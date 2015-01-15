RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:50

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.

Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?

За 37 тыс. евро точно не дадут :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:55

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.

Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?

Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте
Шляпа
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 569570571572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 933, 934, 935
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9348 1377424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 16:34
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 61206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 109305
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (357)
14.07.2022 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.