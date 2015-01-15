RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:29

ol_zy!
Вы - гений! Сразу передал новость человеку в Запорожье, пусть действует!

А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
В прошлом году один из собственников уговаривал второго продать прелесть (кстати, в жутком просто жутком районе Запорожья), а тот все умничал и откладывал "на потом". Дооткладывался...

Как я писал на форуме Правило номер 1 в недвижимости:
"В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6813
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2672 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 572573574575
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, beee, Хомякоид і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 934, 935, 936
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9356 1380274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 15:56
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 61268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 109371
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3681)
17.07.2022 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.