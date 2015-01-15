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Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте
Сегодня провел в офисе таможни Турции полтора часа с 9-00 до 10-30.
Как всегда повезло - очередная встреча с нашими приятными людьми.
Это становится уже банальным - очередной моряк:
- старший помощник капитана. На вид лет 35.
- арендует квартиру 3+1 (4-х комнатная) в неплохом месте - почти в самом центре - возле ТЦ Mark Antalya.
- цена аренды 7 700 лир или как он сам сказал 440 долларов в месяц.
Я ему сказал, что он реально удачливый: слышу цены на аренду от 7 000 до 40 000 лир в месяц.
- арендодатель - что интересно - полицейский, первая сдача.
- квартиру подобрала наша украинка по имени "Ольга".
Вот так они и живут...P.S.
Но старший помощник капитана (второе по старшинству лицо на судне
) сделал ошибку - завез авто на свое имя. Теперь у него проблемы, так как хочет оставить авто и уйти в рейс до Нового года. Надо было завозить на жену.
Обсудили варианты - от самого дешёвого до самого дорогого.
Жалею не взял телефон - все же приятно знать, что по одним и тем же улицам ходят нормальнее, а главное УСПЕШНЫЕ люди.