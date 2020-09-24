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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:36

  fox767676 написав:Може хто в курсі як у Європі з опаленням та енергоносіями ?))
Читав що у Польщі поширене вугілля - як наслідлк - смог взимку. Але, мабуть,є відносна енергонезалежність. Хтось мабуть може електрообігріваом обійттся. Шукаю куди на осінь-зиму поїхати зі старими.


З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13

Польщя видобуває велику кількість особливого вугілля - «бурый уголь». Їм і опалюють будинки. Дійсно запах дуже та дуже відчутний.
Мабуть, можна звикнути. Наші люди дійсно звертають на це увагу.
akurt
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  #<1 ... 573574575576
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