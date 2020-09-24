Додано: Нед 31 лип, 2022 04:42

BIGor написав: Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости. Мне там птички напели, в Польше началось падение цен на вторичку. Очень интересные новости.

У нас тоже интересные новости.Наши в Анталии "рулят":- жилой массив в микрорайоне Лара на востоке Анталии: на парковке большого ЖК: 6 авто с номерами регистрации Украины - 2 авто РФ - потом 6 авто с номерами регистрации Украины - 2 авто РФ. От таких марок авто, как с номерами регистрации Украины, у турок челюсти отвисают.- АЗС British Petroleum микрорайона на западе Анталии - черный "крузак" с номерами ВН ХХХ2 II - заправился и уехал без оплаты. Уже есть фото с камер наблюдения.Как-то была похожая ситуация с приятелем-турком - как-то он так "протупил" без умысла реально - заправился и уехал - через 2 часа звонок в двери - полиция - скрутили - наручники и увезли в отделение.Сейчас этого одессита ищут.Если проверят по базе данных в таможне - если продлевал пребывание авто в Турции - там известен адрес - найдут - скрутят - наручники.- серьезный перекресток - перекресток двух бульваров с интенсивным движением - передо мной Порш Кайен белого цвета с номерами серии АА - видно уже, что скоро загорится красный свет - до перекрестка метров 100, я занимаю правый ряд (мне нужен поворот направо) - Порш в левом ряду - загорается красный цвет - и о прелесть! - знай наших! - через реально серьезный перекресток с очень интенсивным движением Порш на большой скорости въезжает на красный свет - мчится по большой площади, организованной двумя серьезными бульварами - и мчится, не останавливаясь, поворачивая налево...На большой площади - только один Порш и все смотрят на авто украинской регистрации, чертыхаясь... Ну прямо как обычно в Киеве... Привык всех посылать на несколько букв. Все вопросы "порешает"... даже если переедет мамочку с коляской или там какого то лОха...Для справки: на таких перекрестках стоят камеры фиксации, проезд на красный свет - серьезное нарушение. Если за превышение скорости штраф в 600 лир, то проезд на красный свет - 1350 лир - примерно 2800 гривен.Но что для нашего беженца на Порше 2800 гривен? Копейки...