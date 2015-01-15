Додано: Чет 14 лип, 2022 12:21

Шляпа написав: Серьезно?

Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте Серьезно?Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте

Сегодня провел в офисе таможни Турции полтора часа с 9-00 до 10-30.Как всегда повезло - очередная встреча с нашими приятными людьми.Это становится уже банальным - очередной моряк:- старший помощник капитана. На вид лет 35.- арендует квартиру 3+1 (4-х комнатная) в неплохом месте - почти в самом центре - возле ТЦ Mark Antalya.- цена аренды 7 700 лир или как он сам сказалЯ ему сказал, что он реально удачливый: слышу цены на аренду от 7 000 до 40 000 лир в месяц.- арендодатель - что интересно - полицейский, первая сдача.- квартиру подобрала наша украинка по имени "Ольга".Вот так они и живут...Но старший помощник капитана (второе по старшинству лицо на судне) сделал ошибку - завез авто на свое имя. Теперь у него проблемы, так как хочет оставить авто и уйти в рейс до Нового года. Надо было завозить на жену.Обсудили варианты - от самого дешёвого до самого дорогого.Жалею не взял телефон - все же приятно знать, что по одним и тем же улицам ходят нормальнее, а главное УСПЕШНЫЕ люди.