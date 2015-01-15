Додано: Чет 14 лип, 2022 14:07

Вряд ли обратятся - тут контингент другой.

Так, поговорить...

Мы тут Болгарию как то обсуждали много и часто.

В основном специалистами был те, кто никогда в жизни не был в Болгарии.

Именно они очень очень - ну совсем очень - советовали инвестировать в Болгарию и переехать.

Сами - кто бы сомневался - и НЕ инвестировали, и НЕ переехали.



Самое интересное по Болгарии было на этом форуме в 2018 году: иногда писал товарищ про весьма интересную - а сейчас может и очень актуальную - вещь: в Болгарии есть Программа приема украинских пенсионеров на житие.

По памяти:

- обращаться нужно в Посольство Болгарии в Украине и только пенсионеру.

- оформляется специальная болгарская виза - типа "Виза Д" (пишу чисто по памяти).

- именно с этой визой украинский пенсионер въезжает в Болгарию и там живет.

- уже точно не помню, но вот ему и - кажется - выдают ВНЖ в Болгарии. Естественно, ни о каком гражданстве "за 37 000 евро" и речи не идет и не шло.

Вот этот вариант в свете последних событий может быть кому то интересен.

Например, у приятелей в Мариуполе полностью разрушен дом - там дед и баба еле выбрались из-под завалов - баба, выбираясь, даже сломала ногу - сейчас сидят в землянке на даче без крыши - жить там нельзя. Вот может быть их вариант.

Но нужно бабло на покупку чего-то жилого в Болгарии. Вот тут и будет тупик.