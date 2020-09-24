Додано: Нед 31 лип, 2022 14:42

Щодо ввезення авто української реєстрації в Туреччину



Останнім часом акутальним є питання евакуації авто за кордон.



Є суттєва різниця вимог для ввезення авто української реєстрації в Туреччину.

Цей текст допоможе нашим українцям, родичі яких планують в"їхати в Туреччину, уникнути суттєвих помилок, з якими стикаються наші українці, плутаючі терміни "автомобіль" та "підкацизний нерозмитнений товар, ввезений на територію Туреччини".



Існують 2 варіанти ввезення без проблем та декілька варіантів, де можуть бути проблеми.

Варіант 1 - людина в"жджає як турист на 90 безвізових днів. Має статус "турист" та користується власним авто. Має право за власною заявою в митниці продовжити перебування авто ще на 90 діб. В перші 90 діб має право скільки завгодно разів в"їжджати в Туреччину та виїжджати. В разі, якщо в ці 90 днів захоче залишити авто та полетіти за кордон (наприклад, зараз навіть в сезон аквіаквикти в Мюнхен по 56 доларів, в Ізраїль - по 86) - повинен про це повідомити митницю особистою заявою.



Варіант 2. - людина в"їхала як турист, але купила/взяла в оренду квартиру та бажає залишитися надовго. За заявою в митниці після отримання картки ВНП можна продовжити термін перебування авто на території Туреччини БЕЗ РОЗМИТНЕННЯ на 730 днів (2 роки). НЕ МОЖНА ВИЇЖДЖАТИ на цьому авто за кордон. Назад на авто не впустять. Або пустять тільки, якщо і авто, і власник перебували за кордоном 185 днів (вся справа в статусі "резидент" та "нерезидент"). Якщо захоче залишити авто та полетіти за кордон - повинен про це повідомити митницю особистою заявою.



І в першому, і вдругому випадку вирішальне значення є, хто саме є відповідальним за "підакцизний нерозмитнений товар на митній території країни" - власник авто або особа, яка ввезла авто за дорученням. В останньому випадку особа, яка ввезла за дорученнім, є і власником підакцизного нерозмитненого товару, і відповідальним за нього. Реальний власник за Технічним паспортом не має ніяких прав, та ніяк не відповідає за авто.

Доручення необхідно показати на кордоні митнику та воно має бути з перекладом на англійську мову.

Можна фізичною особою ввозити авто юридичної особи (з Дорученням).



Таким авто мають право керувати без пристуності власника/відповідального виключно родичі першої лінії - ніяких сестер/братів та онуків.



Набільші проблеми виникають в таких випадках:

- авто ввіз не власник та без доручення (були випадки в березні, в умовах форс-мажорних обставин турецька митниця пропускала).

- коли власник/відповідальний за авто не попередив митницю та вилетів літаком за кордон. З точки зору митниці невідомо де було кинуто підакцизний нерозмитнений товар. Суттєві штрафи - мова йде про тисячі доларів США.



В найбільшу пастку попали українські моряки: ввезли 1-2 авто, отримали виклик в рейс та намагаються залишити авто в Туреччині. Помилка така: треба було ввозити авто за дорученням на дружину (навіть в усній формі на кордоні) або на когось з батьків.

Або отримувати ВНП в Туреччині та тоді залишати авто (за особистою заявою в митниці) за будь-якою адресою. В останому випадку навіть дружина або діти не мають права керувати авто.



Найбільш кумедний та такий, де буде сплачено - мабуть - карколомну суму штрафів такий:

- сестра на авто брата виїхала з Києва в Туреччину. Мала доручення від брата (все ОК).

- брат на авто, зареєстрованому на матір, в"їхав в Туреччину, відразу за кордоном Болгарія-Туреччина передав це авто сестрі (без доручненя на сестру від матері, сам мав таке саме прізвище як матір (митниця пропустила) та передав сестрі авто матері (має прізвище інше)).

Сам сів у власне авто та відразу виїхав з Туреччини.



За думкою митниці особа "брат" ввезла на територію Туреччини підакцизний нерозмитнений товар, кинула його напризволяще та покинула територію Туреччини.



Сестра на сьогодні не має права ні керувати тим авто, ні продовжити термін його перебування.

Тепер треба виконати такі дії:

- мама в Києві повинна оформити Доручення на авто на доньку. Передати це доручення в Туреччину.

- брат повинен прибути в Туреччину, відвідати митницю - отримати ОСОБИСТО повідомлення про нархування штрафів (суму навіть вгадати зараз не можу - штраф з 13 березня), сплатити ці штрафи. Посадити в авто сестру, вивезти сестру разом з авто в Болгарію, передати авто сестрі. Сестра в"їде на ньому в Туреччину. Happy end...Правда, в кишені буде менше на 1000...2000...5000$...



Нагадую: незнання законів не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

Своїм клієнтам - я працююв митниці майже щодня я говорю так:

"В Туреччині все безкоштовно, але крок ліворуч та крок праворуч - вартують дуже дорого!"