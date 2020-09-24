Вчора була довга розмова з нашими людьми, які вже років 20 мешкають в Дюссельдорфі.
Жалілися, що ціни на нерухомість зростають.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 07:52
Вчора була довга розмова з нашими людьми, які вже років 20 мешкають в Дюссельдорфі.
Жалілися, що ціни на нерухомість зростають.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 лип, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:31
Гадаю, цікавими на тему нерухомості будуть такі новини: подзвонили люди з Аланії (близько 130 км від Анталії, але їхати вздовж Середземного моря зазвичай не менше 3-х годин - дуже напружений трафік, хоча і по 2 полоси в кожному напрямку):
- вистачило розуму купити квартиру в 2016 році. Син купив батькам.
- купив син для себе та батьків 2+1 за тоді ціною в 116 000 євро. Я сказав пані (ім"я видалено), що дуже розумно: зараз - мабуть - коштує 200 000 євро. Відповіла пані: "Мабуть, більше..." Вірю...
- тут важливе зауваження на тему цін на нерухомість в Туреччині: рік 2015/2016 був не найкращім на інвестиціі: ціни були досить високими - чув по 100 000€ за квартири 2+1 в Анталії. Самий оптимальний час для інвестицій був у 2017-2020 роках. Тоді курс ліра/долар був оптимальним доя інвесторів, а громадяни Туреччини ще не навчилися миттєво коригувати ціну в лірах відносно долара/євро.
Більш/менш нормально ще було на початку 2021 року.
- виїхали в Україну на минулому тижні - забрали авто (оформлено на маму) та позавчора пригнали (мама за кермом, батько пасажир, син у Києві) в Аланію. Весь маршрут, порядок перетину кордонів та адреси готелів по маршруту синові їх продиктував заздалегідь я.
- сказали цікаву річ: "В нашому комплексі вся парковка заставлена автівками з України!"
- зараз допоможу перевірити наявність боргу оплати за проїзд по платним дорогам (є ділянки в районі Стамбула) та - не дай Боже - штрафів Trafik polis.
P.S. Додано пізніше: піймали такі пані за перевищення швидкості: штраф 320 лір або приблизно 650 гривень.
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:15
Тенденції на ринку нерухомості Анталії
За аналізом Євростат нерухомість в Туреччині подорожчала за 1 рік на 110%, якщо рахувати в євро.
За даними аналітиків Туреччини (в турецьких лірах) здорожчання склало 228%.
На другому місці - Чехія з 25%.
Я вже писав в огляді, що НЕМАЄ ПРИЧИН для зниження цін.
Хоча мої приятелі, які зараз перебувають в Анталії планують дочекатися зими і сподіваютсья, що ціни "присядуть". НЕ ПРИСЯДУТЬ.
Потік іноземців-інвесторів тільки збільшується. Несподівано на місце 4 в ТОП-20 інвесторів вийшли громадяни Китаю, потіснивши німців (!)
Зараз багато їздив по місту - на дорозі зустрічав авто з номерами Франції (реально здивували - 3 400 км до Франції).
"Чорні рієлтори" з числа наших українців повідомляють, що збільшується потік людей, які хочуть орендувати квартиру. І орендують.
Для мене одним з критерієв є дані про квартири в комплексах Преміум класу.
Саме в такому комплексі в 2020 році - я і про це наводив цифри та дані - декілька квартир купили наші українці. А взагалі в ньому дуже багато орендарів-українців.
Зараз перевірив один із своїх критеріїв - квартира 2+1.
Інвестиція 2020 року в сумі 1 300 000 лір - на той час 178 000 доларів. Безвідсоткове розтермінування на 1 рік.
Інвесторам січня 2021 року вже відтермінування не надавали, та ціна була готівкою одноразово 200 000 доларів.
Десь з місяць тому я давав інфу про динамку зміни цін і останньою в моєму огляді була вказана ціна на такі квартири в 6 500 000 лір.
Дивимося сьогодні:
Оппа: 6 600 000 лір.
До цієї ціни треба додати податок на купівлю нерухомості, в сумі 4% від ціни, вказаній в Акті експертизи квартири (вона - гадаю - буде меншою - можливо, 4 000 000 лір).
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:28
по суті: з урахуванням інфляції (реальна) вартість турецької житлової нерухомості мало змінилась (~20%). номінальна змінилась у більшу сторону на 150%
джерело: розрахунки ЦБ Туреччини за останні 12 років
Додано: Пон 25 лип, 2022 16:27
Гадаю, що в словах «реальна вартість турецької нерухомості МАЛО змінилася» є мінімум не точність формулювання.
Розглянемо:
- Євростат не рахує нічого в румунських леях, болгарських левах або кронах Норвегії. Він в одному списку поставив: Туреччину, потім Чехію, потім інші краіни, включаючи Францію та Німеччину. Зрозуміло, що все приведено до одного знаменника. Євро. Запишемо цифру: +110%. В євро.
- за даними Центрального банку Туреччини, який теж оприлюднює дані по нерухомості (цифра була на днях), зростання ціни на нерухомість за рік - в турецьких лірах склало +228%.
Якщо взяти зростання курсу долар/ліра (падіння курсу ліри з цифри 8,50 до 17,60) - за рік, тобто ліра плавно (!!!) та майже непомітно (!!!) девальвувала на 107%, та співставити з цифрою в 228%, то ми мабуть і вийдемо майже на +110% в євро, і зовсім НЕ на +20%...
Тепер спустимося на рівень землі.
Я тут наводив декілька разів конкретні приклади:
- я свою квартиру 1+1 купував у вересні 2017 за 49500 доларів.
- признаюся вперше, що в листопаді 2021 я хотів умовити одного приятеля продати іншим моїм приятелям майже таку саму квартиру 1+1 та озвучувалася ціна в 75000€. Слава Богу, що у Покупця не було стільки грошей.
Бо зараз ринкова вартість квартири складає 140 000…150 000$. Це не +20%.
Зараз Покупець стрибав від задоволення, а Продавець гірко плакав, а я би - це з прителі - кусав би собі не тільки лікті, а й нігті.
- приклад 2 і я його теж наводив: в вересні 2020 року на етапі стін можна було взяти квартиру 2+1 за 178 000$, в січні 2021 року (дані точні, «з перших рук») вже той же Забудовник продав приятелям таку ж квартиру в тому ж кабінеті за 200 000$ готівкою (в першому випадку передоплата була 50%)
- комплекс здано на Новий 2022 рік - відразу почали з’являтися пропозиції інвесторів - то 1, то 2 за ціною послідовно (по пам‘яті, але майже точно) 220000$, 280 000$, 292 000$, 330 000$, 338 000.
Як бачите, ні про які +20% мова йти не може.
Зараз ціни на нові квартири в пристойних мікрорайонах вже з‘явилися і по 4 000 000 лір - і це квартири непогані, але не преміум-клас.
Але зрозуміло, що інвестори та продавці орієнтуються на преміум клас, а я писав ще місяць тому:
- в комплексі суперових в престижному районі - CasaLuna - у Забудовника з 100 квартир було в продажу дві квартири за ціною в 6 000 000 і 6 500 000 лір. Це були залишки на «нульовому» поверсі і залишки (ЗАЛИШКИ!!!) по приблизно в 352 000$.
А тепер увага: коли в березні 2021 ми говорили в офісі Забудовника, то нам озвучували цифру ціни на квартири в тому комплексі (точно пам‘ятаю) в 1 800 000 лір або на той час приблизно 200 000$.
Здається це не +20%.
- в комплексі суперовому від AKG груп останню (!!!) квартиру було продано Забудовником за 8 000 000 лір або 465 000$. Беремо калькулятор: старт продажу був 4 000 000 лір, потім 6 000 000 лір, остання ціна була 8 000 000 лір. Це за 18 місяців. Якось на +20% не схоже...
Ось звідки взялися +228% від ЦБ Туреччини в лірах та +110% від Євростат.
Якщо тезисно:
- зараз квартиру 1+1 в найбільш популярних (іх зараз називають «закритих» [для орендарів- іноземців] можна взяти приблизно за 150 000$ (було і 50 000, і 100 000). Тобто +200% за 4,5 роки.
- квартиру 2+1 - дуже великий розбіг цін, бо у таких квартир суттєво відрізняється планування - точно не хочеться «шерстити» сайт оголошень - гадаю в діапазоні 200 000…250 000$. Це те, що раніше купували за 90 000$ (в моєму будинку) до 100 000€ (€ було іншим, але саме таку цифру я чув від наших). Тобто до +200% за 4 роки. ПО ВАЛЮТІ.
На превеликий жаль, учасники форуму слухали того/тих - не буду згадувати на ніч глядачі - кого… і залишилися не тільки НЕ з +20, а й з мінус 30...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 25 лип, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лип, 2022 17:28
ви маніпулюєте поняттям "номінальна" вартість, яка красива і викликає слюновиділення багатьох людей
почитайте основи економіки, щоб зрозуміти різницю
хоча по вашим постам схоже, що ви - глибокий гуманітарій, який гарно пише навіть про те, про що має слабке уявлення, маніпулюючи поняттями
Додано: Пон 25 лип, 2022 18:22
Слово "номінальна" вартість НІКОЛИ не фігурувало в моїх текстах.
НІ_КО_ЛИ.
Тому маніпулюєте Ви.
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