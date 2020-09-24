Додано: Пон 25 лип, 2022 13:15

Я вже писав в огляді, що НЕМАЄ ПРИЧИН для зниження цін.

За аналізом Євростат нерухомість в Туреччині подорожчала за 1 рік на 110%, якщо рахувати в євро.За даними аналітиків Туреччини (в турецьких лірах) здорожчання склало 228%.На другому місці - Чехія з 25%.Хоча мої приятелі, які зараз перебувають в Анталії планують дочекатися зими і сподіваютсья, що ціни "присядуть". НЕ ПРИСЯДУТЬ.Потік іноземців-інвесторів тільки збільшується. Несподівано на місце 4 в ТОП-20 інвесторів вийшли громадяни Китаю, потіснивши німців (!)Зараз багато їздив по місту - на дорозі зустрічав авто з номерами Франції (реально здивували - 3 400 км до Франції)."Чорні рієлтори" з числа наших українців повідомляють, що збільшується потік людей, які хочуть орендувати квартиру. І орендують.Для мене одним з критерієв є дані про квартири в комплексах Преміум класу.Саме в такому комплексі в 2020 році - я і про це наводив цифри та дані - декілька квартир купили наші українці. А взагалі в ньому дуже багато орендарів-українців.Зараз перевірив один із своїх критеріїв - квартира 2+1.Інвестиція 2020 року в сумі 1 300 000 лір - на той час 178 000 доларів. Безвідсоткове розтермінування на 1 рік.Інвесторам січня 2021 року вже відтермінування не надавали, та ціна була готівкою одноразово 200 000 доларів.Десь з місяць тому я давав інфу про динамку зміни цін і останньою в моєму огляді була вказана ціна на такі квартири в 600 000 лір.Дивимося сьогодні:Оппа: 600 000 лір.До цієї ціни треба додати податок на купівлю нерухомості, в сумі 4% від ціни, вказаній в Акті експертизи квартири (вона - гадаю - буде меншою - можливо, 4 000 000 лір).