забудови; компанія зобов’язалася перенести здорові дерева у відповідну зону, не пошкоджуючи дерева, відповідно до співвідношення віку та стану, які можна транспортувати з місця забудови;- компанія - Забудовник: Özyazıcı İnşaat. Компанія має 12 реалізованих проєктів, всього побудовано 5 440 квартир. Цікаво, що компанія належить родині Мертер і це НЕ нікому невідомі люди, а дуже поважна родина: сім'я Мертер є однією з шанованих сімей у стамбульському районі Ускюдар.Інформацію про ціну та величину конкретної інвестиції я не маю.З цієї цифри загальних витрат Забудовника в 40 000 000 доларів можна вирахувати, що середняодного будинка/квартири буде складати 40000000/657=60 882 долари США.За українськими нормами Забудовник продавав би такі об"єкти із 100% профітом, тобто за роздрібну ціну в 121 765 доларів США.Мені здається, що більшість форумчан купили б собі трохи такої "прєлєсті" - за мірками Дніпра, Львова або Києва це ринкова ціна квартири-"двушки".Правда і інша: гадаю, що реальна ціна квартири в такому комплексі сформується ринком на рівні в 500 000 доларів США: якщо іноземний інвестор купує нерухомість на суму в 400 000 доларів США - вся його родина отримує громадянство в прискореному режимі.Крім того, ціна в 500 000 доларів іноземного інвестора не дуже лякає:- ще в минулому році наші українці шукали в купівлю квартиру на "першій лінії" Анталії і називали мені ціну на квартири в 650 000 доларів США. Зараз в комплексі SunIsBlue на першій лінії квартири за ціною від 882 000 доларів США (на старті продажу були по 350 000).- в ЖК преміум-класу в мікрорайнах Uncali, Gursu, Akkuyu вже по 9 500 000 лір або по 560 000 доларів США (ціни на старті продажу по 170 000...220 000 доларів США). akurt

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