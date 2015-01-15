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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 08:50
BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги
.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.
Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?
За 37 тыс. евро точно не дадут
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alfredhaos
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:55
BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги
.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.
Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?
Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте
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Шляпа
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:12
alfredhaos написав: BIGor написав: Игорь Алексеевич написав:
Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги
.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.
Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?
За 37 тыс. евро точно не дадут
Получить за 37 000 евро (по цене бабушатника на ВОСТОЧНОЙ окраине Запорожья) гражданство страны ЕС реально приятно. Точнее, приятно, что есть такие наивные люди, что в это верят.
На практике:
Болгария отменяет инвестиционную программу получения гражданства
.
17 февраля 2022 года был принят законопроект Совета Министров Болгарии о внесении изменений в Закон о болгарском гражданстве, отменяющий возможность приобретения гражданства за счет инвестиций или т. н. «золотые паспорта».Ау, мечтатели! Приятно, что вы есть!
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:21
Шляпа написав:
Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте
Сегодня провел в офисе таможни Турции полтора часа с 9-00 до 10-30.
Как всегда повезло - очередная встреча с нашими приятными людьми.
Это становится уже банальным - очередной моряк:
- старший помощник капитана. На вид лет 35.
- арендует квартиру 3+1 (4-х комнатная) в неплохом месте - почти в самом центре - возле ТЦ Mark Antalya.
- цена аренды 7 700 лир или как он сам сказал 440 долларов в месяц.
Я ему сказал, что он реально удачливый: слышу цены на аренду от 7 000 до 40 000 лир в месяц.
- арендодатель - что интересно - полицейский, первая сдача.
- квартиру подобрала наша украинка по имени "Ольга".
Вот так они и живут...P.S.
Но старший помощник капитана (второе по старшинству лицо на судне
) сделал ошибку - завез авто на свое имя. Теперь у него проблемы, так как хочет оставить авто и уйти в рейс до Нового года. Надо было завозить на жену.
Обсудили варианты - от самого дешёвого до самого дорогого.
Жалею не взял телефон.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:47
Болгария.
Если бы моя дочка не занимался недвигой в аренду или на продажу, то не писал бы про это. Она с февраля туда переехала со своей фирмой и занимается этим направлением там.
Кому интересно купить или арендовать квартиру в Болгарии, то обращайтесь в личку, дам сайт и координаты.
Я скажу спрос сейчас есть и не плохой и снять хорошие апартаменты ещё надо поискать.
У кого есть деньги, снимают на пол года сразу, остальные с баксом в кармане только голову морочат часами. Типа а у вас есть -да есть, а такое есть, да есть, но хорошо, что есть - мы подумаем.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:07
Вряд ли обратятся - тут контингент другой.
Так, поговорить...
Мы тут Болгарию как то обсуждали много и часто.
В основном специалистами был те, кто никогда в жизни не был в Болгарии.
Именно они очень очень - ну совсем очень - советовали инвестировать в Болгарию и переехать.
Сами - кто бы сомневался - и НЕ инвестировали, и НЕ переехали.
Самое интересное по Болгарии было на этом форуме в 2018 году: иногда писал товарищ про весьма интересную - а сейчас может и очень актуальную - вещь: в Болгарии есть Программа приема украинских пенсионеров на житие.
По памяти:
- обращаться нужно в Посольство Болгарии в Украине и только пенсионеру.
- оформляется специальная болгарская виза - типа "Виза Д" (пишу чисто по памяти).
- именно с этой визой украинский пенсионер въезжает в Болгарию и там живет.
- уже точно не помню, но вот ему и - кажется - выдают ВНЖ в Болгарии. Естественно, ни о каком гражданстве "за 37 000 евро" и речи не идет и не шло.
Вот этот вариант в свете последних событий может быть кому то интересен.
Например, у приятелей в Мариуполе полностью разрушен дом - там дед и баба еле выбрались из-под завалов - баба, выбираясь, даже сломала ногу - сейчас сидят в землянке на даче без крыши - жить там нельзя. Вот может быть их вариант.
Но нужно бабло на покупку чего-то жилого в Болгарии. Вот тут и будет тупик.
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akurt
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:42
Лично наблюдал два года подряд в Св. Власе, где то восемь лет назад, прямо под аппартаментами особняк с бассиком (в запущеном состоянии), с надписью Sale. Судя по номерному знаку и правому рулю и по рыжей шевелюре дом принадлежал бриту, который приобрёл его, скорее всего, на волне вступления Болгарии в ЕС, а потом не знал, как спихнуть этот чемодан без ручки.
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