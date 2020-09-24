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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:36

  fox767676 написав:Може хто в курсі як у Європі з опаленням та енергоносіями ?))
Читав що у Польщі поширене вугілля - як наслідлк - смог взимку. Але, мабуть,є відносна енергонезалежність. Хтось мабуть може електрообігріваом обійттся. Шукаю куди на осінь-зиму поїхати зі старими.


З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13

Польщя видобуває велику кількість особливого вугілля - «бурый уголь». Їм і опалюють будинки. Дійсно запах дуже та дуже відчутний.
Мабуть, можна звикнути. Наші люди дійсно звертають на це увагу.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Як турецький йогурт при 80% річної інфляції, дешевий як ніколи?

В суботу +40 буде в Анталії в тіні, можна кісточки погріти.

Ляпота.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

йогурт очень полезный продукт на ночь стакан ещё наш Мечников советовал принимать для продления жизни и 40 градусов на Средиземноморье это не в Киеве на асфальте легче переноситься .
choca
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