Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:48

Я с вами очень даже согласен.



Нашим людям нужно будет искать "место под солнцем" и показать реально, что ты умеешь делать полезного для других, за что заплатят деньги.

В этом смысле мне нравится положительный пример "наших" в Анталии.

Пример 1. Ребята организовали буквально "автобусные мосты" в Анталию из Запорожья, Днепра, Киева. Там один пассажир дает выручку примерно в 200 долларов.

Пример 2. Семья риэлтора из одного областного центра после отдыха в 2021 году в Анталии решила, что это то место, где стоит жить. Переехали кажется в октябре.

Папа+мама+сын 20 лет. Арендуют квартиру. Помыкались-подергались и нашли такую вот - не смейтесь - нишу: уборка квартир.

Организовали так:

- работает папа+сын. Мама не работает.

- сын молодец постит рекламу, где только можно. Очень активный парень. Частично я ему в этом помогаю.

- специализируются на генеральной уборке новых квартир - а) после строителей; б) после предыдущих арендаторов.

Тут только надо понимать, что "после строителей" - это не после украинских строителей - здесь квартиры же продаются полностью готовые "под ключ" с дизайнерским ремонтом, с установленной бытовой техникой и частично мебелью. Но убирать и мыть все нужно, особенно окна, санузлы, кухонную мебель, кафельный пол в части квартиры.

- такса у них за день работы - 1000 лир или примерно 55...60 долларов.

- есть стабильный спрос - в том числе от наших людей, коих здесь скоро будет больше, чем турецких граждан.

Берем калькулятор: (я думаю у них заказы есть стабильно минимум на 25 дней в месяц): 25х1000=25 000 лир ЧИСТЫМИ в месяц.

Для сравнения: это 2 зарплаты учителя в школе или почти 2 зарплаты полицейского. Или 1 зарплата турецкого профессора.

Ну вот я их поддерживаю: пашут на себя и пашут активно.



Правда, я сказал парню, что в 20 лет это хорошая работа, физическая и "живые" деньги, но так вечно быть не должно, надо что-то думать.

Вариантов я ему назвал 2:

а) удачно жениться.

б) отправить заявку на прием в Великобритании - есть положительный опыт от трех моих приятелей.

Отправил. Ждёт, что будет.