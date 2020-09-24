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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:33
BIGor написав:
Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости.
Причём тут птичеи, об этом даже в Газете Выборчей пишут. Учётная ставка почти с нулевого уровня ракетой вверх, при инфляции 16%
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Bolt
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:43
Bolt написав: BIGor написав:
Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости.
Причём тут птичеи, об этом даже в Газете Выборчей пишут. Учётная ставка почти с нулевого уровня ракетой вверх, при инфляции 16%
Ставка пішла вгору вже перед новим роком. А падіння цін почалося тільки зараз. Пройшло пів року. РН - це дуже інертна штука.
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BIGor
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