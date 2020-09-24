З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лип, 2022 19:36
З 11 хв. дивитись, котел на якомусь біо-маслі. Але це відносно новий будинок.
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:13
Польщя видобуває велику кількість особливого вугілля - «бурый уголь». Їм і опалюють будинки. Дійсно запах дуже та дуже відчутний.
Мабуть, можна звикнути. Наші люди дійсно звертають на це увагу.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:47
Куди ж інвестувати нахом"ячене?
У ці дні вивчаю регіон Мерсіна – місто другий місяць поспіль посідає третє місце (!!!) у ТОП-3 покупців квартир серед іноземців. Це схід Туреччини, близько 600 км від Анталії.
У ТОП-3 він вирвався всього 2-3 місяці тому, враховуючи низькі ціни на нерухомість, що зберігалися в Туреччині саме в цьому приморському регіоні.
Як відомо, за даними Євросатат ціни на нерухомість у Туреччині за останній рік вирости на 110% (по відношенню до євро).
Друге місце – нерухомість у Чехії – плюс 25%.
Турецька преса вчора написала, що в Анталії зростання цін (у турецьких лірах) склало за рік 228%.
Я мовчу, куди форумчанам треба було вкладати гроші, викопані з-під груші.
Умовляв із квітня 2018 року.
На жаль, на форумі з вересня 2018 року міцно засіли люди, які не мали, не мають та в найближчі 50 років не будуть мати ніякого відношення до інвестицій та нерухомості.
Так ось регіон міст Мерсін та Адана - два міста з населенням в 2 мільйони чоловік.
Між ними 87 км та будується третій за величиною аеропорт у СВІТІ.
Вчора проїхав платною швидкісною магістраллю між містами - посередині будують аеропорт - заплатив 5,75 ліри або приблизно 12 гривень.
Враження - для інвесторів:
- Адана - місто з населенням 2,1 мільйона осіб - місто роботяг. Тому досить брудне та майже недоглянуте. Дуже багато всіляких виробництв, цехів, підприємств та фірм/фірмочок.
Я хоч і базуюся в готелі Hilton Adana - але з вікон видно на кілометри вперед малесенькі будиночки із "забігайлівками" на перекус (не ризикнув).
Місцями рух на вулицях нагадує міста у штаті Керала на півдні Індії.
Від моря далеко. На північному краю гігантські житлові масиви з багатоповерховими будинками (по 20 і більше поверхів) бюджетного вигляду. Багато річок та водойм. Є навіть міст імені Кеннеді. Великий університет на півострові на березі озера.
Викреслюємо зі списку.
- Мерсін - місто з населенням майже 2 мільйони людей на березі Середземного моря.
Зі східного боку міста вздовж моря - на кілометри - портові споруди. Десятки тисяч морських контейнерів та портові крани.
Центральна частина міста справляє приємніше враження.
Далі реально позитивно вражає набережна, що тягнеться напевно кілометрів на 15 (!!!) - з приморським неймовірно доглянутим парком, в якому є майданчики і для великого тенісу, і для волейболу, і для баскетболу. Все безкоштовно. Все відкрито та в хорошому стані.
Велосипедні доріжки. Доріжки для бігунів. Прокат роверів.
Багато столів з лавками під пальмами. Працює полив. Уздовж набережної йде автомагістраль – по 3 (!!!) смуги у кожному напрямку. На Набережній багато туалетів (безкоштовних) та дуже гарні їх споруди. З правого боку набережної - нескінченні низки кафе та ресторанів.
АЛЕ ОТ ВЕДЬ ЯКА ШТУКА!
Вся набережна НЕ є пляжем - всі береги вистелили величезними валунами, про які плескаються хвилі. Ви тільки можете дивитися на море. І більше нічого. До речі, вода непрозора і море здається грізно-холодим - натомість в Анталії я з маскою та ластами запливаю далеко від берега і все дно видно як на долоні.
Нарахував 20 великих кораблів на рейді.
Вдень було +34.
Переходимо до нерухомості.
Архітектура приємна та хороша.
Їздив вулицями і ловив себе на думці, що ось таку будівлю я бачив у Seattle в штаті Вашінгтон. А ось таку будівлю - бачив у Катовицях (Сілезьке воєводство).
На відміну від Анталії майже всі будинки – багатоповерхові та висотою по 20 поверхів.
Багато реально новобудов. І все у "хороших місцях".
Все за відомою технологією: з/б колони, з/б перекриття, заповнення стін. Оздоблення стін панелями.
Не перша лінія – але майже перша чи друга.
Розташування будівель та темп робіт сподобалися. Скрізь вирує робота.
У принципі, я інвесторів розумію: все нове, море близько.
ПРАВДА, БЕЗ АВТО ТУТ РОБИТИ НІЧОГО.
До речі: довкола міста - суцільне доглянуте сільське господарство: величезні поля соняшнику, кукурудзи та сади... та поля з овочами...
За весь день помітив лише 2 авто іноземної реєстрації: Ауді з номером Бельгії та білий Порше з номерами української серії АА (номер не розголошую).
Вердикт:
- З огляду на співвідношення ціна/якість - розумію інвесторів. Але не забуваємо українське: "Дешевенька рибка - та погана юшка!"
- Порівняно з Анталією (більше 2 500 000 постійних мешканців) досить велике місто на березі Середземного моря з майже хмарочосами, в деяких районах міста здається, що попереду вздовж моря щось схоже на найвідоміші курортні міста світу, в деяких районах міста легке відчуття, що багатоповерхові будинки (по 16-20 поверхів стоять щільно) тиснуть на голову та очі.
– Анталія – це місце реальних приємних інвестицій для душі та тіла – а тут – мабуть - від безвиході та – можливо – дешевизни (ще дешевезни).
- прогноз: ціни на нерухомість в Анталії будуть і далі зростати. Ознаки попиту є в наявності.
Нагадаю ТОП-3 інвестицій іноземців за червень 2022 року:
- перше місце – Стамбул – куплено 3 906 квартири;
- друге місце - Анталія - куплено 2 534 квартири;
- третє місце – Мерсін – куплено 428 квартир.
Українці твердо тримають зайняте місце номер 7 у ТОП-20 інвесторів у нерухомість Туреччини (в червні купили більше 300 квартир, побивши всі попередні свої рекорди).
P.S. Про всяк випадок: я НЕ підбирав, НЕ підбираю, НЕ умовляю та НЕ допомагаю будь-кому інвестувати в нерухомість за кордоном.
Для мене ці огляди - просто хобі.
Написано на СТО Honda Adana в очікування чергового ТО для авто.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:52
С другой ветки:
Почти правда.
Есть еще вторая:
- все IT-ники сидят тихо-тихо, их не видно и не слышно.
Разве что иногда зададут вопрос: "А где арендовать яхту на 6 человек?"
- народ прикольный понаехал: вдруг все стали риэлторами.
Ну вот реально удивительно: месяц как в Анталии - уже торгуют то виллами, то квартирами, то в аренду сдают.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 22:58
И 90/180 соблюдают. Удивительный народ
Додано: Суб 23 лип, 2022 00:06
Да нет, никто не соблюдает 90/180: все оформляют ВНЖ в Турции.
Затраты примерно 150 долларов. Так что нет ничего удивительного.
Сложилась даже такса на массовую услугу: подача Заявления от вашего имени - 250 лир или примерно 500 гривен.
Срок ожиданя карточки ВНЖ от момента подачи документов - от 2-х до 45 дней (как повезет).
Сейчас чаще слышу сроки в 30-35 дней.
Но если человек подал Заявление - он уже легально пребывает на территории Турции, даже если ему назначили "рандеву" (личную подачу документов) в Миграционной службе через месяц или даже 2 после оформления Заявления на ВНЖ.
Додано: Суб 23 лип, 2022 09:36
Наші люди в Анталії реально креативні і продумують різні види бізнесу.
Дуже різні.
Якщо по темі гілки, то раптом асі стали мінялася валюти (заводили на картки украінських банків гривню а в Туреччині за курсом 29,4 знімали ліру/долари) або рієлторами.
На обміні валют, на які НБУ наклав з 6 липня обмеження, мали прибуток в 15%.
Зараз апетити НЬУ звів до нуля.
Правда, як завжди повезло ІТ-никам; раніше отримана за кордоном валюта примусово конвертувалася за курсом 29,4, а тепер очікується «правильне зарахування», тобто більше гривні на рахунках… правда, тільки одна людина з форуму знає, що то добре. Не буду показувати пальцем хто це, але велику частку свого життя витратив на повідомлення на цьому форумі про курс ліра(яку він останні 50 років не тримав в руках)/долар.
А ось на рину рієлторських послуг крім банальних комісійних новинка: в Туреччині ще такого не було.
Оголошують безкоштовне поселення «нужденних» на термін - увага від 2-х діб до 14 діб.
Зовсім безкоштовно.
Але не безкоштовно.
Всі 2 дня і так до 14-ти днів уважно працюють щ майбутнім орендарем або покупцем: він ніде не подінеться, бо ось - поруч.
Ну що ж, не умовили за термін від двох до 14-ти днів - до побачення.
Про що думає півник, коли женеться за куркою?
- Не наздожену, так хоч нагода пробігтися!
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