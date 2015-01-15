Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:26

fox767676 написав: akurt написав: 4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве. 4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.

В наш век ТНК очень реальный пункт В наш век ТНК очень реальный пункт

Согласен с Вами. Я тоже так подумал.Есть, правда, одна маленькая загвоздочка: если посмотреть пристально на контингент женщин, которые сейчас массово переехали в Анталию, то вырисовывается очень любопытная картина:а) все закончили очень престижные университеты. Такие престижные, что я бы сам и не мечтал.б) все получили весьма интересные специальности: от конструирования космических кораблей до глобальных вопросов международной экономики.в) и вот САМОЕ ГЛАВНОЕ: все как одна ищут работу специалиста по наращиванию ногтей или покрытиях их лаком.Вот тут и вопрос...На втором месте по поиску работы: банально - риэлторы.АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ. ТАК АКТИВНО, ЧТО ТОЖЕ УДИВИТЕЛЬНО: еще месяц назад со стоном и плачем причитали: "Ищу в аренду квартиру 1+1 недорого" и вот уже постит где только можно и где нельзя объявления типа "Сдам в аренду квартиру 3+1 - люкс вариант".Пр цене аренды квартир в Анталии сейчас от 7 000 до 40 000 лир (410-2 300$) комиссионные только от сдачи одной квартиры в аренду - от 7000 до 40 000 весьма лакомый доход.Правда, там забавная арифметика: минимум 50% комиссионных получает реальный риэлтор (хозяин риэлторского офиса), а оставшиеся 50% делят между собой вот такие "черные риэлторы". Часто слышу, что делят аж на троих.На третьем месте - продавцы авиабилетов на чартерные рейсы. Я даже спросил у одного реального специалиста по чартерам: "Что это такое происходит, массово толпами на каждом углу стоят и продают чартерные авиабилеты хоть в Таллин, хоть в Жешув?" Ответил: банально хотят заработать, а туроператоры в нынешних условиях рады любой помощи и конечно отстегнут копейку.Вот я как-то не очень уверен, что Правительство Болгарии будет выдавать разрешения на официальную работу по этим примерам.И тут проблема звучит так: "Вчера в 20-00 границу Украина-Румыния пересекла на авто Ауди семья одного известного в Харькове риэлтора. Консультировал по маршруту, подобрал отель в городе Сучава в 50 км от границы - за 32 доллара.В Румынии есть предложения отелей бесплатно для украинцев, но все расположены НЕ по маршруту следования, потому будут ночевать в Сучаве за 32 доллара.У харьковского риэлтора в Анталии есть запасной аэродром - квартира 2+1.Сегодня у них транзит Румыния - Болгария. Думаю до воскресенья поделюсь с вами его впечатлениями о Болгарии.Надеюсь, что успею лично встретиться: в понедельник уезжаю в недельный тур в становящийся знаменитым в наши дни регион городов Mersin и Adana - в последнее время взоры иностранных инвесторов в недвижимость направлены туда, посмотрю сам что это за "фрукт" такой.По итогам продаж недвижимости иностранцам в мае Мерсин впервые вышел на третье место.Данные о покупках недвижимости иностранцами за июнь будут 19 июля.