Додано: Пон 25 лип, 2022 09:31

Поки горе-фахівці з інвестицій в закордонну нерухомість придумують чергову дурницю - подзвонили люди з Аланії (близько 130 км від Анталії, але їхати вздовж Середземного моря зазвичай не менше 3-х годин - дуже напружений трафік, хоча і по 2 полоси в кожному напрямку):

- вистачило розуму купити квартиру в 2016 році. Син купив батькам.

- купив син для себе та батьків 2+1 за тоді ціною в 116 000 євро. Я сказав пані (ім"я видалено), що дуже розумно: зараз - мабуть - коштує 200 000 євро. Відповіла пані: "Мабуть, більше..." Вірю...

- послухали мене - виїхали в Україну на минулому тижні - забрали авто (оформлено на маму) та позавчора пригнали (мама за кермом, батько пасажир, син у Києві) в Аланію. Весь маршрут, порядок перетину кордонів та адреси готелів по маршруту синові їх продиктував заздалегідь я.

- сказали цікаву річ: "В нашому комплексі вся парковка заставлена автівками з України!"

- зробили не те щоби помилку, а трохи занадто зекономили: оформили в Україні "Зелену карту" тільки на 15 діб. Тепер треба укладати нову та відвідувати митницю, щоби продовжити перебування авто української реєстрації в Туреччині на термін до 2-х років.

- зараз допоможу перевірити наявність боргу оплати за проїзд по платним дорогам (є ділянки в районі Стамбула) та - не дай Боже - штрафів Trafik polis. Термін оплати - 15 діб - далі нараховуються додаткові штрафи.

Як я говорю своїм клієнтам:

"В Туреччині все безкоштовно, але крок ліворуч/праворчу коштує дорого!"