Вчора була довга розмова з нашими людьми, які вже років 20 мешкають в Дюссельдорфі.
Жалілися, що ціни на нерухомість зростають.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 07:52
Вчора була довга розмова з нашими людьми, які вже років 20 мешкають в Дюссельдорфі.
Жалілися, що ціни на нерухомість зростають.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 лип, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:31
Гадаю, цікавими на тему нерухомості будуть такі новини: подзвонили люди з Аланії (близько 130 км від Анталії, але їхати вздовж Середземного моря зазвичай не менше 3-х годин - дуже напружений трафік, хоча і по 2 полоси в кожному напрямку):
- вистачило розуму купити квартиру в 2016 році. Син купив батькам.
- купив син для себе та батьків 2+1 за тоді ціною в 116 000 євро. Я сказав пані (ім"я видалено), що дуже розумно: зараз - мабуть - коштує 200 000 євро. Відповіла пані: "Мабуть, більше..." Вірю...
- тут важливе зауваження на тему цін на нерухомість в Туреччині: рік 2015/2016 був не найкращім на інвестиціі: ціни були досить високими - чув по 100 000€ за квартири 2+1 в Анталії. Самий оптимальний час для інвестицій був у 2017-2020 роках. Тоді курс ліра/долар був оптимальним доя інвесторів, а громадяни Туреччини ще не навчилися миттєво коригувати ціну в лірах відносно долара/євро.
Більш/менш нормально ще було на початку 2021 року.
- виїхали в Україну на минулому тижні - забрали авто (оформлено на маму) та позавчора пригнали (мама за кермом, батько пасажир, син у Києві) в Аланію. Весь маршрут, порядок перетину кордонів та адреси готелів по маршруту синові їх продиктував заздалегідь я.
- сказали цікаву річ: "В нашому комплексі вся парковка заставлена автівками з України!"
- зараз допоможу перевірити наявність боргу оплати за проїзд по платним дорогам (є ділянки в районі Стамбула) та - не дай Боже - штрафів Trafik polis.
P.S. Додано пізніше: піймали такі пані за перевищення швидкості: штраф 320 лір або приблизно 650 гривень.
Додано: Пон 25 лип, 2022 12:52
Рахуй, рахуй, сердешний, чужі гроші....
"За дурною головою і ногам нема покою..."
(українська приказка)
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:15
Тенденції на ринку нерухомості Анталії
За аналізом Євростат нерухомість в Туреччині подорожчала за 1 рік на 110%, якщо рахувати в євро.
За даними аналітиків Туреччини (в турецьких лірах) здорожчання склало 228%.
На другому місці - Чехія з 25%.
Я вже писав в огляді, що НЕМАЄ ПРИЧИН для зниження цін.
Хоча мої приятелі, які зараз перебувають в Анталії планують дочекатися зими і сподіваютсья, що ціни "присядуть". НЕ ПРИСЯДУТЬ.
Потік іноземців-інвесторів тільки збільшується. Несподівано на місце 4 в ТОП-20 інвесторів вийшли громадяни Китаю, потіснивши німців (!)
Зараз багато їздив по місту - на дорозі зустрічав авто з номерами Франції (реально здивували - 3 400 км до Франції).
"Чорні рієлтори" з числа наших українців повідомляють, що збільшується потік людей, які хочуть орендувати квартиру. І орендують.
Для мене одним з критерієв є дані про квартири в комплексах Преміум класу.
Саме в такому комплексі в 2020 році - я і про це наводив цифри та дані - декілька квартир купили наші українці. А взагалі в ньому дуже багато орендарів-українців.
Зараз перевірив один із своїх критеріїв - квартира 2+1.
Інвестиція 2020 року в сумі 1 300 000 лір - на той час 178 000 доларів. Безвідсоткове розтермінування на 1 рік.
Інвесторам січня 2021 року вже відтермінування не надавали, та ціна була готівкою одноразово 200 000 доларів.
Десь з місяць тому я давав інфу про динамку зміни цін і останньою в моєму огляді була вказана ціна на такі квартири в 6 500 000 лір.
Дивимося сьогодні:
Оппа: 6 600 000 лір.
До цієї ціни треба додати податок на купівлю нерухомості, в сумі 4% від ціни, вказаній в Акті експертизи квартири (вона - гадаю - буде меншою - можливо, 4 000 000 лір).
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:28
ось і казочці кінець, а хто слухав - молодець
тут театр одного актора (клоуна)? пости якого схожі на продавана позавчорашніх чебуреків на пляжі в жаркий день
по суті: з урахуванням інфляції (реальна) вартість турецької житлової нерухомості мало змінилась (~20%). номінальна змінилась у більшу сторону на 150%
джерело: розрахунки ЦБ Туреччини за останні 12 років
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