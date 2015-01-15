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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 08:50
BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги
.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.
Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?
За 37 тыс. евро точно не дадут
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:55
BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги
.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.
Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?
Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте
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