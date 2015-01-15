ol_zy!
Вы - гений! Сразу передал новость человеку в Запорожье, пусть действует!
А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
В прошлом году один из собственников уговаривал второго продать прелесть (кстати, в жутком просто жутком районе Запорожья), а тот все умничал и откладывал "на потом". Дооткладывался...
Как я писал на форуме Правило номер 1 в недвижимости:
"В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!"