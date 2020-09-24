З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:36
З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13
Польщя видобуває велику кількість особливого вугілля - «бурый уголь». Їм і опалюють будинки. Дійсно запах дуже та дуже відчутний.
Мабуть, можна звикнути. Наші люди дійсно звертають на це увагу.
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