Додано: Пон 25 лип, 2022 07:26

Тем более, за ХОРОШИЕ дела для других людей...

Про "вводные" расскажите тому красавцу выше, что рассказывает про инфляцию в 80% в той стране, где он последние 50 лет не был и в ближайшие 50 лет не будет. Ему полезно рассказать, так как имел депозиты и облигации ОВГЗ, купить которые уговаривал всех активно на этом форуме в январе 2022 и даже на этой ветке. Уговаривал купить всех на все нахомяченное за всю жизнь - на все 49 500 гривен.Виски, указанный выше, у меня стоит в нижней части шкафа под мойкой - привезен 2 года назад приятелем з Украины, куплено в "Сильпо" -Использую для протирки деталей. Наверное, выброшу: за 2 года стал каким-то густым: что-то там парни - поставщики в Сільпо - такое что-то "наколотили"...Я вообще не пью - даже пиво очень редко (сейчас приятели привезли из Румынии - ехали с Киева на авто - еще не вручили).Так что ваше переживание про мои несуществующие с ноября 2013 года депозиты реально прикольны и вызываютВ Турции давно не интересовался процентами ставками по депозитам - кажется, проценты по депозитам около 20%.Вся беда в том, что люди не умеют и не учатся думать головОМ, а не ногОМ.Еслито все проще и приятнее:- открываете счета в долларах и в турецкой лире в турецком банке (в любом).- доллары у вас находятся на счету, с которого вы путем трех-четырех нажатий на кнопки смартфона мгновенно превращаете в необходимое количество турецких лир по курсу покупки долларов банком - ОН ВСЕГДА выше, чем курс покупки в обменниках в Турции, и примерно соответствует курсу на мировом рынке. Например, с утра курс на мировом рынке: 17,75 лиры за 1 доллар - это значит, что в банковское время (с 9-00) банк будет покупать у меня доллары по курсу в 17,60...17,65 лиры за доллар - а на той неделе курс был другой и банк покупал валюту за 17,25...17,30 лиры за доллар.Вот такой "автоматически депозит" с процентами и прибылью.- итак, у вас на счету, к которому привязана карта, уже есть турецкая валюта.За нее покупаете бензин (а кто ездит на дизеле - ДП - оно подешевело сегодня с утра) - я покупаю бензин только на British Petroleum - бензин марки Ultimate - сейчас цена в 22,90 лиры за литр или 22,90/17,65=Одна из самых низких цен в Европе:Еще про "вводные": я реально НЕ покупаю и НЕ употребляю НИКАКОГО спиртного, но вчера смотрел на витрину рядом с кассой в супермаркете на шампанское от хорошего производителя по классической технологии - бутылка стоит 99 лир или 99/17,65=5,60$.Вина от хорошего производителя - например, с виноградников на границе Турции и Греции - вина выдерживаются три года в дубовых бочках из "английского дуба" - стоит 129 лир или 129/17,65=7,30$.В продаже вина многих стран мира: и грузинские (Киндзмараули по 199 лир) и французские (кажется от 199 лир бутылка). Цены на виски точно не знаю, давно не был в отделе крепких напитков, кажется Шотландский от 20 евро бутылка.Уже с полгода стоит на шкафу в синей коробке с золотым тиснением бутылка Glenfiddich - подарил наш украинец Алексей за хорошую помощь в турецкой таможне.Думаю, вам в жизни не дарили даже пустую - реально красивую - коробку."Вводная" - может быть только одна: "Думать головОМ, а не ногОМ!"Выполнять!