Додано: Пон 25 лип, 2022 09:31

Гадаю, цікавими на тему нерухомості будуть такі новини: подзвонили люди з Аланії (близько 130 км від Анталії, але їхати вздовж Середземного моря зазвичай не менше 3-х годин - дуже напружений трафік, хоча і по 2 полоси в кожному напрямку):

- вистачило розуму купити квартиру в 2016 році. Син купив батькам.

- купив син для себе та батьків 2+1 за тоді ціною в 116 000 євро. Я сказав пані (ім"я видалено), що дуже розумно: зараз - мабуть - коштує 200 000 євро. Відповіла пані: "Мабуть, більше..." Вірю...

- тут важливе зауваження на тему цін на нерухомість в Туреччині: рік 2015/2016 був не найкращім на інвестиціі: ціни були досить високими - чув по 100 000€ за квартири 2+1 в Анталії. Самий оптимальний час для інвестицій був у 2017-2020 роках. Тоді курс ліра/долар був оптимальним доя інвесторів, а громадяни Туреччини ще не навчилися миттєво коригувати ціну в лірах відносно долара/євро.

Більш/менш нормально ще було на початку 2021 року.

- виїхали в Україну на минулому тижні - забрали авто (оформлено на маму) та позавчора пригнали (мама за кермом, батько пасажир, син у Києві) в Аланію. Весь маршрут, порядок перетину кордонів та адреси готелів по маршруту синові їх продиктував заздалегідь я.

- сказали цікаву річ: "В нашому комплексі вся парковка заставлена автівками з України!"

- зараз допоможу перевірити наявність боргу оплати за проїзд по платним дорогам (є ділянки в районі Стамбула) та - не дай Боже - штрафів Trafik polis.



P.S. Додано пізніше: піймали такі пані за перевищення швидкості: штраф 320 лір або приблизно 650 гривень.