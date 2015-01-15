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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:29

ol_zy!
Вы - гений! Сразу передал новость человеку в Запорожье, пусть действует!

А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
В прошлом году один из собственников уговаривал второго продать прелесть (кстати, в жутком просто жутком районе Запорожья), а тот все умничал и откладывал "на потом". Дооткладывался...

Как я писал на форуме Правило номер 1 в недвижимости:
"В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.

Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:02

  ol_zy написав:
  akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.

Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.

Там и до войны цены не очень высокие были.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:18

  ol_zy написав:
  akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.

Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.

Помню, еще в 90-х нашим пострадавщим евреям немцы выдавали компенсации. 1945 - 1995, всего то 50 лет. И это немцы, порядочные люди, не то что орки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:25

Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений. :(
Игорь Алексеевич
 
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