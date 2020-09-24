Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy! Вы - гений! Сразу передал новость человеку в Запорожье, пусть действует!
А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей. В прошлом году один из собственников уговаривал второго продать прелесть (кстати, в жутком просто жутком районе Запорожья), а тот все умничал и откладывал "на потом". Дооткладывался...
Как я писал на форуме Правило номер 1 в недвижимости: "В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать вовремя и быстро!"
akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
akurt написав:А вообще классический случай: люди плохо подумали стратегически: после смерти родителей оформили квартиру на двух собственников, причем один из них лет 10 проживает за границей.
Может она как раз против продажи сейчас, тем более за такую цену... тех 10К ее не согреют, разбомбят так может компенсацию получат, а так попозже по норм. цене продадут или сдавать будут - в ближайшее время может быть очень актуальным.
Помню, еще в 90-х нашим пострадавщим евреям немцы выдавали компенсации. 1945 - 1995, всего то 50 лет. И это немцы, порядочные люди, не то что орки.
Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений.
Игорь Алексеевич написав:Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений.
оптимально дарить одному,но потом тоже "на ножах" бывают
Игорь Алексеевич написав:Как показывает практика оформляя родителями недвигу равными частями на всех детей - это приводит потом к судам и ссорам близких на долгие года. Не общаются после этого в дальнейшем несколько родственных поколений.
оптимально дарить одному,но потом тоже "на ножах" бывают
Оптимально продавать и раздавать деньгами (причем суммы не озвучивать). Все остальное -- от лукавого.
Куди дивляться очі інвесторів світу (окрім форумчан - ці вкладають в модні МОПи та в сусальне золото на плінтусах прихованого монтажу)
1. Загальна інформація про кількість купленого житла всіма категоріями інвесторів - і громадян, і іноземців. Продажі житла по всій Туреччині в червні 2022 зросли на 11,7% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 150 509 квартир/будинків. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків з 27 998 продажами - це 18,6% від загальної кількості. За Стамбулом йдуть столиця Анкара з 13 303 продажами будинків і 8,8% часткою, та Ізмір з 8 243 продажами будинків і 5,5% часткою. Нагадаю, що я відвідав Ізмір з ознайомчою ціллю та знайшов для себе висновок, що місто цікаве, але пляжі значно гірші, ніж в Анталії. Природа цікавіша. Все зеленіше. Крім того, кількість продажу додають напевно дуже дорогі вілли в районі Чешме та Кушадаси. Я вам скажу, що такі дорогі квартали вілл я бачив тільки на півдні США в Сан Дієго (район Coronado). Продажі житла за січень-червень 2022 зросли на 31,4% порівняно з відповідним періодом попереднього року і склали 726 398 квартир/будинків. Це особливо важливо знати тим фахівцям, які розказують нам тут цікаві речі про падіння курсу турецької ліри та апокаліпсис. Просто не вміють натискати кнопки калькулятора. Не вміють рахувати.
2. Купівля квартир в кредит. Продажі заставних будинків по всій Туреччині зросли на 40,6% у червні порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 40 610. Частка іпотечних продажів у загальному обсязі продажів житла становила 27,0%. Наскільки мені відомо, кредити на житло видають під 0,99% в місяць. Рекорд червня 2020 року, коли почала працювати Державна програма підтримки турецьких інвесторів і кредити видавалися на 15 років під 0,64% на місяць з відстрочкою початку погашення на 1 рік - ще не перебито, але майже наблизилися.
3. Первинний ринок - нове житло. Кількість продажів житла "з перших рук" по всій Туреччині зросла на 11,6% у червні порівняно з тим же місяцем попереднього року і склала 44 732 квартир.
4. Інвестиції в житло іноземцями. Там нова сенсація. Буде пізніше.
Куди дивляться очі інвесторів світу Червень 2022: інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.
Якось не хочуть інвестувати в Кіпр (ціни на нерухомість за рік зросли аж на 1%, або в Албанію - ціни за рік зросли на 3,2%). А продовжують інвестувати туди, де ціни за рік зросли на 110% (всі дані - відносно євро) Продажі житла іноземцям у червні зросли на 81,8% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 8 630 квартир. НІКОЛИ НІ В ЯКИЙ РІК І БЛИЗЬКО НЕ БУЛО ТАКОЇ ЦИФРИ!!!! У червні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,7% (раніше ніколи не перевищувала 4...4,7%).
За продажами житла іноземцям перше місце посів Стамбул з продажами 3 906 квартир/будинків. За ним - хтоб сумінівався - Анталія з 2 534 продажами та - увага - Мерсін з 428 продажами відповідно. У мене тижневий тур по Мерсіну та Адані - це "далекий схід" Туреччини - 630 км від Анталії - це міста з населенням по 2 та більше мільйона (!!!) осіб - хочу сам подивитися на ті місця, які вже другий місяць поспіль займають третю сходинку серед закордонних інвесторів.
Головна фраза: Продажі житла іноземцям у січні-червні зросли на 72,7% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 35 383. На жаль, в цифрі 35 383 немає учасників форуму...
Розподіл за громадянством інвесторів: На що ту звертаємо увагу: а) другий місяць поспіль рейтинг ТОП20 очолюють росіяни, які явно тікають з іхнього раю на Земній кулі. Я це пояснюю тим, що на фінансових форумах РФ не тримали купу дезінформаторів і люди знають, куди вкладати гроші. Звичайно громадяни РФ купували по 600 квартир і були в рейтингу стабільно номер 3...4. З ними весь час конкурували громадяни Німеччини. б) Впевнено місце 17 в ТОП20 займають громадяни Канади, які увірвалися на ринок нерухомості цього року, випередивши громадян Швеції, які навіть зникли з ТОП20. в) Впевнено місце 7 в ТОП20 займають громадяни України, раніше стабільно було місце 10. г) нехай вас не дивують стабільні Ірак і Іран - сусіди Туреччини: що з них возьмеш... д) можете мене назвати поганими словами, але ось багаті казахи НЕ живуть в Казахстані - живуть тут - і казахи мають дуже невихованих дітей. є) громадяни Великої Британії та США стабільні... ж) Ну реально сенсація: китайці вийшли на місце 4, потіснивши громадян Німеччини. Неочікувано. Об"єктивності заради, реально я на вулицях китайців не бачу. Жодного! Можливо, купують квартири під оренду? 1000 доларів на місяць і вище зараз ціни на оренду нормального/нового житла...