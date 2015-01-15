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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:37
За останніми даними Євростат Кіпр - то єдина країна в Європі, де ціни на житло за останній рік майже ніяк не зросли.
Взагалі ситуація за даними Євростат така:
- перше місце - зрозуміло - Туреччина - інвестори отримали 110% прибутку від інвестицій. Шкода, що на цьому форумі активно працювала славетна когорта дезінформаторів, які добилися того, що майже всі форумчани "пролетіли". Правда разом з дезінформаторами.
- друге місце - Чехія +25%;
- третє місце - Угорщина, Естонія, Нідерланди +19...+21%;
- четверте місце - Німеччина та Болгарія +12%;
- п"яте місце - Іспанія +9% - зараз там проводять час приятелі і сильно лаються на ціну на яловичину - по 800 гривень кіло. Та на морозиво - 2 євро за одне.
- шосте місце - Франція +7%;
- сьоме місце - Румунія та Італія +5...+6%.
- передостаннє місце - холодна далека Фінляндія 4%;
- останнє місце - Кіпр - ціни за рік зросли всього на 1%.
За даними албанських інформаційних агенств зростання цін на нерухомість в згадуваній тут на днях Албанії становить +3,2% з середньою ціною за 1 кв.м в столиці Тірані - 1100 євро.
З цієї точку зори треба їхати на Кіпр...
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akurt
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:26
fox767676 написав:
В Турречині по ремоуту працювати можна без перешкод.
Тут не певен. Може, фактично можна, але якщо формально підходити, то є обмеження на 90 днів (або, принаймні, було).
akurt написав:
Ну і ще дуже багато всякої специфіки, в тому числі клімат, та тисячі жахливих та злих кенгуру...
Та бог з тими кенгуру, а періодичні нашестя павуків, змій, всілякої комашні. Да й недарма кажуть, що то континент, де все тебе хоче вбити))))
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Faceless
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