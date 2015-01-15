RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:37

За останніми даними Євростат Кіпр - то єдина країна в Європі, де ціни на житло за останній рік майже ніяк не зросли.
Взагалі ситуація за даними Євростат така:

- перше місце - зрозуміло - Туреччина - інвестори отримали 110% прибутку від інвестицій. Шкода, що на цьому форумі активно працювала славетна когорта дезінформаторів, які добилися того, що майже всі форумчани "пролетіли". Правда разом з дезінформаторами.
- друге місце - Чехія +25%;
- третє місце - Угорщина, Естонія, Нідерланди +19...+21%;
- четверте місце - Німеччина та Болгарія +12%;
- п"яте місце - Іспанія +9% - зараз там проводять час приятелі і сильно лаються на ціну на яловичину - по 800 гривень кіло. Та на морозиво - 2 євро за одне.
- шосте місце - Франція +7%;
- сьоме місце - Румунія та Італія +5...+6%.

- передостаннє місце - холодна далека Фінляндія 4%;
- останнє місце - Кіпр - ціни за рік зросли всього на 1%.

За даними албанських інформаційних агенств зростання цін на нерухомість в згадуваній тут на днях Албанії становить +3,2% з середньою ціною за 1 кв.м в столиці Тірані - 1100 євро.

З цієї точку зори треба їхати на Кіпр...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6808
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2668 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  fox767676 написав:В Турречині по ремоуту працювати можна без перешкод.

Тут не певен. Може, фактично можна, але якщо формально підходити, то є обмеження на 90 днів (або, принаймні, було).
  akurt написав:Ну і ще дуже багато всякої специфіки, в тому числі клімат, та тисячі жахливих та злих кенгуру...

Та бог з тими кенгуру, а періодичні нашестя павуків, змій, всілякої комашні. Да й недарма кажуть, що то континент, де все тебе хоче вбити))))
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31786
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7545 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 571572573574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 934, 935, 936
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9350 1378515
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 16:01
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 61232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 109341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.