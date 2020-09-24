Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:03
Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:06
Есть невероятно интересная инфа про цены на недвижимость «типа +20%» по итогам года.
Рассказали наши киевляне, с которыми сегодня провёл время в таможне с 8-00 до 14-00.
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27
Ну це ж треба...
На цьому форумі мною була оприлюднена серія фінансових репортажів/практичних порад про найбільш вдалі та грошовиті інвестиції 2018-2021 років. У нерухомість.
Хтось також пропонував інвестувати у нерухомість Великобританії, хтось в Албанії, хтось в Батумі, хтось в Нікарагуа. Активно пропонували вкладатися в євро та в кріпту.
Наскільки мені відомо, мене послухали 2 особи з цього форуму.
Вчора несподівано отримав таку інформацію про один з тих об'єктів, інвестувати в які рекомендував раніше.
1. Наша людина з Києва звернулася на початку року в офіс Забудовника щодо купівлі/оренди квартири в новому комплексі (видалено щоб не було реклами) Анталії. Запропонували купити за 292 000 доларів або орендувати квартиру 4+1 за 10 000 лір. У березні були такі ціни на оренду... 10 000... Преміум-клас... Зараз за таку ціну можна орендувати квартиру 2+1 десь у віддаленому районі і дуже рідко - у більш-менш пристойному, але вже закритому для оренди іноземцями мікрорайони.
Тут важливий момент - я про нього навіть не знав, що частину квартир сам Забудовник НЕ продавав, а планував здати в оренду та реалізував задум. Гадаю, що прогавив: притримавши квартири пару місяців - отримав би прибуток в 2 рази більший... Але як вгадати майбутнє...
2. Наша людина прожила 1 місяць і вирішила, що варто купити квартиру. Пройшов лише місяць: Забудовник назвав ціну в 450 000 доларів.
3. Наша людина вирішила зробити мудро: звернувся до ріелторів і ті його пару тижнів возили по всій Анталії. Вчора він промовив прикольну фразу: "Після поїздок з ріелторами і роздумів ще в 2 тижні я зрозумів, що 450 000 - правильна ціна і треба брати!"
4. Його подив був щирим: ціна на квартиру 4+1 вже 750 000 доларів США.
Відклав купівлю до зими... Також мудро: у нього Договір оренди на 1 рік і за кумедною ціною...
Подивимося, що буде...
На сьогодні у продажу на сайті нерухомості немає у продажу квартир у тому комплексі 4+1, але є пропозиції на 3+1 по 8 500 000 - 9 500 000 лір або 485 000...540 000 доларів.
На сьогоднішній день ціна пропозицій на оренду квартир у цьому комплексі: 15 000 лір за 2+1, 20 000 лір за 3+1 та 25 000 лір за 4+1 (дані двотижневої давності від орендаря з Києва. [u] Це без меблів - "порожня"). За іншими даними місячної давності оренда квартир 2+1 - 25 000 лір (з меблями)
Цікаво порахувати прибутковість вкладень інвесторів-орендодавців.
Я точно не знаю ціну Забудовника на момент стін майбутнього комплекса на квартири 3+1 та 4+1, але точно знаю, що наші люди взяли 2+1 на етапі стін за ціною в 170 000 доларів США.
Тоді:
170 000 - 100%
12х15000/17,60 - х%
х=(12х15000/17,60)х100/170000=6% річних по валюті.
Не так вже і багато...
Додано: Чет 28 лип, 2022 17:04
За підсумками першої половини 2022 року на друге місце серед іноземців, які відвідують Туреччину, після громадян Німеччини, вийшли громадяни Болгарії (нагадаю, тут тиждень тому панове збиралися інвестувати гроші в нерухомість Болгарії).
Насправді болгари їдуть в Туреччину.
Президент Туреччини підписав Указ: громадянам Болгарії дозволено в’їзд до Туреччини за документом, що посвідчує особу. Туреччина звільнить громадян Болгарії від візового режиму для подорожей і транзиту до Туреччини.
Відповідно до рішення президента, опублікованого в поточному номері Офіційного вісника, для громадян Болгарії буде надано безвізовий режим для туристичних подорожей і транзитних перепусток з максимальним терміном перебування 90 днів протягом 180 днів.
Ринок нерухомості Туреччини чекає нових інвесторів - цього разу з Болгарії.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:30
Безумовно, самі цікаві матеріали цього форуму - це дописи на «київській гілці». Неймовірно цікаві розумні люди та цікаві думки.
Останню добу га київській гілці - роздуми на тему «понтів».
Ремарка 1. Якось прийшов в гості до приятелів у квартиру після свіжого ремонту. Шикарно! Грошви вкинули не міряно. З вікна чудовий вид на задні стіни овочевого ринку. Весь під’їзд описаний материними висловами, кнопки ліфта вимазані, вибачайте, соплями. Понти…
Ремарка 2. На тему плінтусів прихованого монтажу, вчора по Вайбері дивився прямий репортаж для мене з квартири наших українців на південному заході Відня. Квартиру куплено 4 роки тому в кредит - 550 000€, площа близько 160 кв. м. Зараз ринкова ціна квартири 1 000 000€.
Так ось, панове, відверто був здивований відсутністю позолоти на плінтусах прихованого монтажу та смарагдів на стелі. Відсутні діаманти в ручках дверей. Власники не згадували про модні МОПи. А ось показували вид з лоджії в говорили: «Подивтсь, яка чистота та як все охайно навкруги!»
Білі пофарбовані стіни, ніяких килимів ручної роботи з Туркменії, мінімум меблів. Здивувала навіть відсутність картин Айвазовського та Реріха на стінах. Все дуже просто та зручно.
Альтернатива: вчора під час плавання в басейні «чорні ріжлтори» розказали, що не змогли здати в оренду реально класну оздоблену меблями квартиру досить непогану 2+1 за 8000 лір (близько 450$) орендарю з України. Причина: «чорні рієлтори» не змогли показати сертифікат на фарбу для стін, який би підтверджував гіпоалергенні властивості тієї фарби.
«Чорні рієлтори» з наших втратили неотримані комісійні в сумі 8000 лір та говорили, що впевнені, що реальна рієлторська контора намалює будь як який сертифікат і орендар буде задоволений, взявши в оренду таку ж квартиру. Правда, за 20 000 лір (близько 40000 гривень). Ну, як за ціною в цитаті вище.
Ремарка 3. З розмови з нашим легінем, який під’їхав до кафе на якомусь дуже великому позашляховику з київським номерами (цитата):
- Приятель нарешті продав квартиру в Києві на Липках за 150 000$. До війни хотів продати за 450 000. Віддав за 150 000.
Ремарка 4. З бесіди з нашим легінем з Олександріі: «Я орендую квартиру в Преміум класі. Прожив вже три місяця. Якщо ретельно придивлятися, то там щось недофарбували, то там щось перефарбували, то там можна знайти якийсь недолік в штукатурних роботах, то там. А потім зрозумів: це все немає ніякого значення».
Нагадаю: в Туреччині всі квартири продаються готові, «під ключ», з повністю завершеним ремонтом, який виконано згідно з проектом архітектора Забудовника. Частково з меблями, з повністю готовими санвузлами та побутовою технікою (варосна поверхня, духова шафа, витяжка).
Власник повинен докупити тільки на свій смак холодильник, пральну машину, посудомийну машину, кровать, стіл, стільці та канапи.
Все. Максимум, який замовляють ремонт, це перефарбування стін.
Ех, понти-понти, не знає про Вас ні Відень, ні Анталія.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 лип, 2022 08:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:48
Вчера смотрел цены в Болгарии. не плохие варианты в комплексах с видом на море за 50 - 60 тыс. евро. С оформлением максимум выходит + 5-7 тыс. Так не сравнить тот же Киев квартиры за эту сумму и современные комплексы в Болгарии с бассейнами, охраной и закрытыми территориями.
Достаточно только того, что нищая Болгария член НАТО в входит в ЕС
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:06
Верные рассуждения.
На другой ветке я как-то выкладывал 10 критериев, по которым я бы оценивал выбор места инвестиций.
Серди этих критериев есть и такие:
- климат страны инвестиций. Вот с Болгарией что получается или с тем же Батуми, где планирую побывать в середине августа: КОРОТКИЙ сезон. Например, в Батуми за последние 4 года по информации от моих респондентов было максимум 2,5 месяца хороших из 12-ти в году. Все остальное время довольно грустно: Чёрное море - оно, как говорят, в Одессе "Не Фонтан". Кстати, в Анталии сейчас много одесситов - забавно слышать от них: "Мы жили так, что видим море из окна, но МЫ НИКОГДА НЕ ХОДИМ НА ПЛЯЖИ ОДЕССЫ".
- экономический факт: на втором (!!!) месте после граждан Германии по посещаемости Турции среди иностранцев - граждане Болгарии.
Не все они сейчас идут на пляж - как я сейчас буквально выхожу их квартиры - они все приезжают на закупку в Турцию и покупают просто все подряд. Забиты все багажные отделения туристических автобусов. Это говорит об уровне цен. Тоже надо учитывать...
- ну и вот меня часто били за эти слова люди, которые далее прибрежной зоны Болгарии нигде не бывали - я изъездил за рулем ее почти всю вдоль, а уж поперек так точно всю: вот удивительно нищая и пустая от жителей страна. Хоть и в ЕС. Буду в Болгарии в начале сентября.
Турция, кстати, очень обиделась, что Украине дают особый статус в ЕС: Турция добивается вхождения в ЕС уже 20 лет!
У украинского человека все же есть привилегия: безвизовый режим уже сотней стран: было бы желание и силы куда-то лететь. Открыты двери везде.
От Швейцарии и Ирландии - до Канады.
Вот США не очень открыли двери.
И то есть варианты: вчера объявлено об открытии для украинских школьников - выпускников - Программы бесплатной подготовки для поступления в университеты США в 2023 году.
Не зевайте. Думайте.
Чуть больше года назад на этом форуме мы делали простой, а главное эффективный расчет, который закончился ОЧЕНЬ благополучно для одного из наших форумчан: достаточно было продать вовремя бабушатник на окраине Киева и обучение ребенка-студента в одном из самых престижных университетов одной из самых престижных стран Европы обеспечено.
Все получилось у него.
А вот у другого приятеля НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ и все ОЧЕНЬ печально: я лично готовил его сына - умничку - к поступление в университет США. При этом говорил:
"Сергей, нафига ты нахомячил эти земельные участки возле Азовского моря - продай их наХХХ и обеспечь обучение сына в США. Вложенное отобьется уже за 2-3 года".
НЕ продал. Клюнул на замануху: "Сын будет учиться на факультете Международных отношений КАУ и поедет работать в Турцию послом!"
Теперь сын пасет овец в Закарпатье. Не шучу.
Ну а так да: Болгария член ЕС.
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