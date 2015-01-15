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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:50

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.

Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?

За 37 тыс. евро точно не дадут :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:55

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.

Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?

Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте
Шляпа
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:12

  alfredhaos написав:
  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Болгария побережье.
Покупка квартиры с мебелью 35кв.м. предлагают за 37 тыс.евро
Сдача в аренду в среднем май - сентябрь 1тыс. евро в мес.+ком.усл. В др. мес. 400-500 евро.
Страна член нато, ЕС, получаем гражданство при покупки недвиги.
И на хрена Киев, Львов нужен, кто покупают недвигу для сдачи в аренду.

Реально гражданство дают или есть какие-то условия? Граничная сумма итд?

За 37 тыс. евро точно не дадут :lol:

Получить за 37 000 евро (по цене бабушатника на ВОСТОЧНОЙ окраине Запорожья) гражданство страны ЕС реально приятно. Точнее, приятно, что есть такие наивные люди, что в это верят.

На практике:
Болгария отменяет инвестиционную программу получения гражданства.
17 февраля 2022 года был принят законопроект Совета Министров Болгарии о внесении изменений в Закон о болгарском гражданстве, отменяющий возможность приобретения гражданства за счет инвестиций или т. н. «золотые паспорта».
Ау, мечтатели! Приятно, что вы есть!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:21

  Шляпа написав:Серьезно?
Мои снимают да 600 евро с коммунальными в месяц за 3к в лучше курортном месте


Сегодня провел в офисе таможни Турции полтора часа с 9-00 до 10-30.
Как всегда повезло - очередная встреча с нашими приятными людьми.
Это становится уже банальным - очередной моряк:
- старший помощник капитана. На вид лет 35.
- арендует квартиру 3+1 (4-х комнатная) в неплохом месте - почти в самом центре - возле ТЦ Mark Antalya.
- цена аренды 7 700 лир или как он сам сказал 440 долларов в месяц. Я ему сказал, что он реально удачливый: слышу цены на аренду от 7 000 до 40 000 лир в месяц.
- арендодатель - что интересно - полицейский, первая сдача.
- квартиру подобрала наша украинка по имени "Ольга".
Вот так они и живут...

P.S. Но старший помощник капитана (второе по старшинству лицо на судне) сделал ошибку - завез авто на свое имя. Теперь у него проблемы, так как хочет оставить авто и уйти в рейс до Нового года. Надо было завозить на жену.
Обсудили варианты - от самого дешёвого до самого дорогого.
Жалею не взял телефон.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:47

Болгария.
Если бы моя дочка не занимался недвигой в аренду или на продажу, то не писал бы про это. Она с февраля туда переехала со своей фирмой и занимается этим направлением там.
Кому интересно купить или арендовать квартиру в Болгарии, то обращайтесь в личку, дам сайт и координаты.

Я скажу спрос сейчас есть и не плохой и снять хорошие апартаменты ещё надо поискать.
У кого есть деньги, снимают на пол года сразу, остальные с баксом в кармане только голову морочат часами. Типа а у вас есть -да есть, а такое есть, да есть, но хорошо, что есть - мы подумаем.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:07

Вряд ли обратятся - тут контингент другой.
Так, поговорить...
Мы тут Болгарию как то обсуждали много и часто.
В основном специалистами был те, кто никогда в жизни не был в Болгарии.
Именно они очень очень - ну совсем очень - советовали инвестировать в Болгарию и переехать.
Сами - кто бы сомневался - и НЕ инвестировали, и НЕ переехали.

Самое интересное по Болгарии было на этом форуме в 2018 году: иногда писал товарищ про весьма интересную - а сейчас может и очень актуальную - вещь: в Болгарии есть Программа приема украинских пенсионеров на житие.
По памяти:
- обращаться нужно в Посольство Болгарии в Украине и только пенсионеру.
- оформляется специальная болгарская виза - типа "Виза Д" (пишу чисто по памяти).
- именно с этой визой украинский пенсионер въезжает в Болгарию и там живет.
- уже точно не помню, но вот ему и - кажется - выдают ВНЖ в Болгарии. Естественно, ни о каком гражданстве "за 37 000 евро" и речи не идет и не шло.
Вот этот вариант в свете последних событий может быть кому то интересен.
Например, у приятелей в Мариуполе полностью разрушен дом - там дед и баба еле выбрались из-под завалов - баба, выбираясь, даже сломала ногу - сейчас сидят в землянке на даче без крыши - жить там нельзя. Вот может быть их вариант.
Но нужно бабло на покупку чего-то жилого в Болгарии. Вот тут и будет тупик.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:42

Лично наблюдал два года подряд в Св. Власе, где то восемь лет назад, прямо под аппартаментами особняк с бассиком (в запущеном состоянии), с надписью Sale. Судя по номерному знаку и правому рулю и по рыжей шевелюре дом принадлежал бриту, который приобрёл его, скорее всего, на волне вступления Болгарии в ЕС, а потом не знал, как спихнуть этот чемодан без ручки.
Bolt
 
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  #<1 ... 569570571572
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