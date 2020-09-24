Додано: Суб 30 лип, 2022 08:13

Цікава іформація про ринок нерухомості від "чорних рієлторів" з числа наших українців, які в ці дні активно намагаються заробити комісійні від здачі в оренду квартир в мікрорайоноах, показаних вище:

- на тому ж сайті є багато пропозицій взяти в ореду квартиру від офіціних рієлторських контор.

- як правило, "світяться" пропозиції ціни оренди в 9 000 лір (приблизно 500$).

- якщо "чорним рієлторам" з числа наших українців вдасться скористатися базою даних офіційних турецьких рієлторів, то вони отримають винагорду в розмірі 50% комісійних, тобто 9000х50%= 4 500 лір або досить непогана премія за пару днів роботи. Оіційні рієлтори діляться з нашими "чорними рієлторами" саме так: по-братерьскі: "Тобі половина - і нам половина".

- на дзвінки "чорних рієлторів" з числа наших українців активно відповідають офіційні турецькі рієлтори, але називають суми плати оренди за ту саму нерухомість в 20 000 лір.

- наші "чорні рієлтори" сильно лаються та кидають слухавку: як правило наші люди шукають для наших людей "по гаманцю" - дешеві варіанти - за ціною в 7 000 - 10 000 лір на місяць. Нехай і у віддалених мікрорайонах, які раніше майже ніколи не користувалися попитом. Але зараз найбільш цікаві для орендарів. Та знаходять.

- знаходять клієнта... Сильно лаються, коли витратили пару днів на перегляди, а потенційний орендар не прийняв пропозицію, сказавши, що в такому мікрорайоін після життя у всіляких там "Тетрісах" жити не можуть.

- наші "чорні рієлтори" знову сильно лаються та пропоують визначитися: "Вам таксі чи "шашечки"". Тоді орендуйте за ціною в 20 000 і можемо показати за ціною в 40 000.

- Чим закінчується, невідомо, але вчора в Мігарційній службі була така страшенна черга, що я таку давно не бачив.

- На парковці біля Міграційної служби можна проводити конкурс на саму велику та саму дорогу автівку в світі: тут і велетенські, не бачені раніше в Анталії, "крузаки" з київськими номерами, і чудові Порше (мені навіть другу назву було важко прочитати - не звикли ту до таких дорогих авто) з номерами серії ВВ (не знаю який це регіон). Цікаво дивитсия, як поважні атво української реєстрації заїжджають поважно на велику безкоштовну парковку. Не звикли до відсутності шлагбаумов, будок з касирами та "обілечувачів".

- За статистикою подачі Заяв на отрмання ВНП в Туреччині при подачі заяви 30 липня - отримаєш запрошення на персональну подачу документів на середину серпня місяця.

- витрати на отримання ВНП в Туреччині для українців НЕ змінилися: 80$ - мито, плюс вартість картки ВНП - 10$, плюс оплата в сумі 60$ за "первинну подачу" (при продовдженні дії ВНП не стягується).

Обов"язково серед документів на ВНП повинен бути Поліс медичного стархування іноземця.

Ось тут наші люди сильно сильно лаються - ціна на рік від 900 до 1100 лір на рік (56$ а рік, вартість залежить від віку людини. Такі ціни для осіб у віці в 35-45 років). Кажуть дорого.

Звикли до безкоштовної медицини в Україні... Але що ж робити... треба звикати платити дорого за медичне обслуговування...