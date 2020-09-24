З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:36
З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13
Польщя видобуває велику кількість особливого вугілля - «бурый уголь». Їм і опалюють будинки. Дійсно запах дуже та дуже відчутний.
Мабуть, можна звикнути. Наші люди дійсно звертають на це увагу.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:47
Куди ж інвестувати нахом"ячене?
У ці дні вивчаю регіон Мерсіна – місто другий місяць поспіль посідає третє місце (!!!) у ТОП-3 покупців квартир серед іноземців. Це схід Туреччини, близько 600 км від Анталії.
У ТОП-3 він вирвався всього 2-3 місяці тому, враховуючи низькі ціни на нерухомість, що зберігалися в Туреччині саме в цьому приморському регіоні.
Як відомо, за даними Євросатат ціни на нерухомість у Туреччині за останній рік вирости на 110% (по відношенню до євро).
Друге місце – нерухомість у Чехії – плюс 25%.
Турецька преса вчора написала, що в Анталії зростання цін (у турецьких лірах) склало за рік 228%.
Я мовчу, куди форумчанам треба було вкладати гроші, викопані з-під груші.
Умовляв із квітня 2018 року.
На жаль, на форумі з вересня 2018 року міцно засіли люди, які не мали, не мають та в найближчі 50 років не будуть мати ніякого відношення до інвестицій та нерухомості.
Так ось регіон міст Мерсін та Адана - два міста з населенням в 2 мільйони чоловік.
Між ними 87 км та будується третій за величиною аеропорт у СВІТІ.
Вчора проїхав платною швидкісною магістраллю між містами - посередині будують аеропорт - заплатив 5,75 ліри або приблизно 12 гривень.
Враження - для інвесторів:
- Адана - місто з населенням 2,1 мільйона осіб - місто роботяг. Тому досить брудне та майже недоглянуте. Дуже багато всіляких виробництв, цехів, підприємств та фірм/фірмочок.
Я хоч і базуюся в готелі Hilton Adana - але з вікон видно на кілометри вперед малесенькі будиночки із "забігайлівками" на перекус (не ризикнув).
Місцями рух на вулицях нагадує міста у штаті Керала на півдні Індії.
Від моря далеко. На північному краю гігантські житлові масиви з багатоповерховими будинками (по 20 і більше поверхів) бюджетного вигляду. Багато річок та водойм. Є навіть міст імені Кеннеді. Великий університет на півострові на березі озера.
Викреслюємо зі списку.
- Мерсін - місто з населенням майже 2 мільйони людей на березі Середземного моря.
Зі східного боку міста вздовж моря - на кілометри - портові споруди. Десятки тисяч морських контейнерів та портові крани.
Центральна частина міста справляє приємніше враження.
Далі реально позитивно вражає набережна, що тягнеться напевно кілометрів на 15 (!!!) - з приморським неймовірно доглянутим парком, в якому є майданчики і для великого тенісу, і для волейболу, і для баскетболу. Все безкоштовно. Все відкрито та в хорошому стані.
Велосипедні доріжки. Доріжки для бігунів. Прокат роверів.
Багато столів з лавками під пальмами. Працює полив. Уздовж набережної йде автомагістраль – по 3 (!!!) смуги у кожному напрямку. На Набережній багато туалетів (безкоштовних) та дуже гарні їх споруди. З правого боку набережної - нескінченні низки кафе та ресторанів.
АЛЕ ОТ ВЕДЬ ЯКА ШТУКА!
Вся набережна НЕ є пляжем - всі береги вистелили величезними валунами, про які плескаються хвилі. Ви тільки можете дивитися на море. І більше нічого. До речі, вода непрозора і море здається грізно-холодим - натомість в Анталії я з маскою та ластами запливаю далеко від берега і все дно видно як на долоні.
Нарахував 20 великих кораблів на рейді.
Вдень було +34.
Переходимо до нерухомості.
Архітектура приємна та хороша.
Їздив вулицями і ловив себе на думці, що ось таку будівлю я бачив у Seattle в штаті Вашінгтон. А ось таку будівлю - бачив у Катовицях (Сілезьке воєводство).
На відміну від Анталії майже всі будинки – багатоповерхові та висотою по 20 поверхів.
Багато реально новобудов. І все у "хороших місцях".
Все за відомою технологією: з/б колони, з/б перекриття, заповнення стін. Оздоблення стін панелями.
Не перша лінія – але майже перша чи друга.
Розташування будівель та темп робіт сподобалися. Скрізь вирує робота.
У принципі, я інвесторів розумію: все нове, море близько.
ПРАВДА, БЕЗ АВТО ТУТ РОБИТИ НІЧОГО.
До речі: довкола міста - суцільне доглянуте сільське господарство: величезні поля соняшнику, кукурудзи та сади... та поля з овочами...
За весь день помітив лише 2 авто іноземної реєстрації: Ауді з номером Бельгії та білий Порше з номерами української серії АА (номер не розголошую).
Вердикт:
- З огляду на співвідношення ціна/якість - розумію інвесторів. Але не забуваємо українське: "Дешевенька рибка - та погана юшка!"
- Порівняно з Анталією (більше 2 500 000 постійних мешканців) досить велике місто на березі Середземного моря з майже хмарочосами, в деяких районах міста здається, що попереду вздовж моря щось схоже на найвідоміші курортні міста світу, в деяких районах міста легке відчуття, що багатоповерхові будинки (по 16-20 поверхів стоять щільно) тиснуть на голову та очі.
– Анталія – це місце реальних приємних інвестицій для душі та тіла – а тут – мабуть - від безвиході та – можливо – дешевизни (ще дешевезни).
- прогноз: ціни на нерухомість в Анталії будуть і далі зростати. Ознаки попиту є в наявності.
Нагадаю ТОП-3 інвестицій іноземців за червень 2022 року:
- перше місце – Стамбул – куплено 3 906 квартири;
- друге місце - Анталія - куплено 2 534 квартири;
- третє місце – Мерсін – куплено 428 квартир.
Українці твердо тримають зайняте місце номер 7 у ТОП-20 інвесторів у нерухомість Туреччини (в червні купили більше 300 квартир, побивши всі попередні свої рекорди).
P.S. Про всяк випадок: я НЕ підбирав, НЕ підбираю, НЕ умовляю та НЕ допомагаю будь-кому інвестувати в нерухомість за кордоном.
Для мене ці огляди - просто хобі.
Написано на СТО Honda Adana в очікування чергового ТО для авто.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:52
С другой ветки:
Почти правда.
Есть еще вторая:
- все IT-ники сидят тихо-тихо, их не видно и не слышно.
Разве что иногда зададут вопрос: "А где арендовать яхту на 6 человек?"
- народ прикольный понаехал: вдруг все стали риэлторами.
Ну вот реально удивительно: месяц как в Анталии - уже торгуют то виллами, то квартирами, то в аренду сдают.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:58
И 90/180 соблюдают. Удивительный народ
Додано: Суб 23 лип, 2022 00:06
Да нет, никто не соблюдает 90/180: все оформляют ВНЖ в Турции.
Затраты примерно 150 долларов. Так что нет ничего удивительного.
Сложилась даже такса на массовую услугу: подача Заявления от вашего имени - 250 лир или примерно 1000 гривен.
Срок ожиданя карточки ВНЖ от момента подачи документов - от 2-х до 45 дней (как повезет).
Сейчас чаще слышу сроки в 30-35 дней.
Но если человек подал Заявление - он уже легально пребывает на территории Турции, даже если ему назначили "рандеву" (личную подачу документов) в Миграционной службе через месяц или даже 2 после оформления Заявления на ВНЖ.
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