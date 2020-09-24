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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 07:52

Вчора була довга розмова з нашими людьми, які вже років 20 мешкають в Дюссельдорфі.
Жалілися, що ціни на нерухомість зростають.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 лип, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:31

Гадаю, цікавими на тему нерухомості будуть такі новини: подзвонили люди з Аланії (близько 130 км від Анталії, але їхати вздовж Середземного моря зазвичай не менше 3-х годин - дуже напружений трафік, хоча і по 2 полоси в кожному напрямку):
- вистачило розуму купити квартиру в 2016 році. Син купив батькам.
- купив син для себе та батьків 2+1 за тоді ціною в 116 000 євро. Я сказав пані (ім"я видалено), що дуже розумно: зараз - мабуть - коштує 200 000 євро. Відповіла пані: "Мабуть, більше..." Вірю...
- тут важливе зауваження на тему цін на нерухомість в Туреччині: рік 2015/2016 був не найкращім на інвестиціі: ціни були досить високими - чув по 100 000€ за квартири 2+1 в Анталії. Самий оптимальний час для інвестицій був у 2017-2020 роках. Тоді курс ліра/долар був оптимальним доя інвесторів, а громадяни Туреччини ще не навчилися миттєво коригувати ціну в лірах відносно долара/євро.
Більш/менш нормально ще було на початку 2021 року.
- виїхали в Україну на минулому тижні - забрали авто (оформлено на маму) та позавчора пригнали (мама за кермом, батько пасажир, син у Києві) в Аланію. Весь маршрут, порядок перетину кордонів та адреси готелів по маршруту синові їх продиктував заздалегідь я.
- сказали цікаву річ: "В нашому комплексі вся парковка заставлена автівками з України!"
- зараз допоможу перевірити наявність боргу оплати за проїзд по платним дорогам (є ділянки в районі Стамбула) та - не дай Боже - штрафів Trafik polis.

P.S. Додано пізніше: піймали такі пані за перевищення швидкості: штраф 320 лір або приблизно 650 гривень.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Самий оптимальний час для інвестицій був у 2017-2020 роках. Тоді курс ліра/долар був оптимальним доя інвесторів
Саме так!Навіть не інвестуючи,а просто за рахунок депозиту з $12800 можна й жити було та пити Ballantines,але недовго)
viewtopic.php?p=5117589#p5117589
Еле тут не всі домають головОМ
Мизантрóп
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  #<1 ... 574575576577
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