Додано: Вів 19 лип, 2022 16:37

Продажі житла іноземцям у січні-червні зросли на 72,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 35 383.

Об"єктивності заради, реально я на вулицях китайців не бачу. Жодного!

Червень 2022: інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.Якось не хочуть інвестувати в Кіпр (ціни на нерухомість за рік зросли аж на 1%, або в Албанію - ціни за рік зросли на 3,2%).А продовжують інвестувати туди, де ціни за рік зросли на 110% (всі дані - відносно євро)порівняно з тим же місяцем минулого року і склали. НІКОЛИ НІ В ЯКИЙ РІК І БЛИЗЬКО НЕ БУЛО ТАКОЇ ЦИФРИ!!!!У червні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,7% (раніше ніколи не перевищувала 4...4,7%).За продажами житла іноземцям перше місце посів Стамбул з продажами 3 906 квартир/будинків. За ним - хтоб сумінівався - Анталія з 2 534 продажами та - увага -з 428 продажами відповідно.У мене тижневий тур по Мерсіну та Адані - це "далекий схід" Туреччини - 630 км від Анталії - це міста з населенням по 2 та більше мільйона (!!!) осіб - хочу сам подивитися на ті місця, які вже другий місяць поспіль займають третю сходинку серед закордонних інвесторів.Головна фраза:На жаль, в цифрі 35 383 немає учасників форуму...Розподіл за громадянством інвесторів:На що ту звертаємо увагу:а) другий місяць поспіль рейтинг ТОП20 очолюють росіяни, які явно тікають з іхнього раю на Земній кулі. Я це пояснюю тим, що на фінансових форумах РФ не тримали купу дезінформаторів і люди знають, куди вкладати гроші.Звичайно громадяни РФ купували по 600 квартир і були в рейтингу стабільно номер 3...4.З ними весь час конкурували громадяни Німеччини.б) Впевнено місце 17 в ТОП20 займають громадяни Канади, які увірвалися на ринок нерухомості цього року, випередивши громадян Швеції, які навіть зникли з ТОП20.в)раніше стабільно було місце 10.г) нехай вас не дивують стабільні Ірак і Іран - сусіди Туреччини: що з них возьмеш...д) можете мене назвати поганими словами, але ось багаті казахи НЕ живуть в Казахстані - живуть тут - і казахи мають дуже невихованих дітей.є) громадяни Великої Британії та США стабільні...ж) Ну реально сенсація: китайці вийшли на місце 4, потіснивши громадян Німеччини. Неочікувано.Можливо, купують квартири під оренду? 1000 доларів на місяць і вище зараз ціни на оренду нормального/нового житла...Джерело даних: