Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:47

Куди ж інвестувати нахом"ячене?



У ці дні вивчаю регіон Мерсіна – місто другий місяць поспіль посідає третє місце (!!!) у ТОП-3 покупців квартир серед іноземців. Це схід Туреччини, близько 600 км від Анталії.



У ТОП-3 він вирвався всього 2-3 місяці тому, враховуючи низькі ціни на нерухомість, що зберігалися в Туреччині саме в цьому приморському регіоні.

Як відомо, за даними Євросатат ціни на нерухомість у Туреччині за останній рік вирости на 110% (по відношенню до євро).

Друге місце – нерухомість у Чехії – плюс 25%.

Турецька преса вчора написала, що в Анталії зростання цін (у турецьких лірах) склало за рік 228%.

Я мовчу, куди форумчанам треба було вкладати гроші, викопані з-під груші.

Умовляв із квітня 2018 року.

На жаль, на форумі з вересня 2018 року міцно засіли люди, які не мали, не мають та в найближчі 50 років не будуть мати ніякого відношення до інвестицій та нерухомості.



Так ось регіон міст Мерсін та Адана - два міста з населенням в 2 мільйони чоловік.

Між ними 87 км та будується третій за величиною аеропорт у СВІТІ.

Вчора проїхав платною швидкісною магістраллю між містами - посередині будують аеропорт - заплатив 5,75 ліри або приблизно 12 гривень.



Враження - для інвесторів:

- Адана - місто з населенням 2,1 мільйона осіб - місто роботяг. Тому досить брудне та майже недоглянуте. Дуже багато всіляких виробництв, цехів, підприємств та фірм/фірмочок.

Я хоч і базуюся в готелі Hilton Adana - але з вікон видно на кілометри вперед малесенькі будиночки із "забігайлівками" на перекус (не ризикнув).

Місцями рух на вулицях нагадує міста у штаті Керала на півдні Індії.

Від моря далеко. На північному краю гігантські житлові масиви з багатоповерховими будинками (по 20 і більше поверхів) бюджетного вигляду. Багато річок та водойм. Є навіть міст імені Кеннеді. Великий університет на півострові на березі озера.

Викреслюємо зі списку.



- Мерсін - місто з населенням майже 2 мільйони людей на березі Середземного моря.

Зі східного боку міста вздовж моря - на кілометри - портові споруди. Десятки тисяч морських контейнерів та портові крани.

Центральна частина міста справляє приємніше враження.

Далі реально позитивно вражає набережна, що тягнеться напевно кілометрів на 15 (!!!) - з приморським неймовірно доглянутим парком, в якому є майданчики і для великого тенісу, і для волейболу, і для баскетболу. Все безкоштовно. Все відкрито та в хорошому стані.

Велосипедні доріжки. Доріжки для бігунів. Прокат роверів.



Багато столів з лавками під пальмами. Працює полив. Уздовж набережної йде автомагістраль – по 3 (!!!) смуги у кожному напрямку. На Набережній багато туалетів (безкоштовних) та дуже гарні їх споруди. З правого боку набережної - нескінченні низки кафе та ресторанів.



АЛЕ ОТ ВЕДЬ ЯКА ШТУКА!

Вся набережна НЕ є пляжем - всі береги вистелили величезними валунами, про які плескаються хвилі. Ви тільки можете дивитися на море. І більше нічого. До речі, вода непрозора і море здається грізно-холодим - натомість в Анталії я з маскою та ластами запливаю далеко від берега і все дно видно як на долоні.

Нарахував 20 великих кораблів на рейді.



Вдень було +34.



Переходимо до нерухомості.

Архітектура приємна та хороша.

Їздив вулицями і ловив себе на думці, що ось таку будівлю я бачив у Seattle в штаті Вашінгтон. А ось таку будівлю - бачив у Катовицях (Сілезьке воєводство).



На відміну від Анталії майже всі будинки – багатоповерхові та висотою по 20 поверхів.

Багато реально новобудов. І все у "хороших місцях".

Все за відомою технологією: з/б колони, з/б перекриття, заповнення стін. Оздоблення стін панелями.

Не перша лінія – але майже перша чи друга.



Розташування будівель та темп робіт сподобалися. Скрізь вирує робота.

У принципі, я інвесторів розумію: все нове, море близько.

ПРАВДА, БЕЗ АВТО ТУТ РОБИТИ НІЧОГО.

До речі: довкола міста - суцільне доглянуте сільське господарство: величезні поля соняшнику, кукурудзи та сади... та поля з овочами...

За весь день помітив лише 2 авто іноземної реєстрації: Ауді з номером Бельгії та білий Порше з номерами української серії АА (номер не розголошую).



Вердикт:

- З огляду на співвідношення ціна/якість - розумію інвесторів. Але не забуваємо українське: "Дешевенька рибка - та погана юшка!"

- Порівняно з Анталією (більше 2 500 000 постійних мешканців) досить велике місто на березі Середземного моря з майже хмарочосами, в деяких районах міста здається, що попереду вздовж моря щось схоже на найвідоміші курортні міста світу, в деяких районах міста легке відчуття, що багатоповерхові будинки (по 16-20 поверхів стоять щільно) тиснуть на голову та очі.

– Анталія – це місце реальних приємних інвестицій для душі та тіла – а тут – мабуть - від безвиході та – можливо – дешевизни (ще дешевезни).

- прогноз: ціни на нерухомість в Анталії будуть і далі зростати. Ознаки попиту є в наявності.



Нагадаю ТОП-3 інвестицій іноземців за червень 2022 року:

- перше місце – Стамбул – куплено 3 906 квартири;

- друге місце - Анталія - ​​куплено 2 534 квартири;

- третє місце – Мерсін – куплено 428 квартир.

Українці твердо тримають зайняте місце номер 7 у ТОП-20 інвесторів у нерухомість Туреччини (в червні купили більше 300 квартир, побивши всі попередні свої рекорди).



P.S. Про всяк випадок: я НЕ підбирав, НЕ підбираю, НЕ умовляю та НЕ допомагаю будь-кому інвестувати в нерухомість за кордоном.

Для мене ці огляди - просто хобі.

Написано на СТО Honda Adana в очікування чергового ТО для авто.