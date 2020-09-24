Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:03
Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:06
Есть невероятно интересная инфа про цены на недвижимость «типа +20%» по итогам года.
Рассказали наши киевляне, с которыми сегодня провёл время в таможне с 8-00 до 14-00.
Среди наших была и молодая женщина с ребенком в коляске - ее мы провели без очереди оформлять авто.
Из Ирпени. Сказала, что потеряли все и убегали под обстрелами.
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