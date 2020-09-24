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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:36
fox767676 написав:
Може хто в курсі як у Європі з опаленням та енергоносіями ?))
Читав що у Польщі поширене вугілля - як наслідлк - смог взимку. Але, мабуть,є відносна енергонезалежність. Хтось мабуть може електрообігріваом обійттся. Шукаю куди на осінь-зиму поїхати зі старими.
З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
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