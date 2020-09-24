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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 лип, 2022 07:52
Ну, Вам - наверное именно так! Сами ж пишете...
Мне - премии за хорошие дела: сегодня в 15-30 едем с нашим киевлянином в таможне отбиваться от штрафа за нарушение Таможенного кодекса Турецкой республики.
Завтра в 15-30 - с другим клиентом. У того штрафы ой какие большие будут - "Мама, не горюй!": ввез авто (это не автомобиль, это - нерастаможенный подакцизный товар) на таможенную территорию иностранного государства, а сам улетел в Мюнхен. То есть бросил нерастаможенный подакцизный товар на территории иностранного государства без присмотра.
Прилетает во вторник... Компьютер таможни уже что-то там гигантское "нащелкал"... Попробуем отбиться или уменьшить платежи...
Еще за дело одного клиента не стал браться: там дело вообще "глухое" - вовремя ко мне не обратился, теперь офицеры таможни смотрят ОЧЕНЬ грустными глазами, требуют сдать авто на штрафплощадку, потом оплатить штрафы, потом обязательно вывезти авто за пределы Турецкой республики. Не стал браться за это дело. Посоветовал нанять проворного проверенного адекватного переговорщика из числа граждан Турецкой республики - может, договорятся, а - может - и нет. Дело очень сложное. Я не взялся...
Как видите - дела ХОРОШИЕ для наших ХОРОШИХ людей, а еще и для меня - денежные...
Обычно моя премия - 25% от суммы начисленного таможней штрафа (или почасовая плата в 200 лир).
А то депозит... депозит... депозит... Смешно слушать....
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:31
Поки горе-фахівці з інвестицій в закордонну нерухомість придумують чергову дурницю - подзвонили люди з Аланії (близько 130 км від Анталії, але їхати вздовж Середземного моря зазвичай не менше 3-х годин - дуже напружений трафік, хоча і по 2 полоси в кожному напрямку):
- вистачило розуму купити квартиру в 2016 році. Син купив батькам.
- купив син для себе та батьків 2+1 за тоді ціною в 116 000 євро. Я сказав пані (ім"я видалено), що дуже розумно: зараз - мабуть - коштує 200 000 євро. Відповіла пані: "Мабуть, більше..." Вірю...
- послухали мене - виїхали в Україну на минулому тижні - забрали авто (оформлено на маму) та позавчора пригнали (мама за кермом, батько пасажир, син у Києві) в Аланію. Весь маршрут, порядок перетину кордонів та адреси готелів по маршруту синові їх продиктував заздалегідь я.
- сказали цікаву річ: "В нашому комплексі вся парковка заставлена автівками з України!"
- зробили не те щоби помилку, а трохи занадто зекономили: оформили в Україні "Зелену карту" тільки на 15 діб. Тепер треба укладати нову та відвідувати митницю, щоби продовжити перебування авто української реєстрації в Туреччині на термін до 2-х років.
- зараз допоможу перевірити наявність боргу оплати за проїзд по платним дорогам (є ділянки в районі Стамбула) та - не дай Боже - штрафів Trafik polis. Термін оплати - 15 діб - далі нараховуються додаткові штрафи.
Як я говорю своїм клієнтам:
"В Туреччині все безкоштовно, але крок ліворуч/праворчу коштує дорого!"
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