Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:03
Очень верно.
Ну и вообще @Роль личности в истории@ не отменил никто.
Просто личности бывают - как мы все знаем и видим, разные.
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:06
Есть невероятно интересная инфа про цены на недвижимость «типа +20%» по итогам года.
Рассказали наши киевляне, с которыми сегодня провёл время в таможне с 8-00 до 14-00.
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27
Ну це ж треба...
На цьому форумі мною була оприлюднена серія фінансових репортажів/практичних порад про найбільш вдалі та грошовиті інвестиції 2018-2021 років. У нерухомість.
Хтось також пропонував інвестувати у нерухомість Великобританії, хтось в Албанії, хтось в Батумі, хтось в Нікарагуа. Активно пропонували вкладатися в євро та в кріпту.
Наскільки мені відомо, мене послухали 2 особи з цього форуму.
Вчора несподівано отримав таку інформацію про один з тих об'єктів, інвестувати в які рекомендував раніше.
1. Наша людина з Києва звернулася на початку року в офіс Забудовника щодо купівлі/оренди квартири в новому комплексі (видалено щоб не було реклами) Анталії. Запропонували купити за 292 000 доларів або орендувати квартиру 4+1 за 10 000 лір. У березні були такі ціни на оренду... 10 000... Преміум-клас... Зараз за таку ціну можна орендувати квартиру 2+1 десь у віддаленому районі і дуже рідко - у більш-менш пристойному, але вже закритому для оренди іноземцями мікрорайони.
Тут важливий момент - я про нього навіть не знав, що частину квартир сам Забудовник НЕ продавав, а планував здати в оренду та реалізував задум. Гадаю, що прогавив: притримавши квартири пару місяців - отримав би прибуток в 2 рази більший... Але як вгадати майбутнє...
2. Наша людина прожила 1 місяць і вирішила, що варто купити квартиру. Пройшов лише місяць: Забудовник назвав ціну в 450 000 доларів.
3. Наша людина вирішила зробити мудро: звернувся до ріелторів і ті його пару тижнів возили по всій Анталії. Вчора він промовив прикольну фразу: "Після поїздок з ріелторами і роздумів ще в 2 тижні я зрозумів, що 450 000 - правильна ціна і треба брати!"
4. Його подив був щирим: ціна на квартиру 4+1 вже 750 000 доларів США.
Відклав купівлю до зими... Також мудро: у нього Договір оренди на 1 рік і за кумедною ціною...
Подивимося, що буде...
На сьогодні у продажу на сайті нерухомості немає у продажу квартир у тому комплексі 4+1, але є пропозиції на 3+1 по 8 500 000 - 9 500 000 лір або 485 000...540 000 доларів.
На сьогоднішній день ціна пропозицій на оренду квартир у цьому комплексі: 15 000 лір за 2+1, 20 000 лір за 3+1 та 25 000 лір за 4+1 (дані двотижневої давності від орендаря з Києва. [u] Це без меблів - "порожня"). За іншими даними місячної давності оренда квартир 2+1 - 25 000 лір (з меблями)
Цікаво порахувати прибутковість вкладень інвесторів-орендодавців.
Я точно не знаю ціну Забудовника на момент стін майбутнього комплекса на квартири 3+1 та 4+1, але точно знаю, що наші люди взяли 2+1 на етапі стін за ціною в 170 000 доларів США.
Тоді:
170 000 - 100%
12х15000/17,60 - х%
х=(12х15000/17,60)х100/170000=6% річних по валюті.
Не так вже і багато...
Додано: Чет 28 лип, 2022 17:04
За підсумками першої половини 2022 року на друге місце серед іноземців, які відвідують Туреччину, після громадян Німеччини, вийшли громадяни Болгарії (нагадаю, тут тиждень тому панове збиралися інвестувати гроші в нерухомість Болгарії).
Насправді болгари їдуть в Туреччину.
Президент Туреччини підписав Указ: громадянам Болгарії дозволено в’їзд до Туреччини за документом, що посвідчує особу. Туреччина звільнить громадян Болгарії від візового режиму для подорожей і транзиту до Туреччини.
Відповідно до рішення президента, опублікованого в поточному номері Офіційного вісника, для громадян Болгарії буде надано безвізовий режим для туристичних подорожей і транзитних перепусток з максимальним терміном перебування 90 днів протягом 180 днів.
Ринок нерухомості Туреччини чекає нових інвесторів - цього разу з Болгарії.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:48
Вчера смотрел цены в Болгарии. не плохие варианты в комплексах с видом на море за 50 - 60 тыс. евро. С оформлением максимум выходит + 5-7 тыс. Так не сравнить тот же Киев квартиры за эту сумму и современные комплексы в Болгарии с бассейнами, охраной и закрытыми территориями.
Достаточно только того, что нищая Болгария член НАТО в входит в ЕС
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:06
Вірні міркування.
На іншій гілці я якось викладав 10 критеріїв, за якими оцінював би вибір місця інвестицій.
Серді цих критеріїв є такі:
-клімат країни інвестицій. Ось із Болгарією що виходить чи з тим самим Батумі, де планую побувати в середині серпня: КОРОТКИЙ сезон. Наприклад, у Батумі за останні 4 роки за інформацією від моїх респондентів було максимум 2,5 місяці добрих із 12-ти на рік. Весь час досить сумний: Чорне море - воно, як кажуть, в Одесі "Не Фонтан".
- економічний факт: на другому (!!!) місці після громадян Німеччини за відвідуваністю Туреччини серед іноземців - громадяни Болгарії.
Не всі вони зараз йдуть на пляж – вони всі приїжджають на закупівлю до Туреччини та купують просто все поспіль. Забито всі багажні відділення туристичних автобусів. Це говорить про рівень цін. Теж треба враховувати...
- ну й ось мене часто били за ці слова люди, які далі прибережної зони Болгарії ніде не бували - я об'їздив за кермом її майже всю вздовж, а вже впоперек так точно всю: ось напрочуд жабра і порожня від жителів країна. Хоч і в ЄС. Буду у Болгарії на початку вересня.
Туреччина, до речі, дуже образилася, що Україні надають особливий статус у ЄС: Туреччина домагається входження до ЄС уже 20 років!
Ну, а так так: наведені ціни та місце приємні.
Ну, так: Болгарія член ЄС.
Додано: Суб 30 лип, 2022 07:38
Яскрава схема пропозицій продажу квартир з сайту нерухомості АнталіЇ.
(назву сайту не оприлюднюю - це вважаєтся секретом, приблизно так як ніде та ніяк не можна згадувати сайт ОЛХ).
Критерії пошуку: квартири 1+1 в мікрорайонах, оптимальних за співідношенням якість/ціна/інфраструктура.
Пояснення: буква "М" означає 1 000 000 лір.
1 долар = 17,90 ліри.
Наприклад: 2000000/17,90=111 000 доларів США.
Для довідки: якщо би таку саму картинку вдалося зберегти у період 2017-2020 років, то світилися б ціни в 120 000 - 200 000 лір (курс долара змінювався від 3,50 до 4,50 ліри).
Тобто ціни були приблизно на рівні 50 000 доларів США.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 лип, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лип, 2022 08:13
Трансфер з Дніпра в Анталію.
Туропертор JoinUP! з 03 серпня відкриває автобусний трансфер з Дніпра в Анталію.
Маршрут: Дніпро-Кривий Ріг-Кропивницький -Умань-Одеса -Татарбунари-Ізмаїл-Стамбул-Бурса-Анталія.
Рейси з Дніпра: тричі на місяць. Ціна в зворотьому напрямку (з Анталії) вдвічі нижча.
Бронювання зе телефоном турператора/менеджера +380671183077.
Для довідки: підбирав нашим людям готель в Анталії - хочуть поближче до Консульства України в Анталії - ціни від 28 доларів за номер на двох.
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:19
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости.
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Можна все публiкувати, тільки зашифруйте
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