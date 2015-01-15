Додано: Чет 14 лип, 2022 18:00

Хорошо, что народ планирует все наперед.

Как говорил Воланд, надо планировать хотя бы на 1000 лет наперед.

Для планирования. Основания для получения ВНЖ в Болгарии - выбираем подходящий пункт:



1. Заключение брака с болгарским резидентом или гражданином любой из стран Евросоюза, воссоединение с семьей.

2. Наличие болгарских корней (по новому Закону разрешено учитывать до трех колен, было до двух).

3. Ведение предпринимательской деятельности при условии найма на работу не менее 10 граждан Болгарии.

4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.

5. Обучение в лицензированным вузе на дневной форме (это интересный вариант для молодёжи - в Болгарии официально работает один из университетов США, интересовался лет 10 назад - плата была всего 10 000 евро в год, сейчас цену не знаю).

6. Приобретение права проживать в стране при покупке недвижимости на сумму от 300 тыс. евро. (отменено с января 2022, не успели, а так бы - легко...).

7. Вклад в развитие экономически неблагополучных регионов Болгарии 125 тыс. евро и более. (вот это интересный вариант, грех не поселиться в экономически неблагополучном районе Болгарии).

8. Наличие пенсионного обеспечения на сумму от 1 000 евро (подходит для пенсионеров из числа судей и прокуратуры, но что-то мне подсказывает, что они не поедут туда);

9. Участие в инвестиционной программе Болгарии (надо изучать, что это).

СРЕДИ ТРЕБОВАНИй К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ИММИГРАЦИЮ В БОЛГАРИЮ:

Доказательства достаточного финансового обеспечения из расчета 25 000 евро в год на человека.