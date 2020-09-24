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ol_zy! Вы - гений! Сразу передал новость человеку в Запорожье, пусть действует!
А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей. В прошлом году один из собственников уговаривал второго продать прелесть (кстати, в жутком просто жутком районе Запорожья), а тот все умничал и откладывал "на потом". Дооткладывался...
Как я писал на форуме Правило номер 1 в недвижимости: "В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!"
akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
Помню, еще в 90-х нашим пострадавщим евреям немцы выдавали компенсации. 1945 - 1995, всего то 50 лет. И это немцы, порядочные люди, не то что орки.
Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений.
Игорь Алексеевич написав:Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений.
оптимально дарить одному,но потом тоже "на ножах" бывают
Враження, що всі гроші світу пішли на нерухоімсть в Туреччині та в Анталії. Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про купівлю нерухомості в Туреччині за червень 2022 року. Сенсації панове, сенсації... Вивчаю таблиці... готую резюме...
P.S. Дуже шкода, що роками на цьому Фінансовому (!!!) форумі України певні особи вас щоденно дурили, обманювали та дезінформували. Дуже шкода, що роками ви читали та читали ту дурню і нічого не робили...
Игорь Алексеевич написав:Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений.
оптимально дарить одному,но потом тоже "на ножах" бывают
Оптимально продавать и раздавать деньгами (причем суммы не озвучивать). Все остальное -- от лукавого.
Куди дивляться очі інвесторів світу (окрім форумчан - ці вкладають в модні МОПи та в сусальне золото на плінтусах прихованого монтажу)
1. Загальна інформація про кількість купленого житла всіма категоріями інвесторів - і громадян, і іноземців. Продажі житла по всій Туреччині в червні 2022 зросли на 11,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 150 509 квартир/будинків. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків з 27 998 продажами - це 18,6% від загальної кількості. За Стамбулом йдуть столиця Анкара з 13 303 продажами будинків і 8,8% часткою, та Ізмір з 8 243 продажами будинків і 5,5% часткою. Нагадаю, що я відвідав Ізмір з ознайомчою ціллю та знайшов для себе висновок, що місто цікаве, але пляжі значно гірші, ніж в Анталії. Природа цікавіша. Все зеленіше. Крім того, кількість продажу додають напевно дуже дорогі вілли в районі Чешме та Кушадаси. Я вам скажу, що такі дорогі квартали вілл я бачив тільки на півдні США в Сан Дієго (район Coronado). Продажі житла за січень-червень 2022 зросли на 31,4% порівняно з відповідним періодом попереднього року і склали 726 398 квартир/будинків. Це особливо важливо знати тим фахівцям, які розказують нам тут цікаві речі про падіння курсу турецької ліри та апокаліпсис. Просто не вміють натискати кнопки калькулятора. Не вміють рахувати.
2. Купівля квартир в кредит. Продажі заставних будинків по всій Туреччині зросли на 40,6% у червні порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 40 610. Частка іпотечних продажів у загальному обсязі продажів житла становила 27,0%. Наскільки мені відомо, кредити на житло видають під 0,99% в місяць. Рекорд червня 2020 року, коли почала працювати Державна програма підтримки турецьких інвесторів і кредити видавалися на 15 років під 0,64% на місяць з відстрочкою початку погашення на 1 рік - ще не перебито, але майже наблизилися.
3. Первинний ринок - нове житло. Кількість продажів житла "з перших рук" по всій Туреччині зросла на 11,6% у червні порівняно з тим же місяцем попереднього року і склала 44 732 квартир.
4. Інвестиції в житло іноземцями. Там нова сенсація. Буде пізніше.