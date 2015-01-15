Додано: Чет 14 лип, 2022 06:31

Так ось про бізнес.

собівартість

Події в Європі та ситуація на ринку газу та пального змушують європейських інвесторів дивитися в бік Туреччини.Традиційно перше місце івестицій серед закордонних інвесторів займає найбільше місто Європи - Стамбул.Анталія тільки на другому місці.Станом на 1 січня 2022 року населення Стамбулу (зареєстровані офіційно мешканці) складає 15 840 900 (!!!) людей - зростання за рік на 2,45%. З них 50,08% - чоловіки і 49,92% - жінки.Найбільший в Європі мегаполіс розвивається шаленими і іноді дивними темпами:- Майже непоміченим пройшла здача в 2021 році унікальної обхідної траси Стамбула - автотраси "О-7", яка дозволяє суттєво розвантажити місто від транзитного транспорту - дозволена швидкість в 150 км на годину, 4 полоси в кожному напрямку - купа тунелів та віадуків, які спрямили дорогу. В серпні 2021 року було поставлено світовий рекорд - італійський льотчик пролетів на літаку підряд 2 тунелі з каскаду тунелів (в кожному тунелі - 4 (!!) полоси в кожному напрямку).На днях приятель пригнав авто, куплене у Львові - якось так вибрав маршрут, шо гнав через Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію - то був у захваті від автотраси від кордону з Болгарією до Анталії.Вчора консультував двох наших українців про проїзд маршрутом Київ-Чернівці-Сучава-Фокшани-Русе-Єлхово-Corlu-Sapanca-Kütahya-Antalya. Автівки будуть переганяти батьки. По приїзду: перевірка оплати проїзду платними дорогами Туреччини, контроль штрафів дорожньої поліції, постановка на облік авта в митниці Туреччини (це зараз моя основна робота - о 9-00 сьогодні я вже буду в митниці).- Майже пішли з перших шпальт новин повідомлення про введення в роботу унікальної споруди - вантового мосту з найдовшою в світі підвісною частиною в 2,1 км та двома баштами - кожна висотою в башту Ейфеля (!!!) - через протоку Дарданелли - міст скорочує маршрут з Європи на курорти Середземного моря та є обхідним маршрутом повз Стамбул.- Зараз в Стамбулі активно йде робота по завершенню будівництва найвищого в Європі (!!!) хмарочоса - буде працювати новий бізнес-центр...І про інвестиції.Бізнес вкладає гроші в нерухомість Стамбула - і тут найцікавішим є новий унікальний житловий мікрорайон Стамбула - реально унікальний проєкт, який вже починають втілювати в реальність:- лісова зона Бейкоз, Стамбул (ліси Кіразлі);- вирішено побудувати 657 будинків у 153 кварталах;- площа забудови становить 357 тисяч квадратних метрів;- споруди охоплять площу 68 тисяч квадратних метрів;- під ландшафтну територію буде використано 39 761 кв.м;- очікується, що вартість проєкту становитиме 667 мільйонів лір (близько 40 000 000 доларів);- роботи, які розпочалися в серпні 2021 року, планується завершити в березні 2023 року та відкрити для заселення в грудні 2024 року;- всі будинки матимуть «максимум 3 поверхи», включаючи підвальні поверхи; будуть 6+1 вілли і квартири типів 3+1, 4+1 і 4+2;- планується зберегти 14 916 дерев на місті забудови; компанія зобов’язалася перенести здорові дерева у відповідну зону, не пошкоджуючи дерева, відповідно до співвідношення віку та стану, які можна транспортувати з місця забудови;- компанія - Забудовник: Özyazıcı İnşaat. Компанія має 12 реалізованих проєктів, всього побудовано 5 440 квартир. Цікаво, що компанія належить родині Мертер і це НЕ нікому невідомі люди, а дуже поважна родина: сім'я Мертер є однією з шанованих сімей у стамбульському районі Ускюдар.Інформацію про ціну та величину конкретної інвестиції я не маю.З цієї цифри загальних витрат Забудовника в 40 000 000 доларів можна вирахувати, що середняодного будинка/квартири буде складати 40000000/657=60 882 долари США.За українськими нормами Забудовник продавав би такі об"єкти із 100% профітом, тобто за роздрібну ціну в 121 765 доларів США.Мені здається, що більшість форумчан купили б собі трохи такої "прєлєсті" - за мірками Дніпра, Львова або Києва це ринкова ціна квартири-"двушки".Правда і інша: гадаю, що реальна ціна квартири в такому комплексі сформується ринком на рівні в 500 000 доларів США: якщо іноземний інвестор купує нерухомість на суму в 400 000 доларів США - вся його родина отримує громадянство в прискореному режимі.Крім того, ціна в 500 000 доларів іноземного інвестора не дуже лякає:- ще в минулому році наші українці шукали в купівлю квартиру на "першій лінії" Анталії і називали мені ціну на квартири в 650 000 доларів США. Зараз в комплексі SunIsBlue на першій лінії квартири за ціною від 882 000 доларів США (на старті продажу були по 350 000).- в ЖК преміум-класу в мікрорайнах Uncali, Gursu, Akkuyu вже по 9 500 000 лір або по 560 000 доларів США (ціни на старті продажу по 170 000...220 000 доларів США).