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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 576577578579
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:33

  BIGor написав:Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости.

Причём тут птичеи, об этом даже в Газете Выборчей пишут. Учётная ставка почти с нулевого уровня ракетой вверх, при инфляции 16%
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 21:43

  Bolt написав:
  BIGor написав:Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости.

Причём тут птичеи, об этом даже в Газете Выборчей пишут. Учётная ставка почти с нулевого уровня ракетой вверх, при инфляции 16%

Ставка пішла вгору вже перед новим роком. А падіння цін почалося тільки зараз. Пройшло пів року. РН - це дуже інертна штука.
BIGor
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