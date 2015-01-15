Додано: Суб 16 лип, 2022 08:53

за перші 5 місяців 2022 року

А болгари чомусь їдуть в Туреччину:

На днях на цій гілці написали, що при паритеті євро та долара саме час купувати квартиру в ЄС.Ринок нерухомості країн ЄС прозорий, як сльоза:- Німеччина - ціна 1 кв. м житла за даними від моїх респондентів 6 000 - 10 000 євро за 1 кв. м.Як сказала мені колишня українка, яка багато років мешкає в Дюссельдорфі: за ціною квартири в Анталії я можу купити в Дюссельдорфі тільки коридор квартири.- Австрія - ціна 1 кв. м нерухомості у Відні складає 7 000 євро за 1 кв. м.Приятелі купили 4 роки тому своїй доні та зятю квартиру на піденному заході Відня за 500 000 євро (в кредит).Площа квартири 160 кв. м, квартира має веранду та балкон, який іде вздовж всієї стіни квартири.Вчора мені сказали: "Наша квартира вже вартує 1 000 000 євро".Перевіримо: 160 кв.м х 7000=1 120 000 євро.Це ж треба так... От же ж зять вгадав, коли женився... Працює молодий зять добре: 2 доні та хлопчик...Сьогодні оприлюднені дані про туристичний потік іноземців в Туреччину в першій половині 2022 року:Туреччину відвідалиіноземних туристів.- перше місце - Німеччина, 1 311 710 туристів (за такий же період року 2021 - 280 097). Всього за 2021 рік відвідали Туреччину 5 000 000 туристів з Німеччини.- друге місце - Болгарія, яку тут рекомендували для інвестицій.946 366 туристів (рік 2021: 217 527).- третє місце - РФ - 853 897 (рік 2021 - 571 362).- четверте місце - Іран - 838 719 (рік 238 782. Як всі пам"ятають - іранці - справжні туристи - в минулому році заполонили Львів та Карпати.- п"яте місце - Велика Британія - 810 466 (рік 2021 - УВАГА: 38 751 (!!!), зростання більше, ніж в 20 разів!!!!). Пару місяців тому говорив в мерії Анталії з британцями - родина купила на вторинному ринку квартиру 1+1 за 80 000 британських фунтів.Ну що ж, чекаємо підсумки купівлі квартир іноземцями в Туреччині за червень 2022 року (будуть 19 липня).До кінця доби сьогодні аеропорт Анталії (3 термінали, будують четвертий) буде прийнято 53 рейси з Німеччини. Серед екзотики: рейс з Албанії (раніше не зустрічав), напрочуд багато рейсів з Румунії - фактично з усіх аеропортів Румунії, наших людей особливо цікавлять рейси в меленькі містечки на кордоні з Україною - Baіa Mare та Sucava. Прямо хабом став аеропорт Кишинева. Він пов"язаний в ці дні автобусними рейсами на Одесу, Вінницю та Київ.