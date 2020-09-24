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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:26

Про "вводные" расскажите тому красавцу выше, что рассказывает про инфляцию в 80% в той стране, где он последние 50 лет не был и в ближайшие 50 лет не будет. Ему полезно рассказать, так как имел депозиты и облигации ОВГЗ, купить которые уговаривал всех активно на этом форуме в январе 2022 и даже на этой ветке. Уговаривал купить всех на все нахомяченное за всю жизнь - на все 49 500 гривен.
Виски, указанный выше, у меня стоит в нижней части шкафа под мойкой - привезен 2 года назад приятелем з Украины, куплено в "Сильпо" - левый, конечно. Использую для протирки деталей.
Я вообще не пью - даже пиво очень редко (сейчас приятели привезли из Румынии - ехали с Киева на авто - еще не вручили).
Так что ваше переживание про мои несуществующие с ноября 2013 года депозиты реально прикольны и вызывают гомерический утренний - после чашки кофе на балконе - смех.
В Турции давно не интересовался процентами ставками по депозитам - кажется, проценты по депозитам около 20%.

Вся беда в том, что люди не умеют и не учатся думать головОМ, а не ногОМ.

Если думать головОМ, а не ногОМ, то все проще и приятнее:
- открываете счета в долларах и в турецкой лире в турецком банке (в любом).
- доллары у вас находятся на счету, с которого вы путем трех-четырех нажатий на кнопки смартфона мгновенно превращаете в необходимое количество турецких лир по курсу покупки долларов банком - ОН ВСЕГДА выше, чем курс покупки в обменниках в Турции, и примерно соответствует курсу на мировом рынке. Например, с утра курс на мировом рынке: 17,75 лиры за 1 доллар - это значит, что в банковское время (с 9-00) банк будет покупать у меня доллары по курсу в 17,60...17,65 лиры за доллар - а на той неделе курс был другой и банк покупал валюту за 17,25...17,30 лиры за доллар.
Вот такой "автоматически депозит" с процентами и прибылью.
- итак, у вас на счету, к которому привязана карта, уже есть турецкая валюта.
За нее покупаете бензин (а кто ездит на дизеле - ДП - оно подешевело сегодня с утра) - я покупаю бензин только на British Petroleum - бензин марки Ultimate - сейчас цена в 22,90 лиры за литр или 22,90/17,65=1,297$ за 1 литр.
Одна из самых низких цен в Европе:
https://www.cargopedia.net/europe-fuel-prices
Еще про "вводные": я реально НЕ покупаю и НЕ употребляю НИКАКОГО спиртного, но вчера смотрел на витрину рядом с кассой в супермаркете на шампанское от хорошего производителя по классической технологии - бутылка стоит 99 лир или 99/17,65=5,60$.
Вина от хорошего производителя - например, с виноградников на границе Турции и Греции - вина выдерживаются три года в дубовых бочках из "английского дуба" - стоит 129 лир или 129/17,65=7,30$.
В продаже вина многих стран мира: и грузинские (Киндзмараули по 199 лир) и французские (кажется от 199 лир бутылка). Цены на виски точно не знаю, давно не был в отделе крепких напитков, кажется Шотландский от 20 евро бутылка.
Уже с полгода стоит на шкафу в синей коробке с золотым тиснением бутылка Glenfiddich - подарил наш украинец Алексей за хорошую помощь в турецкой таможне.
Думаю, вам в жизни не давали даже пустую коробку. Тем более, за ХОРОШИЕ дела для других людей...

Вот они такие, эти коварные "вводные"...
Так что "вводные" - то для Вас.
akurt
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