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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:00

Хорошо, что народ планирует все наперед.
Как говорил Воланд, надо планировать хотя бы на 1000 лет наперед.
Для планирования. Основания для получения ВНЖ в Болгарии - выбираем подходящий пункт:

1. Заключение брака с болгарским резидентом или гражданином любой из стран Евросоюза, воссоединение с семьей.
2. Наличие болгарских корней (по новому Закону разрешено учитывать до трех колен, было до двух).
3. Ведение предпринимательской деятельности при условии найма на работу не менее 10 граждан Болгарии.
4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.
5. Обучение в лицензированным вузе на дневной форме (это интересный вариант для молодёжи - в Болгарии официально работает один из университетов США, интересовался лет 10 назад - плата была всего 10 000 евро в год, сейчас цену не знаю).
6. Приобретение права проживать в стране при покупке недвижимости на сумму от 300 тыс. евро. (отменено с января 2022, не успели, а так бы - легко...).
7. Вклад в развитие экономически неблагополучных регионов Болгарии 125 тыс. евро и более. (вот это интересный вариант, грех не поселиться в экономически неблагополучном районе Болгарии).
8. Наличие пенсионного обеспечения на сумму от 1 000 евро (подходит для пенсионеров из числа судей и прокуратуры, но что-то мне подсказывает, что они не поедут туда);
9. Участие в инвестиционной программе Болгарии (надо изучать, что это).
СРЕДИ ТРЕБОВАНИй К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ИММИГРАЦИЮ В БОЛГАРИЮ:
Доказательства достаточного финансового обеспечения из расчета 25 000 евро в год на человека.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.

В наш век ТНК очень реальный пункт
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:26

  fox767676 написав:
  akurt написав:4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.

В наш век ТНК очень реальный пункт


Согласен с Вами. Я тоже так подумал.
Есть, правда, одна маленькая загвоздочка: если посмотреть пристально на контингент женщин, которые сейчас массово переехали в Анталию, то вырисовывается очень любопытная картина:
а) все закончили очень престижные университеты. Такие престижные, что я бы сам и не мечтал.
б) все получили весьма интересные специальности: от конструирования космических кораблей до глобальных вопросов международной экономики.
в) и вот САМОЕ ГЛАВНОЕ: все как одна ищут работу специалиста по наращиванию ногтей или покрытиях их лаком.

Вот тут и вопрос...

На втором месте по поиску работы: банально - риэлторы.
АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ. ТАК АКТИВНО, ЧТО ТОЖЕ УДИВИТЕЛЬНО: еще месяц назад со стоном и плачем причитали: "Ищу в аренду квартиру 1+1 недорого" и вот уже постит где только можно и где нельзя объявления типа "Сдам в аренду квартиру 3+1 - люкс вариант".
Пр цене аренды квартир в Анталии сейчас от 7 000 до 40 000 лир (410-2 300$) комиссионные только от сдачи одной квартиры в аренду - от 7000 до 40 000 весьма лакомый доход.
Правда, там забавная арифметика: минимум 50% комиссионных получает реальный риэлтор (хозяин риэлторского офиса), а оставшиеся 50% делят между собой вот такие "черные риэлторы". Часто слышу, что делят аж на троих.

На третьем месте - продавцы авиабилетов на чартерные рейсы. Я даже спросил у одного реального специалиста по чартерам: "Что это такое происходит, массово толпами на каждом углу стоят и продают чартерные авиабилеты хоть в Таллин, хоть в Жешув?" Ответил: банально хотят заработать, а туроператоры в нынешних условиях рады любой помощи и конечно отстегнут копейку.

Вот я как-то не очень уверен, что Правительство Болгарии будет выдавать разрешения на официальную работу по этим примерам.
И тут проблема звучит так: "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе должны заплатить деньги?"

P.S. Вчера в 20-00 границу Украина-Румыния пересекла на авто Ауди семья одного известного в Харькове риэлтора. Консультировал по маршруту, подобрал отель в городе Сучава в 50 км от границы - за 32 доллара.
В Румынии есть предложения отелей бесплатно для украинцев, но все расположены НЕ по маршруту следования, потому будут ночевать в Сучаве за 32 доллара.
У харьковского риэлтора в Анталии есть запасной аэродром - квартира 2+1.
Сегодня у них транзит Румыния - Болгария. Думаю до воскресенья поделюсь с вами его впечатлениями о Болгарии.
Надеюсь, что успею лично встретиться: в понедельник уезжаю в недельный тур в становящийся знаменитым в наши дни регион городов Mersin и Adana - в последнее время взоры иностранных инвесторов в недвижимость направлены туда, посмотрю сам что это за "фрукт" такой.
По итогам продаж недвижимости иностранцам в мае Мерсин впервые вышел на третье место.
Данные о покупках недвижимости иностранцами за июнь будут 19 июля.
akurt
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