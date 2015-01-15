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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 лип, 2022 18:00
Хорошо, что народ планирует все наперед.
Как говорил Воланд, надо планировать хотя бы на 1000 лет наперед.
Для планирования. Основания для получения ВНЖ в Болгарии - выбираем подходящий пункт:
1. Заключение брака с болгарским резидентом или гражданином любой из стран Евросоюза, воссоединение с семьей.
2. Наличие болгарских корней (по новому Закону разрешено учитывать до трех колен, было до двух).
3. Ведение предпринимательской деятельности при условии найма на работу не менее 10 граждан Болгарии.
4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.
5. Обучение в лицензированным вузе на дневной форме (это интересный вариант для молодёжи - в Болгарии официально работает один из университетов США, интересовался лет 10 назад - плата была всего 10 000 евро в год, сейчас цену не знаю).
6. Приобретение права проживать в стране при покупке недвижимости на сумму от 300 тыс. евро. (отменено с января 2022, не успели, а так бы - легко...).
7. Вклад в развитие экономически неблагополучных регионов Болгарии 125 тыс. евро и более. (вот это интересный вариант, грех не поселиться в экономически неблагополучном районе Болгарии).
8. Наличие пенсионного обеспечения на сумму от 1 000 евро (подходит для пенсионеров из числа судей и прокуратуры, но что-то мне подсказывает, что они не поедут туда);
9. Участие в инвестиционной программе Болгарии (надо изучать, что это).
СРЕДИ ТРЕБОВАНИй К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ИММИГРАЦИЮ В БОЛГАРИЮ:
Доказательства достаточного финансового обеспечения из расчета 25 000 евро в год на человека.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 23:14
akurt написав:
4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.
В наш век ТНК очень реальный пункт
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fox767676
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:26
fox767676 написав: akurt написав:
4. Получение разрешения на трудоустройство в государстве.
В наш век ТНК очень реальный пункт
Согласен с Вами. Я тоже так подумал.
Есть, правда, одна маленькая загвоздочка: если посмотреть пристально на контингент женщин, которые сейчас массово переехали в Анталию, то вырисовывается очень любопытная картина:
а) все закончили очень престижные университеты. Такие престижные, что я бы сам и не мечтал.
б) все получили весьма интересные специальности: от конструирования космических кораблей до глобальных вопросов международной экономики.
в) и вот САМОЕ ГЛАВНОЕ: все как одна ищут работу специалиста по наращиванию ногтей или покрытиях их лаком.
Вот тут и вопрос...
На втором месте по поиску работы: банально - риэлторы.
АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ. ТАК АКТИВНО, ЧТО ТОЖЕ УДИВИТЕЛЬНО: еще месяц назад со стоном и плачем причитали: "Ищу в аренду квартиру 1+1 недорого
" и вот уже постит где только можно и где нельзя объявления типа "Сдам в аренду квартиру 3+1 - люкс вариант".
Пр цене аренды квартир в Анталии сейчас от 7 000 до 40 000 лир (410-2 300$) комиссионные только от сдачи одной квартиры в аренду - от 7000 до 40 000 весьма лакомый доход.
Правда, там забавная арифметика: минимум 50% комиссионных получает реальный риэлтор (хозяин риэлторского офиса), а оставшиеся 50% делят между собой вот такие "черные риэлторы". Часто слышу, что делят аж на троих.
На третьем месте - продавцы авиабилетов на чартерные рейсы. Я даже спросил у одного реального специалиста по чартерам: "Что это такое происходит, массово толпами на каждом углу стоят и продают чартерные авиабилеты хоть в Таллин, хоть в Жешув?" Ответил: банально хотят заработать, а туроператоры в нынешних условиях рады любой помощи и конечно отстегнут копейку.
Вот я как-то не очень уверен, что Правительство Болгарии будет выдавать разрешения на официальную работу по этим примерам.
И тут проблема звучит так: "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе должны заплатить деньги?
"
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 15 лип, 2022 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:17
akurt написав:
Вот я как-то не очень уверен, что Правительство Болгарии будет выдавать разрешения на официальную работу по этим примерам.
И тут проблема звучит так: "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе должны заплатить деньги?"
Работодатель(ТНК), в украинском бранче которой трудится человек, быстренько расскажет соответсвующим оранам болгарского правительства чем cобирается занять этого человека. Фрилансерам наверное сложнее, хотя по идее должны быть какие-то "диджитал-номад" визы.
PS. И наверное это все-таки больше про ит-аутсорс. Вряд ли кредитный менеджер из украинского бранча может быть полезен болгарскому или румынскому.
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fox767676
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:48
Я с вами очень даже согласен.
Нашим людям нужно будет искать "место под солнцем" и показать реально, что ты умеешь делать полезного для других, за что заплатят деньги.
В этом смысле мне нравится положительный пример "наших" в Анталии.
Пример 1. Ребята организовали буквально "автобусные мосты" в Анталию из Запорожья, Днепра, Киева. Там один пассажир дает выручку примерно в 200 долларов.
Пример 2. Семья риэлтора из одного областного центра после отдыха в 2021 году в Анталии решила, что это то место, где стоит жить. Переехали кажется в октябре.
Папа+мама+сын 20 лет. Арендуют квартиру. Помыкались-подергались и нашли такую вот - не смейтесь - нишу: уборка квартир.
Организовали так:
- работает папа+сын. Мама не работает.
- сын молодец постит рекламу, где только можно. Очень активный парень. Частично я ему в этом помогаю.
- специализируются на генеральной уборке новых квартир - а) после строителей; б) после предыдущих арендаторов.
Тут только надо понимать, что "после строителей" - это не после украинских строителей - здесь квартиры же продаются полностью готовые "под ключ" с дизайнерским ремонтом, с установленной бытовой техникой и частично мебелью. Но убирать и мыть все нужно, особенно окна, санузлы, кухонную мебель, кафельный пол в части квартиры.
- такса у них за день работы - 1000 лир или примерно 55...60 долларов.
- есть стабильный спрос - в том числе от наших людей, коих здесь скоро будет больше, чем турецких граждан.
Берем калькулятор: (я думаю у них заказы есть стабильно минимум на 25 дней в месяц): 25х1000=25 000 лир ЧИСТЫМИ в месяц.
Для сравнения: это 2 зарплаты учителя в школе или почти 2 зарплаты полицейского. Или 1 зарплата турецкого профессора.
Ну вот я их поддерживаю: пашут на себя и пашут активно.
Правда, я сказал парню, что в 20 лет это хорошая работа, физическая и "живые" деньги, но так вечно быть не должно, надо что-то думать.
Вариантов я ему назвал 2:
а) удачно жениться.
б) отправить заявку на прием в Великобритании - есть положительный опыт от трех моих приятелей.
Отправил. Ждёт, что будет.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 15 лип, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:54
fox767676 написав: akurt написав:
Вот я как-то не очень уверен, что Правительство Болгарии будет выдавать разрешения на официальную работу по этим примерам.
И тут проблема звучит так: "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе должны заплатить деньги?"
Работодатель(ТНК), в украинском бранче которой трудится человек, быстренько расскажет соответсвующим оранам болгарского правительства чем cобирается занять этого человека. Фрилансерам наверное сложнее, хотя по идее должны быть какие-то "диджитал-номад" визы.
PS. И наверное это все-таки больше про ит-аутсорс. Вряд ли кредитный менеджер из украинского бранча может быть полезен болгарскому или румынскому.
Діджитал-номад є, але зазвичай не в ті країни, куди хочуть такі спеціалісти
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:15
Faceless написав:
Діджитал-номад є, але зазвичай не в ті країни, куди хочуть такі спеціалісти
Так, є таке: "Цифрові кочівники
- Digital nomad
" — тип людей, які використовують телекомунікаційні технології для заробітку на життя і, загалом, ведуть своє життя кочовим способом.
Можливо не всі знають, я сам дізнався випадково: на днях говорив з Австралією - наші люди.
Виявилося, що в далекій Австралії є програма прийому українців на кшалт канадської CUAET
.
Програма схожа: право працювати 3 роки.
Мої респонденти полетіли "просто так до друзів" - все з"ясували - вже залишилися, вже працюють та повертатися не збираються.ІТ-ники...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 15 лип, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:19
akurt написав: Faceless написав:
Діджитал-номад є, але зазвичай не в ті країни, куди хочуть такі спеціалісти
Можливо не всі знають, я сам дізнався випадково: на днях говорив з Австралією - наші люди.
Виявилося, що в далекій Австралії є програма прийому українців на кшалт канадської CUAET
.
Програма схожа: право працювати 3 роки.
Мої респонденти полетіли "просто так до друзів" - все з"ясували - вже залишилися, вже працюють та повертатися не збираються.ІТ-ники...
Так, Австралія цікавий варіант, але треба розуміти, що дуже дорогий
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:23
Faceless написав:
Так, Австралія цікавий варіант, але треба розуміти, що дуже дорогий
Все правда, кожна країна має суттєві особливості.
Мої діти декілька раз відвідували Австралію і обидва рази якось так "плювалися
".
Правда, іх більше вразили не ціни, я спосіб життя якийсь такий "специфічний" і особливо те, що всі як один весь час та всюди палять цигарки...
Ну і ще дуже багато всякої специфіки, в тому числі клімат, та тисячі жахливих та злих кенгуру...
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28
Faceless написав: fox767676 написав: akurt написав:
Вот я как-то не очень уверен, что Правительство Болгарии будет выдавать разрешения на официальную работу по этим примерам.
И тут проблема звучит так: "А что ты такое умеешь делать, за что мы тебе должны заплатить деньги?"
Работодатель(ТНК), в украинском бранче которой трудится человек, быстренько расскажет соответсвующим оранам болгарского правительства чем cобирается занять этого человека. Фрилансерам наверное сложнее, хотя по идее должны быть какие-то "диджитал-номад" визы.
PS. И наверное это все-таки больше про ит-аутсорс. Вряд ли кредитный менеджер из украинского бранча может быть полезен болгарскому или румынскому.
Діджитал-номад є, але зазвичай не в ті країни, куди хочуть такі спеціалісти
Так, молодь зараз Новою Європою та Турречинною не здивуєш, багато хто тягнеться до цетрально-американського, тихоокеанського та скандинавського регіонів. Але я такий немодний, що мене влаштовує майже все що в чотрикутнику Київ-Прага-Крит-Кіпр. В Хорватії є, Болгарії гугл каже теж є, В Турречині по ремоуту працювати можна без перешкод. Румунія лояльна до айті-спеціалістів. Якщо до місяця то можно було і з респектабелльних єврокраїн працювати, без усяких віз.
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