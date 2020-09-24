Додано: Пон 25 лип, 2022 16:27

Гадаю, що в словах «реальна вартість змінилася на 20%» є або математична помилка, або не точність формулювання.

Яка ВАРТІСТЬ НЕРУХОМОСТІ знає тільки Забудовник або Замовник нерухомості. Ва́ртість (англ. Value, нім. Wert) — оцінена у грошовій формі цінність товару, яка з'являється в результаті ринкової взаємодії.



Розглянемо:

- Євростат не рахує нічого в румунських леях, болгарських левах або кронах Норвегії. Він в одному списку поставив: Туреччину, потім Чехію, потім інші краіни, включаючи Францію та Німеччину. Зрозуміло, що все приведено до одного знаменника. Євро. Запишемо цифру: +110%. В євро.

- за даними Центрального банку Туреччини, який теж оприлюднює дані по нерухомості (цифра була на днях), зростання ціни на нерухомість за рік - в турецьких лірах склало +228%.

Якщо взяти зростання курсу долар/ліра (падіння курсу ліри з цифри 8,50 до 17,60) - за рік, тобто ліра плавно (!!!) та майже непомітно (!!!) девальвувала на 107%, та співставити з цифрою в 228%, то ми мабуть і вийдемо майже на +110% в євро, і зовсім НЕ на +20%...



Тепер спустимося на рівень землі.

Я тут наводив декілька разів конкретні приклади:

- я свою квартиру 1+1 купував у вересні 2017 за 49500 доларів.

- признаюся вперше, що в листопаді 2021 я хотів умовити одного приятеля продати іншим моїм приятелям майже таку саму квартиру 1+1 та озвучувалася ціна в 75000€. Слава Богу, що у Покупця не було стільки грошей.

Бо зараз ринкова вартість квартири складає 140 000…150 000$. Це не +20%.

Зараз Покупець стрибав від задоволення, а Продавець гірко плакав, а я би - це з прителі - кусав би собі не тільки лікті, а й нігті.

- приклад 2 і я його теж наводив: в вересні 2020 року на етапі стін можна було взяти квартиру 2+1 за 178 000$, в січні 2021 року (дані точні, «з перших рук») вже той же Забудовник продав приятелям таку ж квартиру в тому ж кабінеті за 200 000$ готівкою (в першому випадку передоплата була 50%)

- комплекс здано на Новий 2022 рік - відразу почали з’являтися пропозиції інвесторів - то 1, то 2 за ціною послідовно (по пам‘яті, але майже точно) 220000$, 280 000$, 292 000$, 330 000$, 338 000.

Як бачите, ні про які +20% мова йти не може.



Зараз ціни на нові квартири в пристойних мікрорайонах вже з‘явилися і по 4 000 000 лір - і це квартири непогані, але не преміум-клас.

Але зрозуміло, що інвестори та продавці орієнтуються на преміум клас, а я писав ще місяць тому:

- в комплексі суперових в престижному районі - CasaLuna - у Забудовника з 100 квартир було в продажу дві квартири за ціною в 6 000 000 і 6 500 000 лір. Це були залишки на «нульовому» поверсі і залишки (ЗАЛИШКИ!!!) по приблизно в 352 000$.

А тепер увага: коли в березні 2021 ми говорили в офісі Забудовника, то нам озвучували цифру ціни на квартири в тому комплексі (точно пам‘ятаю) в 1 800 000 лір або на той час приблизно 200 000$.

Здається це не +20%.

- в комплексі суперовому від AKG груп останню (!!!) квартиру було продано Забудовником за 8 000 000 лір або 465 000$. Беремо калькулятор: старт продажу був 4 000 000 лір, потім 6 000 000 лір, остання ціна була 8 000 000 лір. Це за 18 місяців. Якось на +20% не схоже...



Ось звідки взялися +228% від ЦБ Туреччини в лірах та +110% від Євростат.



Якщо тезисно:

- зараз квартиру 1+1 в найбільш популярних (іх зараз називають «закритих» [для орендарів- іноземців] можна взяти приблизно за 150 000$ (було і 50 000, і 100 000). Тобто +200% за 4,5 роки.

- квартиру 2+1 - дуже великий розбіг цін, бо у таких квартир суттєво відрізняється планування - точно не хочеться «шерстити» сайт оголошень - гадаю в діапазоні 200 000…250 000$. Це те, що раніше купували за 90 000$ (в моєму будинку) до 100 000€ (€ було іншим, але саме таку цифру я чув від наших). Тобто до +200% за 4 роки. ПО ВАЛЮТІ.



На превеликий жаль, учасники форуму слухали того/тих - не буду згадувати на ніч глядачі - кого… і залишилися не тільки НЕ з +20, а й з мінус 30...