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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:03

Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:06

Есть невероятно интересная инфа про цены на недвижимость «типа +20%» по итогам года.
Рассказали наши киевляне, с которыми сегодня провёл время в таможне с 8-00 до 14-00.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27

Ну це ж треба...

На цьому форумі мною була оприлюднена серія фінансових репортажів/практичних порад про найбільш вдалі та грошовиті інвестиції 2018-2021 років. У нерухомість.
Хтось також пропонував інвестувати у нерухомість Великобританії, хтось в Албанії, хтось в Батумі, хтось в Нікарагуа. Активно пропонували вкладатися в євро та в кріпту.

Наскільки мені відомо, мене послухали 2 особи з цього форуму.

Вчора несподівано отримав таку інформацію про один з тих об'єктів, інвестувати в які рекомендував раніше.
1. Наша людина з Києва звернулася на початку року в офіс Забудовника щодо купівлі/оренди квартири в новому комплексі (видалено щоб не було реклами) Анталії. Запропонували купити за 292 000 доларів або орендувати квартиру 4+1 за 10 000 лір. У березні були такі ціни на оренду... 10 000... Преміум-клас... Зараз за таку ціну можна орендувати квартиру 2+1 десь у віддаленому районі і дуже рідко - у більш-менш пристойному, але вже закритому для оренди іноземцями мікрорайони.
Тут важливий момент - я про нього навіть не знав, що частину квартир сам Забудовник НЕ продавав, а планував здати в оренду та реалізував задум. Гадаю, що прогавив: притримавши квартири пару місяців - отримав би прибуток в 2 рази більший... Але як вгадати майбутнє...
2. Наша людина прожила 1 місяць і вирішила, що варто купити квартиру. Пройшов лише місяць: Забудовник назвав ціну в 450 000 доларів.
3. Наша людина вирішила зробити мудро: звернувся до ріелторів і ті його пару тижнів возили по всій Анталії. Вчора він промовив прикольну фразу: "Після поїздок з ріелторами і роздумів ще в 2 тижні я зрозумів, що 450 000 - правильна ціна і треба брати!"
4. Його подив був щирим: ціна на квартиру 4+1 вже 750 000 доларів США.
Відклав купівлю до зими... Також мудро: у нього Договір оренди на 1 рік і за кумедною ціною...
Подивимося, що буде...
На сьогодні у продажу на сайті нерухомості немає у продажу квартир у тому комплексі 4+1, але є пропозиції на 3+1 по 8 500 000 - 9 500 000 лір або 485 000...540 000 доларів.
На сьогоднішній день ціна пропозицій на оренду квартир у цьому комплексі: 15 000 лір за 2+1, 20 000 лір за 3+1 та 25 000 лір за 4+1 (дані двотижневої давності від орендаря з Києва. [u] Це без меблів - "порожня"). За іншими даними місячної давності оренда квартир 2+1 - 25 000 лір (з меблями)Зображення
Цікаво порахувати прибутковість вкладень інвесторів-орендодавців.
Я точно не знаю ціну Забудовника на момент стін майбутнього комплекса на квартири 3+1 та 4+1, але точно знаю, що наші люди взяли 2+1 на етапі стін за ціною в 170 000 доларів США.
Тоді:
170 000 - 100%
12х15000/17,60 - х%
х=(12х15000/17,60)х100/170000=6% річних по валюті.
Не так вже і багато...
akurt
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