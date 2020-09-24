Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27

Активно пропонували вкладатися в євро та в кріпту.

що варто купити квартиру.

за кумедною ціною...

На цьому форумі мною була оприлюднена серія фінансових репортажів/практичних порад про найбільш вдалі та2018-2021 років. У нерухомість.Хтось також пропонував інвестувати у нерухомість Великобританії, хтось в Албанії, хтось в Батумі, хтось в Нікарагуа.Наскільки мені відомо, мене послухали 2 особи з цього форуму.Вчора несподівано отримав таку інформацію про один з тих об'єктів, інвестувати в які рекомендував раніше.1. Наша людина з Києва звернулася на початку року в офіс Забудовника щодо купівлі/оренди квартири в новому комплексі (видалено щоб не було реклами) Анталії. Запропонували купити за 292 000 доларів або орендувати квартиру 4+1 за 10 000 лір. У березні були такі ціни на оренду... 10 000... Преміум-клас... Зараз за таку ціну можна орендувати квартиру 2+1 десь у віддаленому районі і дуже рідко - у більш-менш пристойному, але вже закритому для оренди іноземцями мікрорайони.Тут важливий момент - я про нього навіть не знав, що частину квартир сам Забудовник НЕ продавав, а планував здати в оренду та реалізував задум. Гадаю, що прогавив: притримавши квартири пару місяців - отримав би прибуток в 2 рази більший... Але як вгадати майбутнє...2. Наша людина прожила 1 місяць і вирішила,Пройшов лише місяць: Забудовник назвав ціну в 450 000 доларів.3. Наша людина вирішила зробити мудро: звернувся до ріелторів і ті його пару тижнів возили по всій Анталії. Вчора він промовив прикольну фразу: "Після поїздок з ріелторами і роздумів ще в 2 тижні я зрозумів, що 450 000 - правильна ціна і треба брати!"4. Його подив був щирим: ціна на квартиру 4+1 вже 750 000 доларів США.Відклав купівлю до зими... Також мудро: у нього Договір оренди на 1 рік іПодивимося, що буде...На сьогодні у продажу на сайті нерухомості немає у продажу квартир у тому комплексі 4+1, але є пропозиції на 3+1 по 8 500 000 - 9 500 000 лір або 485 000...540 000 доларів.На сьогоднішній день ціна пропозицій на оренду квартир у цьому комплексі: 15 000 лір за 2+1, 20 000 лір за 3+1 та 25 000 лір за 4+1 (дані двотижневої давності від орендаря з Києва. [u] Це без меблів - "порожня"). За іншими даними місячної давності оренда квартир 2+1 - 25 000 лір (з меблями)Цікаво порахувати прибутковість вкладень інвесторів-орендодавців.Я точно не знаю ціну Забудовника на момент стін майбутнього комплекса на квартири 3+1 та 4+1, але точно знаю, що наші люди взяли 2+1 на етапі стін за ціною в 170 000 доларів США.Тоді:170 000 - 100%12х15000/17,60 - х%х=(12х15000/17,60)х100/170000=6% річних по валюті.Не так вже і багато...