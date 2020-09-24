RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:26

Про "вводные" расскажите тому красавцу выше, что рассказывает про инфляцию в 80% в той стране, где он последние 50 лет не был и в ближайшие 50 лет не будет. Ему полезно рассказать, так как имел депозиты и облигации ОВГЗ, купить которые уговаривал всех активно на этом форуме в январе 2022 и даже на этой ветке. Уговаривал купить всех на все нахомяченное за всю жизнь - на все 49 500 гривен.
Виски, указанный выше, у меня стоит в нижней части шкафа под мойкой - привезен 2 года назад приятелем з Украины, куплено в "Сильпо" - левый, конечно. Использую для протирки деталей. Наверное, выброшу: за 2 года стал каким-то густым: что-то там парни - поставщики в Сільпо - такое что-то "наколотили"...
Я вообще не пью - даже пиво очень редко (сейчас приятели привезли из Румынии - ехали с Киева на авто - еще не вручили).
Так что ваше переживание про мои несуществующие с ноября 2013 года депозиты реально прикольны и вызывают гомерический утренний - после чашки турецкого кофе на балконе - смех.
В Турции давно не интересовался процентами ставками по депозитам - кажется, проценты по депозитам около 20%.

Вся беда в том, что люди не умеют и не учатся думать головОМ, а не ногОМ.

Если думать головОМ, а не ногОМ, то все проще и приятнее:
- открываете счета в долларах и в турецкой лире в турецком банке (в любом).
- доллары у вас находятся на счету, с которого вы путем трех-четырех нажатий на кнопки смартфона мгновенно превращаете в необходимое количество турецких лир по курсу покупки долларов банком - ОН ВСЕГДА выше, чем курс покупки в обменниках в Турции, и примерно соответствует курсу на мировом рынке. Например, с утра курс на мировом рынке: 17,75 лиры за 1 доллар - это значит, что в банковское время (с 9-00) банк будет покупать у меня доллары по курсу в 17,60...17,65 лиры за доллар - а на той неделе курс был другой и банк покупал валюту за 17,25...17,30 лиры за доллар.
Вот такой "автоматически депозит" с процентами и прибылью.
- итак, у вас на счету, к которому привязана карта, уже есть турецкая валюта.
За нее покупаете бензин (а кто ездит на дизеле - ДП - оно подешевело сегодня с утра) - я покупаю бензин только на British Petroleum - бензин марки Ultimate - сейчас цена в 22,90 лиры за литр или 22,90/17,65=1,297$ за 1 литр.
Одна из самых низких цен в Европе:
https://www.cargopedia.net/europe-fuel-prices
Еще про "вводные": я реально НЕ покупаю и НЕ употребляю НИКАКОГО спиртного, но вчера смотрел на витрину рядом с кассой в супермаркете на шампанское от хорошего производителя по классической технологии - бутылка стоит 99 лир или 99/17,65=5,60$.
Вина от хорошего производителя - например, с виноградников на границе Турции и Греции - вина выдерживаются три года в дубовых бочках из "английского дуба" - стоит 129 лир или 129/17,65=7,30$.
В продаже вина многих стран мира: и грузинские (Киндзмараули по 199 лир) и французские (кажется от 199 лир бутылка). Цены на виски точно не знаю, давно не был в отделе крепких напитков, кажется Шотландский от 20 евро бутылка.
Уже с полгода стоит на шкафу в синей коробке с золотым тиснением бутылка Glenfiddich - подарил наш украинец Алексей за хорошую помощь в турецкой таможне.
Думаю, вам в жизни не дарили даже пустую - реально красивую - коробку.
Тем более, за ХОРОШИЕ дела для других людей...

"Вводная" - может быть только одна: "Думать головОМ, а не ногОМ!"
Выполнять!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 лип, 2022 07:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6824
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2681 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Думаю, вам в жизни не давали даже пустую коробку. Тем более, за ХОРОШИЕ дела для других людей...
ногОМ? :lol:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6833
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:52

Ну, Вам - наверное именно так! Сами ж пишете...
Мне - премии за хорошие дела: сегодня в 15-30 едем с нашим киевлянином в таможне отбиваться от штрафа за нарушение Таможенного кодекса Турецкой республики.
Завтра в 15-30 - с другим клиентом. У того штрафы ой какие большие будут - "Мама, не горюй!": ввез авто (это не автомобиль, это - нерастаможенный подакцизный товар) на таможенную территорию иностранного государства, а сам улетел в Мюнхен. То есть бросил нерастаможенный подакцизный товар на территории иностранного государства без присмотра.
Прилетает во вторник... Компьютер таможни уже что-то там гигантское "нащелкал"... Попробуем отбиться или уменьшить платежи...
Еще за дело одного клиента не стал браться: там дело вообще "глухое" - вовремя ко мне не обратился, теперь офицеры таможни смотрят ОЧЕНЬ грустными глазами, требуют сдать авто на штрафплощадку, потом оплатить штрафы, потом обязательно вывезти авто за пределы Турецкой республики. Не стал браться за это дело. Посоветовал нанять проворного проверенного адекватного переговорщика из числа граждан Турецкой республики - может, договорятся, а - может - и нет. Дело очень сложное. Я не взялся...
Как видите - дела ХОРОШИЕ для наших ХОРОШИХ людей, а еще и для меня - денежные...
Обычно моя премия - 25% от суммы начисленного таможней штрафа (или почасовая плата в 200 лир).
А то депозит... депозит... депозит... Смешно слушать....
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6824
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2681 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:20

  akurt написав:Ну, Вам - наверное именно так! Сами ж пишете...
Мне - премии за хорошие дела: сегодня в 15-30 едем с нашим киевлянином в таможне отбиваться от штрафа за нарушение Таможенного кодекса Турецкой республики.
Завтра в 15-30 - с другим клиентом. У того штрафы ой какие большие будут - "Мама, не горюй!": ввез авто (это не автомобиль, это - нерастаможенный подакцизный товар) на таможенную территорию иностранного государства, а сам улетел в Мюнхен. То есть бросил нерастаможенный подакцизный товар на территории иностранного государства без присмотра.
Прилетает во вторник... Компьютер таможни уже что-то там гигантское "нащелкал"... Попробуем отбиться или уменьшить платежи...
Еще за дело одного клиента не стал браться: там дело вообще "глухое" - вовремя ко мне не обратился, теперь офицеры таможни смотрят ОЧЕНЬ грустными глазами, требуют сдать авто на штрафплощадку, потом оплатить штрафы, потом обязательно вывезти авто за пределы Турецкой республики. Не стал браться за это дело. Посоветовал нанять проворного проверенного адекватного переговорщика из числа граждан Турецкой республики - может, договорятся, а - может - и нет. Дело очень сложное. Я не взялся...
Как видите - дела ХОРОШИЕ для наших ХОРОШИХ людей, а еще и для меня - денежные...
Обычно моя премия - 25% от суммы начисленного таможней штрафа (или почасовая плата в 200 лир).
А то депозит... депозит... депозит... Смешно слушать....

200лир в час это хорошо.Не пиво на побегушках разносить по яхтам,годы всё таки берут своё.
Действительно какие депозиты? Денег то нема,всё логично
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6833
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:35

Такой удивительный примитив...
Не удивляюсь, что всю жизнь занимаетесь унитазами и ветер-клозетами на Финансовом форуме Украины.
Вводная: "Продолжать!" С этой уровня уже не подняться...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6824
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2681 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 574575576577
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, Damien, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2278, 2279, 2280
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22792 9540349
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лип, 2022 22:23
vitaliian
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 936, 937, 938
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9375 1578184
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лип, 2022 17:59
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 61425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1941)
25.07.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.